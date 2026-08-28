लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा एक वीडियो मिला। दावा किया गया कि वीडियो में महाराष्ट्र के पुणे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के हालिया “छात्रों की गूंज” कार्यक्रम में भीड़ का एक एरियल (हवाई) दृश्य दिखाया गया है।

यह वीडियो इस दावे के साथ साझा किया जा रहा है कि इसे पुणे के कार्यक्रम में रिकॉर्ड किया गया था। हालाँकि, लाइटहाउस जर्नलिज्म की जांच में पाया गया कि यह वीडियो पुराना है और मैक्सिको का है। इसका राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है।

यह फैक्ट चेक महत्वपूर्ण था क्योंकि वायरल वीडियो ने एक बड़े राजनीतिक कार्यक्रम के स्थान और संदर्भ को गलत तरीके से पेश किया, जिसमें मैक्सिको की फुटेज को राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम की भीड़ के रूप में दिखाया गया। यह दावा X, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया, जिससे कार्यक्रम में लोगों की मौजूदगी को लेकर दर्शकों के गुमराह होने की संभावना थी।

क्या है दावा?

X यूजर Amit Sharma INC ने भ्रामक दावे के साथ यह वायरल वीडियो साझा किया।

अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावे के साथ यही वीडियो साझा कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

हमने वायरल वीडियो के कीफ्रेम्स निकालकर जांच शुरू की।

एक कीफ्रेम में “Mexico 26” स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

इसके बाद हमने वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च किया। इससे हमें एक थ्रेड्स (Threads) अकाउंट मिला।

कैप्शन में लिखा था (अनुवाद): ज़ोकालो (Zócalo) में मैक्सिको के पहले गोल का जश्न इस तरह मनाया गया।

हमें यह वीडियो एक पत्रकार कार्लोटा विज़मानोस (Carlota Vizmanos) के वेरिफाइड इंस्टाग्राम हैंडल पर भी मिला।

बायो में लिखा था, कार्लोटा टेलीमुंडो (Telemundo) (एक स्पेनिश वेबसाइट) में स्पोर्ट्स प्रेजेंटर हैं।

मैक्सिको ने विश्व कप की शुरुआत जीत के साथ की। लाइटहाउस जर्नलिज्म को इसके बारे में कई रिपोर्टें भी मिलीं।

निष्कर्ष: राहुल गांधी के पुणे कार्यक्रम की फुटेज के रूप में प्रसारित किया जा रहा वीडियो वास्तव में मैक्सिको का है। इसमें जुलाई 2026 में आयोजित एक मैच में इक्वाडोर पर मैक्सिको की जीत का जश्न मनाते फुटबॉल फैंस को दिखाया गया है। इस पुराने वीडियो का राहुल गांधी के कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है और अब इसे उनके पुणे कार्यक्रम से जोड़कर भ्रामक दावे के साथ साझा किया जा रहा है।