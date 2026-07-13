लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा एक वीडियो मिला। वीडियो में क्लासरूम का दृश्य दिखाई दे रहा है। वीडियो में, बेंच पर बैठे छात्रों पर अचानक छत का पंखा गिर जाता है, जिससे कुछ छात्र घायल हो जाते हैं।
सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि यह घटना नई दिल्ली के एक स्कूल की है।
हालांकि, जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो नई दिल्ली का नहीं, बल्कि नेपाल का है। वायरल दावा भ्रामक है।
क्या है दावा?
एक्स (X) यूजर @sh_anas01 ने अपने प्रोफाइल पर भ्रामक दावे के साथ यह वायरल वीडियो शेयर किया।
अन्य यूजर भी भ्रामक दावे के साथ यही वीडियो शेयर कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च करके अपनी जांच शुरू की।
हमने पाया कि यही रील “Vaartha Hindi” के इंस्टाग्राम हैंडल पर अपलोड की गई थी।
वीडियो के कैप्शन में लिखा था: नेपाल के बीरगंज स्थित सिद्धार्थ स्कूल में एक क्लास में छत का पंखा अचानक नीचे गिर गया, जिससे कक्षा 7 के दो छात्र घायल हो गए। स्कूल प्रशासन के अनुसार, दोनों छात्रों का तुरंत इलाज कराया गया और अब उनकी हालत स्थिर है। इस घटना से स्कूल परिसर में दहशत और हड़कंप मच गया।
हमें यह वीडियो “24 Ghanta Nepal” के फेसबुक हैंडल पर भी मिला।
यह पोस्ट 21 मई को ‘JC Nepal’ द्वारा भी शेयर की गई थी।
एक एक्स (X) यूजर ने भी नेपाल की इस घटना के बारे में पोस्ट किया था।
हमें ‘नेपाल पोस्ट डेली’ (Nepal Post Daily) पर भी इस घटना के बारे में एक पोस्ट मिली।
न्यूज़ रिपोर्ट में कहा गया है: बीरगंज महानगर पालिका के पिपरा स्थित सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय के एक क्लासरूम में पंखा गिरने से तीन छात्र घायल हो गए। सुबह की शिफ्ट के दौरान कक्षा 7 में पढ़ने वाले अमन पंडित और आर्यन पटेल घायल हो गए। स्कूल के प्रिंसिपल विनोद मेहता ने बताया कि एक अन्य छात्र को भी मामूली चोटें आई हैं। सुबह करीब 6:39 बजे, अचानक एक पंखा छात्र और उसकी डेस्क पर गिर गया। घटना के बाद कुछ समय के लिए क्लासरूम में भगदड़ मच गई।
स्कूल प्रशासन के अनुसार, घटना के समय शिक्षक क्लासरूम में मौजूद थे, इसलिए घायल छात्रों को तुरंत सुरक्षित निकाला गया और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नारायणी अस्पताल ले जाया गया।
निष्कर्ष: वायरल वीडियो में एक क्लासरूम के अंदर छत का पंखा गिरने और इससे छात्रों के घायल होने को जरूर दिखाया गया है लेकिन यह घटना दिल्ली या भारत में किसी जगह नहीं बल्कि नेपाल के बीरगंज स्थित सिद्धार्थ माध्यमिक विद्यालय में हुई थी। इसलिए वायरल दावा भ्रामक है।