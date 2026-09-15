लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) ने देखा कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स पर एक तस्वीर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। इस फोटो के BRICS नेताओं की ग्रुप सेल्फी होने का दावा किया जा रहा था।

BRICS देशों के नेता शनिवार को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन के लिए मिले। इस सम्मेलन में व्यापार, निवेश और वैश्विक विवादों पर चर्चा हुई।

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुई इनैसियो लूला डा सिल्वा, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन ज़ायेद अल नाह्यान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन, दक्षिण अफ़्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ईरान के इब्राहिम रईसी को एक साथ दिखाने वाली एक सेल्फी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

जांच के दौरान हमने पाया कि यह तस्वीर AI-जनरेटेड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा तैयार की गई) है। यह फोटो फ़र्ज़ी है।

यह तस्वीर तब सामने आई जब नई दिल्ली में 18वां ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन हो रहा था जिससे सोशल मीडिया यूजर्स को यह सच लगी। AI से बनाई गई इस तस्वीर में कई वैश्विक नेताओं को ग्रुप सेल्फी लेते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है, जिससे शिखर सम्मेलन में उनकी बातचीत के बारे में गलतफहमी पैदा हो सकती है।

मशहूर हस्तियों से जुड़ी घटनाओं को मनगढ़ंत तरीके से दिखाने के लिए AI से बनी असली दिखने वाली तस्वीरों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, इसलिए ऐसी तस्वीरों की सच्चाई की जांच करना जरूरी है ताकि तस्वीरों के जरिए फैलाई जाने वाली गलत जानकारी से भू-राजनीतिक घटनाओं के बारे में लोगों की समझ पर असर न पड़े।

क्या है दावा?

X यूजर मुथुकुमार सुब्बैया ने अपने प्रोफ़ाइल पर तस्वीर शेयर की और लिखा, “यह सिर्फ़ एक तस्वीर नहीं है। यह कुछ लोगों के लिए एक चेतावनी है।”

This is not just a picture. It is a warning to some. pic.twitter.com/tmgPEtFsZe — Muthukumar Subbaiah (@smkumarlakshmi) September 13, 2026

अन्य यूजर भी इसी दावे के साथ यही तस्वीर साझा कर रहे हैं।

డాలర్ ఆధిపత్యానికి బ్రిక్స్ బ్రేక్!..*

जाँच पड़ताल:

हमने BRICS शिखर सम्मेलन के बारे में समाचार रिपोर्ट पढ़कर अपनी जांच शुरू की।

द इंडियन एक्सप्रेस (The Indian Express) की एक रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि ईरान का प्रतिनिधित्व राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने किया था। हालांकि वायरल तस्वीर में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को अन्य नेताओं के साथ तस्वीर में दिखाया गया है।

इसके अलावा लेख में उल्लेख किया गया है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनैसियो लूला डा सिल्वा की जगह पर विदेश मंत्री मौरो विएरा ने ब्राजील का प्रतिनिधित्व किया था।

इससे यह संकेत मिला कि तस्वीर AI-जनरेटेड है।

इसके बाद हमने इस तस्वीर को AI कंटेंट डिटेक्टर, HIVE मॉडरेटर के ज़रिए चलाया। इस टूल ने परिणाम दिया कि तस्वीर के AI-जनरेटेड होने की संभावना 99.9 प्रतिशत है।

हमने OpenAI वेरिफिकेशन टूल के जरिये भी तस्वीर को चलाया; टूल ने सुझाव दिया कि इसे OpenAI टूल का उपयोग करके बनाया गया था।

निष्कर्ष: BRICS नेताओं के ग्रुप सेल्फ़ी होने का दावा करने वाली वायरल तस्वीर AI-जनरेटेड और फ़र्ज़ी है। तस्वीर में उन नेताओं को भी झूठे तौर पर दिखाया गया है जो BRICS की बैठक में शामिल नहीं हुए थे। वायरल दावा झूठा है।