लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा एक वीडियो मिला। इस वीडियो में कब्रिस्तान में एक कब्र को ध्वस्त करते हुए दिखाया गया था।
वीडियो के साथ यह दावा किया जा रहा था कि भारत में मस्जिदों को ध्वस्त करने के बाद अब कब्रिस्तानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है।
जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि बाली (इंडोनेशिया) का है।
क्या है दावा?
फेसबुक यूजर ‘সত্যের প্রতীক হাতপাখা‘ ने इस दावे के साथ वायरल वीडियो साझा किया: भारत में मुसलमानों की मस्जिदों को ध्वस्त करने के बाद, अब कब्रिस्तानों को भी ध्वस्त किया जा रहा है। #India
अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावों के साथ वीडियो साझा कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने वीडियो से प्राप्त की-फ्रेम्स (key-frames) पर रिवर्स इमेज सर्च चलाकर जांच शुरू की।
रिवर्स इमेज सर्च के दौरान, हमने पाया कि इस वीडियो को केन्या का बताकर भी साझा किया जा रहा था।
हमें इंस्टाग्राम पर एक वीडियो मिला। इसके कैप्शन में लिखा था: “ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो ने बाली, इंडोनेशिया में दफनाने की प्रथाओं पर प्रकाश डाला है, जहां कथित तौर पर कब्रिस्तान की सीमित जगह के कारण नए शवों को दफनाने के लिए पुरानी कब्रों को खोदा जा रहा है।”
कैप्शन में वीडियो का स्रोत ‘ABN’ को बताया गया था।
इसके बाद हमने “ABN TV” का सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किया। इससे हम तीन सप्ताह पहले पोस्ट की गई एक रील तक पहुंचे।
कैप्शन में लिखा था: “ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वीडियो ने बाली, इंडोनेशिया में दफनाने की प्रथाओं पर प्रकाश डाला है, जहां कथित तौर पर कब्रिस्तान की सीमित जगह के कारण नए शवों को दफनाने के लिए पुरानी कब्रों को खोदा जा रहा है।” | #AbnTv
हमें जकार्ता के ‘हलुआन मीडिया’ (Haluan Media) के X (पूर्व में ट्विटर) प्रोफाइल पर भी एक पोस्ट मिली।
कैप्शन में कहा गया था: “बाली के एक इलाके में पुरानी कब्र को हटाने की प्रक्रिया दिखाने वाले एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर नेटिजन्स का ध्यान खींचा है। वीडियो में कई नागरिक लंबे समय से इस्तेमाल में आ रही एक कब्र को हटाते हुए नजर आ रहे हैं।”
इसके बाद हमने गूगल कीवर्ड सर्च किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस समाचार को किसी स्थानीय समाचार मीडिया आउटलेट द्वारा प्रकाशित किया गया था।
इसके जरिए हमें पता चला कि यह वीडियो कई अन्य पेजों द्वारा भी अपलोड किया गया था।
हमें यह भी पता चला कि एक न्यूज पोर्टल ने 28 मई को इस बारे में एक लेख प्रकाशित किया था।
लेख में कहा गया था: “दफन भूमि की सीमित उपलब्धता ‘देवताओं के द्वीप’ (आइलैंड ऑफ द गॉड्स) बाली में एक गंभीर समस्या बनती जा रही है।”
हमने गूगल मैप्स पर बाली में सूचीबद्ध 85 से अधिक “कब्रिस्तानों/दफनभूमियों” की जांच की।
इस खोज के दौरान, हमें “Pemakaman Umum Umat Palasari Cemetery” मिला। यह कब्रिस्तान वीडियो में साझा किए जा रहे कब्रिस्तान से काफी मिलता-जुलता दिख रहा था।
हम इस स्थान पर वीडियो के की-फ्रेम्स का मिलान करने में सफल रहे।
निष्कर्ष: बाली में शवों को दफनाने के लिए पुरानी कब्रों को खोदे जाने के वीडियो को भारत का बताकर गलत दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। किया गया दावा पूरी तरह झूठ है।