भारी बारिश के कारण पंजाब और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में जानलेवा बाढ़ आ गई है। तब से, कई वीडियो व्यापक रूप से साझा किए जा रहे हैं जो बाढ़ और विनाश को दर्शाते हैं। लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा एक ऐसा ही वीडियो मिला, जिसे पंजाब का बताया जा रहा है। हमारी जांच में हमने पाया कि यह वीडियो पंजाब का नहीं बल्कि जापान की सुनामी का है।

क्या वायरल हो रहा है?

ट्विटर यूजर Mukesh Godara ने वायरल वीडियो अपने प्रोफ़ाइल पर साझा किया।

इस पोस्ट का आर्काइव वर्जन भी देखे।

अन्य सोशल मीडिया यूजर्स भी इसे शेयर कर रहे हैं।

https://t.co/RE3Xm6UFKB — Dinesh Thakkar (@DineshT08791293) July 15, 2023

जांच पड़ताल:

पड़ताल के पहले चरण में हमने वीडियो डाउनलोड किया और उसे inVid टूल में अपलोड किया।

इसके प्रयोग से हमें विभिन्न कीफ्रेम प्राप्त हुए। हमने सभी कीफ्रेम्स पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया। इससे हमें एक यूट्यूब वीडियो मिला।

इस वीडियो का टाइटल था: 2011 Japan Tsunami: Ishinomaki [stabilized with Deshaker]

इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा था: This video was recorded from the rooftop of the office of Ishinomaki Gas (in Ishinomaki City, Miyagi Prefecture).

वीडियो में घटना की जगह का भी जिक्र किया गया है।

https://goo.gl/maps/h3qh7uUdiFpgJ4eW6

हमें यह वीडियो कुछ और यूट्यूब चैनलों पर भी मिला।

वीडियो के डिस्क्रिप्शन मे लिखा था: Tsunami surging to Minato district of Ishinomaki city (Footage provided by viewer) The Japanese text is followed by an English translation.

निष्कर्ष

दस साल पहले जापान की सुनामी का वीडियो पंजाब में आई बाढ़ का बताकर प्रसारित किया जा रहा है।