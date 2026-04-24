लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को एक वीडियो मिला जो व्यापक रूप से साझा किया जा रहा है, जिसमें एक व्यक्ति को चेहरे की मालिश (Facial Massage) कराते हुए देखा जा सकता है। दावा किया गया कि वीडियो में दिख रहे शख्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।

जांच के दौरान, हमने पाया कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति पीएम मोदी नहीं है। वायरल दावा झूठा है।

क्या है दावा?

फेसबुक यूजर ‘Sita Ram Ranakoti’ ने इस वीडियो को झूठे दावे के साथ साझा किया।

अन्य यूजर भी इसी वीडियो को ऐसे ही दावे के साथ साझा कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

हमने वीडियो से प्राप्त मुख्य फ्रेम (keyframes) पर ‘रिवर्स इमेज सर्च’ चलाकर जांच शुरू की।

रिवर्स इमेज सर्च के दौरान, हमें यह वीडियो इंस्टाग्राम यूजर ‘Pardeep Kaur Dhillon’ के प्रोफाइल पर पोस्ट किया हुआ मिला।

वीडियो में दिख रहा व्यक्ति उनका पति है, जिसका पता हमें अन्य पोस्ट के साथ इस्तेमाल किए गए हैशटैग के माध्यम से चला।

यही वीडियो उनके फेसबुक प्रोफाइल पर भी मिला।

कंटेंट क्रिएटर, परदीप ढिल्लों ने अपने पति के साथ उसी स्थान से कई पोस्ट साझा किए हैं। उन्होंने वीडियो के लिए #CoupleReels जैसे हैशटैग का भी इस्तेमाल किया।

अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर, कंटेंट क्रिएटर ने एक वीडियो भी साझा किया जिसमें स्पष्ट किया गया कि वायरल दावे झूठे थे।

निष्कर्ष: वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फेशियल कराते हुए नहीं दिखाया गया है। क्लिप में दिख रहा व्यक्ति एक कंटेंट क्रिएटर का पति है। सोशल मीडिया पर किया गया दावा गलत है।