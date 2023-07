फ्रांस में विरोध प्रदर्शनों के बीच, जब राष्ट्रपति मैक्रों यह उम्मीद कर रहे हैं कि प्रदर्शनकारी हार मान लें और घर चले जाएं। ठीक उसी समय सोशल मीडिया पर इमारत से गिरती कारों के वीडियो को फ्रांस का बताकर सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है।

शेयर किया जा रहा एक वीडियो लाइटहाउस जर्नलिज्म को मिला, जिसमें कारें बिल्डिंग से नीचे गिरती दिख रही हैं। हमें अपनी जांच में पता चला कि यह वीडियो फ्रांस का नहीं, बल्कि फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस की शूटिंग के दौरान का है।

क्या वायरल हो रहा है?

ट्विटर यूजर Sankeeth Naidu ने वायरल वीडियो अपने प्रोफ़ाइल पर साझा किया।

अन्य यूजर भी वीडियो शेयर कर रहे है।

जांच पड़ताल:

हमने वीडियो डाउनलोड करके InVid टूल में अपलोड कर जांच शुरू की। हमें उसमें से कुछ कीफ्रेम मिले। फिर हमने उस कीफ्रेम को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया।

वीडियो के स्क्रीनशॉट हमें मिरर की वेबसाइट पर मिले। लेख का शीर्षक था: Watch Fast and Furious 8 crew film explosive new scenes as cars plummet from multi-story car park

इस खबर में लिखा था: But fans can now see a sneak peek at what’s in store after the crew staged an elaborate stunt on the streets of Cleveland, Ohio.

लेख में बताया गया है कि वीडियो ओहियो के क्लीवलैंड में शूट किया गया था। हमें वायरल वीडिया का क्लिप फेसबुक यूजर Magic Touch Miami द्वारा 8 जून, 2016 को अपलोड किए गए वीडियो में भी मिली।

कैप्शन में लिखा था: Fast and Furious 8 crazy scene cars flying from a parking lot into the Street!!

हमें Roadandtrack.com पर अपलोड किया गया वीडियो भी मिला

हमें इससे संबंधित कुछ और खबरे भी मिलीं।

Fast And Furious 8 spotted filming in downtown Cleveland as cars fly out of buildings

निष्कर्ष: हॉलीवुड फिल्म ‘फास्ट एंड फ्यूरियस’ के लिए फिल्माए जा रहे स्टंट का पुराना वीडियो फ्रांस का बताकर गलत दावे से शेयर किया जा रहा है।