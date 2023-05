अंकिता देशकर

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को कर्नाटक के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बताकर शेयर किया जा रहा है। दो अलग-अलग वीडियो को मिलाकर बनाए गए, इस वीडियो को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया शराब के नशे में नाच रहे हों।

हमने अपनी पड़ताल में पाया कि दोनों वीडियो पुरानी हैं और सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे भ्रामक हैं।

क्या वायरल हो रहा है?

ट्विटर यूजर @Anandi_sanatani ने वीडियो पोस्ट कर अंग्रेजी में लिखा: Issue sorted. Senior Congress leader Siddaramaiah is set to be the next Karnataka. And Dk kicked to deputy CM.

Issue sorted. Senior Congress leader Siddaramaiah is set to be the next Karnataka. And Dk kicked to deputY CM.



Credits : troll Guru @devotedcitizen thanks pic.twitter.com/skggPTlpG8 — ?????i ❤️ॐ #ꜱᴀɴᴀᴛᴀɴɪ (@Anandi_sanatani) May 17, 2023

Ladies and Gentlemen



Please Welcome the Next CM of Karnataka #Siddaramaiah



I am not anti ?

My worry is the Maturity as face of Karnataka pic.twitter.com/3iXypW12uv — Raman (@SaffronDelhite) May 19, 2023

@INCIndia once preached exclusion of alcohol & discipline now is heading to the footsteps of European Night Clubs in Karnataka.

Thanks to Shri @siddaramaiah for the wonderful initiative ?! May we soon expect pole dance too?@RahulGandhi @INCKarnataka



pic.twitter.com/50V6WGR8fC — தமிழ் தேசியம் (@Tamil_Dhesiyam) May 16, 2023

हमने पाया कि वीडियो का दूसरा भाग अलग से शेयर किया जा रहा है।

जांच पड़ताल

दो वीडियो को मिलाकर बनाए गए वीडियो का पहला भाग स्पष्ट था। हम वीडियो में लोगों को जश्न मनाते हुए देख सकते थे। हमने YouTube सर्च के साथ अपनी खोज शुरू की। हमने कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल किया जैसे- Siddaramaiah party, Siddaramaiah Drinking Alcohol

इससे हमें TV Vikrama National पर अपलोड किया एक वीडियो मिला जिसका शीर्षक था: Siddu’s champagne celebration: siddaramaiah is in the party mood

हमें National TV पर भी अपलोड किया एक वीडियो मिला।

वीडियो का शीर्षक था: Siddaramaiah drinking beer: ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ತೇಲಾಡಿದ ಸಿದ್ದು | party cheers | NationalTV

ये वीडियो बताते हैं कि घटना हाल की नहीं है बल्कि 10 महीने पहले के हैं। इसलिए, यह स्पष्ट था कि उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में चुने जाने के बाद शराब पीकर जश्न नहीं मनाया, जैसा कि वीडियो को शेयर करने वाले दावा कर रहे हैं।

हमने वीडियो के दूसरे भाग की जांच की, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि यह सिद्धारमैया हैं जो कथित तौर पर नशे में नाच रहे हैं। हमने फिर से कीवर्ड सर्च के साथ अपनी खोज शुरू की। ‘सिद्धारमैया डांसिंग’ शब्द सर्च करने पर हमें डेक्कन क्रॉनिकल की एक न्यूज रिपोर्ट मिली। शीर्षक था: Is it Siddaramaiah dancing in this video? No, it’s a farmer from T Narsipur!

Screengrab – deccanchronicle.com

हमें इस समाचार लेख में उसी वीडियो का स्क्रीनग्रैब मिला। लेख के पहले पैराग्राफ में कहा गया था: एक किसान, जो अपने गांव में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ अपनी अजीब समानता के लिए प्रसिद्ध हैं, उनका सार्वजनिक कार्यक्रम में नाचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कई लोगों ने उन्हें सीएम सिद्धारमैया समझ लिया।

ये आर्टिकल मार्च 15, 2018 को अपलोड किया गया था। हमें ऐसी ही एक रिपोर्ट india.com पर मार्च 15, 2018 को अपलोड की हुई मिली।

निष्कर्ष

वायरल वीडियो में किया जा रहा दावा भ्रामक और झूठा है। कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद सिद्धारमैया ने शराब के नशे में डांस नहीं किया। दो ऐसे वीडियो को मिलाकर एक वीडियो बनाया गया है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं है। एक वीडियो सिद्धारमैया के जन्मदिन की पार्टी का है और दूसरा उनके हमशक्ल का वीडियो है।



