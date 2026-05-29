लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को एक लड़के द्वारा पानी पर साइकिल चलाने का एक वीडियो मिला। यह दावा किया गया था कि वीडियो में दिख रही साइकिल उसी लड़के ने बनाई है और साइकिल प्लास्टिक की बोतलों से बनी हुई दिखाई दे रही थी।

जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स का उपयोग करके बनाया गया है।

क्या है दावा?

इंस्टाग्राम यूजर Nica Tv ने अपने प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो साझा किया।

अन्य यूजर भी इसी तरह के दावे के साथ यही वीडियो साझा कर रहे हैं:

Pet şişelerden yapılmış su üstünde bisiklet 😳 pic.twitter.com/UcjsnSo94g — Filtre Yok (@FiltreYokeizu) May 9, 2026

Pet şişelerle yapılmış bisikleti su üstünde deneyen adam, dikkat çekti. pic.twitter.com/dnDefz6Mro

⚡ La bicicleta 🚵‍♂️ de agua, simple pero eficiente. 😲 pic.twitter.com/MqDTnLIgDZ — Orlando Curioso (@Orlando71156528) May 9, 2026

इंटरनेट पर इसी तरह के अन्य वीडियो भी साझा किए जा रहे हैं, जिनमें एक अलग व्यक्ति दिखाई दे रहा है।

A young man successfully crossed the river on a bicycle, in a creative and innovative way, and with high precision, making a great result out of simple things. pic.twitter.com/jp2eg875fH — ER. Team Leader (@alfuratyalatiqe) May 12, 2026

जांच पड़ताल:

वीडियो में कई ऐसी विसंगतियां (anomalies) थीं जिनसे संकेत मिलता था कि यह AI-जेनरेटेड हो सकता है। पहली विसंगति पानी की बोतलों से बनी साइकिल का पानी पर चलाया जाना था।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमने वीडियो को AI-जेनरेटेड कंटेंट डिटेक्शन टूल HIVE Moderation में अपलोड किया।

इस टूल ने संकेत दिया कि वीडियो के AI टूल्स द्वारा जनरेट होने की संभावना 90.9% है।

एक अन्य AI कंटेंट डिटेक्शन टूल, Undetectable AI ने भी पुष्टि की कि वीडियो AI-जनरेटेड था।

निष्कर्ष: बोतलों से बनी साइकिल को पानी पर चलाते हुए लड़के का वायरल वीडियो AI-जेनरेटेड है। दावा फर्जी है।