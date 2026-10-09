कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने दो अक्टूबर को मुंबई के शिवाजी पार्क में संस्थापक अभिजीत दीपके के नेतृत्व में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। सीजेपी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) के इस्तीफे, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर), मतदाता सूचियों को फ्रीज करने और मतदाता पंजीकरण में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की।

विरोध प्रदर्शन के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है, जिसमें अभिजीत दीपके पर हमला और लोगों द्वारा उन्हें थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है।

जांच के दौरान हमने पाया कि हालिया बताकर शेयर किया जा रहा यह वीडियो पुराना है और वायरल दावा भ्रामक है।

क्या है दावा?

एक्स (X) यूजर दीपक शर्मा ने अपने प्रोफाइल पर भ्रामक दावे के साथ वायरल वीडियो शेयर किया। कैप्शन में दावा किया गया था कि वीडियो हालिया और मुंबई का है।

अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावे के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं।

मुंबई में कॉकरोच का स्वागत कुछ इस तरह हुआ

दीपक पर ले थप्पड़ पर थप्पड़ थप्पड़ पर थप्पड़ थप्पड़ पर थप्पड़ pic.twitter.com/9zwk7hOOOA — Ganesh Kunder (@GaneshKunder9) October 3, 2026

आज मुंबई में 2 अक्टूबर गांधी जयंती ,कॉक्रोज पार्टी के मेन कैरेक्टर दीमकें की थप्पड़ों सुरुआत हुई😜

और फिर सभी ने बहती गंगा में हाथ साफ़ कर लिया😜😜😜 pic.twitter.com/cAAP1mj3ua — PRARTHANA SINGH (@PrarthaSingh83) October 2, 2026

जांच पड़ताल:

हमने यह देखने के लिए वर्तमान समाचार रिपोर्टों की जांच करके अपनी पड़ताल शुरू की कि क्या ऐसी कोई घटना घटी है। हमें सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर हमले की बात कहने वाली कोई भी विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट नहीं मिली।

इसके बाद हमने वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम्स पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च चलाया।

हमें ‘द ट्रिब्यून’ द्वारा तीन महीने पहले अपलोड किए गए एक यूट्यूब वीडियो पर वह कीफ्रेम मिला।

वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कहा गया था: जयपुर में अपने संबोधन से पहले कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संस्थापक अभिजीत दीपके को भीड़ द्वारा थप्पड़ मारा गया और उनके साथ बदसलूकी की गई। यह घटना विरोध प्रदर्शन की अनुमति को लेकर विवाद और बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच हुई। जैसे ही समर्थकों ने हमले की निंदा की और जवाबदेही की मांग की, स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हस्तक्षेप किया।

हमें एनडीटीवी (NDTV) द्वारा उनके यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया एक वीडियो भी मिला।

इस घटना के बारे में कई खबरे भी थीं।

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है, “जयपुर में शहीद स्मारक पर पार्टी के पहले विरोध प्रदर्शन के दौरान, जैसे ही दीपके पहुंचे, समर्थकों ने उन्हें अपने कंधों पर उठाकर मंच की ओर ले जाना शुरू किया। हालांकि, जैसे ही दीपके मैदान में दाखिल हुए और भीड़ का अभिवादन कर रहे थे, 5-6 लोगों ने कथित तौर पर उन्हें थप्पड़ मारना और उन पर हमला करना शुरू कर दिया।”

द प्रिंट की रिपोर्ट में कहा गया है: पुलिस ने बताया कि सोमवार को यहां एक विरोध प्रदर्शन के दौरान, जब समर्थक कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को अपने कंधों पर उठाए हुए थे, तब दो लोगों ने कथित तौर पर उन्हें कई थप्पड़ मारे। उन्होंने बताया कि इस घटना के सिलसिले में दो युवकों को हिरासत में लिया गया है।

अन्य समाचार मीडिया संगठनों ने भी इस रिपोर्ट को प्रकाशित किया था।

निष्कर्ष: जयपुर में जून महीने का वह वीडियो, जिसमें सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके पर हमला हुआ था, अब मुंबई में उनके विरोध प्रदर्शन के बाद का बताकर शेयर किया जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।