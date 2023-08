खबरों के मुताबिक फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी भारतीय क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी लाला अमरनाथ की बायोपिक बनाने की योजना बना रहे हैं। ऐसी अटकलें हैं कि आमिर खान इस फिल्म में अभिनय कर सकते हैं और तब से एक तस्वीर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि ये फिल्म का फर्स्ट लुक है। लाइटहाउस जर्नलिज्म ने अपनी जांच में पाया कि वायरल तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है यानी यह आमिर खान की असली फोटो नहीं है।

क्या वायरल हो रहा है?

ट्विटर यूजर syedzada ने वायरल तस्वीर को अपने ट्विटर प्रोफाइल पर शेयर किया और दावा किया कि यह राजकुमार हिरानी द्वारा बनाई जा रही लाला अमरनाथ की बायोपिक में आमिर खान का लुक है।

इस पोस्ट का आर्काइव वर्जन देखे।

अन्य सोशल मीडिया यूजर्स भी इसी दावे के साथ यह तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं।

जांच पड़ताल

हमने तस्वीर की पड़ताल शुरू की। लाला अमरनाथ एक क्रिकेटर थे, लेकिन वायरल तस्वीर किसी क्रिकेटर की फोटो की तरह नहीं लग रही थी। तस्वीर पर नीचे की तरफ एक वॉटरमार्क भी है, उसमें लिखे है- Amir Khan as Leslie Groves. तस्वीर पर ही फोटो क्रेडिट @wild.trance को दिया गया है।

यहां से हमें एक कीवर्ड मिल गया। हमने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वाइल्ड.ट्रान्स को खोजना शुरू किया। हमें @wild.trance का इंस्टाग्राम पेज मिला। पेज के बायो में लिखा था: Beauty of Ai Art

आमिर खान की ये तस्वीर हमें 22 जुलाई को की गई एक पोस्ट में मिली।

तस्वीर के कैप्शन में लिखा था: “Unfathomable Fusion: The Oppenheimer Project” with an Indian star cast under Christopher Nolan’s direction would be a cinematic masterpiece, showcasing the brilliance of both Oppenheimer’s scientific mind and the talents of the Indian film industry.

इस हैंडल पर कई दूसरे बॉलीवुड अभिनेताओं की भी AI जनरेटेड तस्वीरें मिली। हमने फोटो को Hive Moderation में अपलोड किया, जिससे यह पता चले कि फोटो को AI से बनाया गया है या नहीं। वेबसाइट से मिले रिजल्ट में बताया गया कि तस्वीर 99.9% AI जेनरेटेड है।

निष्कर्ष- वायरल फोटो का आमिर खान की आगामी फिल्म से कोई संबंध नहीं है। ‘लाला अमरनाथ’ की बायोपिक के फर्स्ट लुक के नाम पर वायरल आमिर खान की तस्वीर AI की मदद से बनाई गई है।