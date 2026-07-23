लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा है। दावा किया जा रहा था कि यह वीडियो नई दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन का है।

वीडियो में दिल्ली पुलिस का एक जवान प्रदर्शनकारी से फिलिस्तीन का झंडा छीनता हुआ दिखाई दे रहा है। पड़ताल के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो 2023 के फिलिस्तीन के समर्थन में हुए प्रदर्शन का है।

क्या है दावा?

एक्स (X) यूजर ferrari ने इस वायरल वीडियो को हालिया बताकर अपने प्रोफाइल पर शेयर किया।

अन्य यूजर्स भी इसी वीडियो को हालिया घटना बताकर शेयर कर रहे हैं।

One of the most badass Delhi Police moments 😂 pic.twitter.com/Ipy3NlOq11 — Indrajit (@Lotus_indrajit) July 19, 2026

Why is this lady carrying

Palestine flag ? Are they

also writing NEET exams pic.twitter.com/gbz4iC0zE6 — தீபா 💃🚩 (@Deppaa2) July 20, 2026

Why is this lady carrying Palestine flag ? Are they also writing NEET exams pic.twitter.com/Ehk23IjLrV — Swathi Bellam (@BellamSwathi) July 20, 2026

Why is that NEET protestors carrying Palestine flag.



India is for Indians not Pakistanis or Palestinians pic.twitter.com/QRWdXCJYmM July 21, 2026

जांच पड़ताल:

हमने वायरल वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च चलाकर अपनी पड़ताल शुरू की। गूगल सर्च के सुझावों में से एक ने संकेत दिया कि यह वीडियो 2023 का है।

वीडियो के ऊपर दाईं ओर वॉटरमार्क में लिखा था: Journo Mirror

इसके बाद हमने एक साधारण गूगल कीवर्ड सर्च, “Journo Mirror Palestine” किया।

इसके जरिए, हमें “Journo Mirror” का यूट्यूब चैनल मिला, और “Palestine” कीवर्ड का इस्तेमाल करके खोजने पर हमें दो साल से अधिक समय पहले अपलोड किया गया एक वीडियो मिला।

लगभग 13 मिनट के आसपास वायरल वीडियो के दृश्य देखे जा सकते हैं।

यह वीडियो 28 अक्टूबर, 2023 को अपलोड किया गया था।

हमें नेशनल हेराल्ड (National Herald) की वेबसाइट पर इस प्रदर्शन के बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट भी मिली।

रिपोर्ट में कहा गया है: प्रदर्शनकारियों ने “फ्री फिलिस्तीन” (Free Palestine) के नारे लगाए और उन दोनों देशों के बीच तत्काल युद्धविराम की मांग की, जो 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास के हमले के बाद से संघर्ष में उलझे हुए हैं। तब से इजरायल के जवाबी हमलों में हजारों लोग मारे जा चुके हैं।

निष्कर्ष: साल 2023 के वीडियो को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे सीजेपी (CJP) के प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।