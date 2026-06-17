लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा एक वीडियो मिला। इस वीडियो में एक फ्यूल पंप पर एक मोटरसाइकिल में E85 ईंधन भरे जाने के दौरान, उसकी ईंधन की टंकी (फ्यूल टैंक) के चारों ओर कई मधुमक्खियों को मंडराते हुए दिखाया गया था।
जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो एआई-जनरेटेड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया गया) है और असली नहीं है।
क्या है दावा?
इंस्टाग्राम यूजर ‘लोकतंत्र वॉयस’ (Loktantra Voice) ने अपने प्रोफाइल पर यह वायरल वीडियो शेयर किया है।
अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावे के साथ इसी वीडियो को शेयर कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने अपनी जांच की शुरुआत यह पता लगाने से की कि क्या ऐसी किसी घटना की जानकारी कहीं रिपोर्ट की गई है। हमें इसके बारे में कोई भी विश्वसनीय रिपोर्ट या खबर नहीं मिली।
इसके बाद हमने इस वीडियो की ‘InVid’ टूल के जरिए जांच की और वीडियो से कुछ की-फ्रेम्स (मुख्य स्क्रीनशॉट) निकाले।
इन की-फ्रेम्स पर नीचे बाईं ओर एक वॉटरमार्क साफ दिखाई दे रहा था, जिससे यह संकेत मिला कि यह वीडियो ‘गूगल जेमिनी’ (Google Gemini) का उपयोग करके तैयार किया गया हो सकता है।
फिर हमने इस वीडियो की ‘सिंथआईडी’ (SynthID) के जरिए जांच की, जो कि गूगल का एक टूल है और एआई-जनरेटेड कॉन्टेंट को पहचानने और उस पर वॉटरमार्क लगाने का काम करता है।
‘SynthID’ पर वीडियो अपलोड करने के बाद, इसने नतीजा दिया: “made with Google AI (video)” (गूगल एआई द्वारा बनाया गया वीडियो)।
निष्कर्ष: E85 ईंधन के चारों ओर मधुमक्खियों के मंडराने का दावा करने वाला वायरल वीडियो एआई-जनरेटेड है। वायरल वीडियो पूरी तरह से फर्जी (Fake) है।