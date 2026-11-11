लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर की गई एक पोस्ट मिली। इस पोस्ट में दावा किया गया था कि शेयर की गई तस्वीर और वीडियो में भारत की स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई बुलेट ट्रेन की पहली झलक दिखाई जा रही है।

पोस्ट में कहा गया था कि मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर भारत के यात्रा करने के तरीके को पूरी तरह बदलने वाला है।

जांच के दौरान हमने पाया कि पोस्ट में दिखाई गई तस्वीर और वीडियो भारत के नहीं बल्कि ताइवान के हैं।

क्या है दावा?

एक्स (X) यूजर @volfo4Thamil ने अपने प्रोफाइल पर इस दावे के साथ यह वायरल पोस्ट शेयर किया।

A new era of Indian Railways is on the horizon!



India's much-awaited Bullet Train project is taking another exciting step forward, with the first look at its indigenous design unveiled! 😍



Designed and manufactured in Bengaluru, the train represents India's growing ambitions in… pic.twitter.com/oyG5F5C17n — வோல்ஃபோ 🗡⚡🏹 (@volfo4Thamil) November 7, 2026

अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावे के साथ इस पोस्ट को शेयर कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

हमने वीडियो से मिले स्क्रीनशॉट पर रिवर्स इमेज सर्च करके अपनी जांच शुरू की।

हमें यूट्यूब पर दो महीने पहले अपलोड किया गया एक ऐसा ही वीडियो मिला।

कैप्शन में कहा गया था कि यह वीडियो “हाई-स्पीड ट्रेन N700ST” का है।

हमें रेडिट (Reddit) पर एक पोस्ट भी मिली।

Taiwan's Shinkansen N700ST being transported on road.

byu/unequa injapanrail

कैप्शन में लिखा था: ताइवान की शिंकानसेन N700ST को सड़क मार्ग से ले जाया जा रहा है।

हमें ‘फोकस ताइवान’ (Focus Taiwan) की वेबसाइट पर हाई-स्पीड रेल के बारे में अधिक जानकारी मिली।

रिपोर्ट में कहा गया: “काओझिओंग बंदरगाह पर एक समारोह को संबोधित करते हुए, जहाँ जापान से मंगाई गई 12 नई N700ST ट्रेनसेट में से पहली ट्रेन शनिवार को उतारी गई, शिह ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी किराए में बदलाव का फैसला यात्रियों के अनुभव में सुधार पर निर्भर करेगा।”

हमें सीटीआई (CTI) वेबसाइट पर भी यह वीडियो मिला।

वेबसाइट ने कहा: वीडियो/नई हाई-स्पीड रेल ट्रेन “N700ST” ताइवान पहुँची; रेलवे प्रेमियों ने काओझिओंग में रात में खींची तस्वीरें: इतिहास के गवाह बन रहे हैं

इसके बाद हमने मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन के बारे में जाँच की। ‘द इंडियन एक्सप्रेस‘ (The Indian Express) की एक रिपोर्ट में कहा गया है: “मुंबई और अहमदाबाद के बीच भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में देरी के आरोपों के बीच, अंतरराष्ट्रीय हाई-स्पीड रेल बॉडी के प्रमुख ने कहा कि कोविड-19 महामारी और भूमि अधिग्रहण जैसी कई समस्याओं को देखते हुए यह नहीं कहा जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट में देरी हुई है।”

निष्कर्ष: ताइवान में नई हाई-स्पीड रेल N700ST के पहुंचने के वीडियो और फोटो भारत की बुलेट ट्रेन के बताकर वायरल किये जा रहे हैं। वायरल दावा भ्रामक है।

