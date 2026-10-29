‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा 32 सेकंड का एक वीडियो मिला।

इस वीडियो में स्पीयर कॉर्प्स (3 कॉर्प्स) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया (AVSM, VSM) को यह कहते हुए सुना जा सकता है: “यह वास्तव में शर्मनाक है कि आक्रामक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, लोंगजू और ताकसिंग सर्कल पर नियंत्रण कर लिया है। हम केंद्र सरकार से जरूरी सामान व आपूर्ति (supplies) की मांग कर रहे हैं लेकिन हमें कहा जा रहा है कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय अर्धसैनिक बलों को अरुणाचल प्रदेश की Gen Z के खिलाफ तैनात किया जाना चाहिए।”

वीडियो में उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनके 25 से अधिक सैनिकों को हिरासत में ले लिया गया है और वे कहां हैं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो डीपफेक था और इसके साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह फर्जी है।

क्या है दावा?

X यूजर कपिल शर्मा ने यह वायरल वीडियो अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया।

INDIA–CHINA BORDER: Arunachal Pradesh



"It is indeed shameful that aggressor China has taken control of Asaphila, Longjou and Taksing Circle of Arunachal Pradesh. We have been requesting the center government for supplies but we are being told that para military forces should… pic.twitter.com/fboicH5KrL — kapil sharma (@unkownnewss) October 25, 2026

अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावों के साथ यह वीडियो शेयर कर रहे हैं।

Shameful! Lt Gen Girish Kalia (GOC, Spear Corps) says China has taken control of Asaphila, Longju and Taksing Circle in Arunachal Pradesh. Despite requests for supplies, forces are reportedly being directed against Gen Z instead of China. Where is the accountability? pic.twitter.com/WCV4Djr6oP — pretty simran (@prettysimran_92) October 26, 2026

Shameful! Lt Gen Girish Kalia (GOC, Spear Corps) says China has taken control of Asaphila, Longju and Taksing Circle in Arunachal Pradesh. Despite requests for supplies, forces are reportedly being directed against Gen Z instead of China. Where is the accountability? pic.twitter.com/2Fxd8zGe9P October 26, 2026

जांच पड़ताल:

हमने इस बात की पड़ताल से जांच शुरू की कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने ऐसा कोई बयान दिया था; हमें ऐसी कोई भी न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली।

इसके बाद हमने वीडियो के मुख्य कीफ्रेम्स (keyframes) का रिवर्स इमेज सर्च किया। इससे हम 27 अक्टूबर 2023 को ANI के X हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो तक पहुंचे।

#WATCH | Kupwara, J&K: GoC 28 Infantry Division Major General Girish Kalia says, "There has been a constant endeavour from across the Line of Control to disturb the peace and vitiate the security environment in Jammu and Kashmir. You all have been witness to the continuous… pic.twitter.com/7mSAtafgrC — ANI (@ANI) October 27, 2023

उस वीडियो में गिरीश कालिया ने अरुणाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। मूल वीडियो में 28 इन्फैंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल गिरीश कालिया कहते हैं, “जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने और सुरक्षा माहौल को खराब करने के लिए नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।”

भारतीय सेना ने भी अपने आधिकारिक फैक्ट-चेक X पेज पर इस तथ्य को स्पष्ट किया।

🚨 Detect the Deepfake



❌ A digitally altered video is being circulated with fabricated remarks attributed to Lt Gen Girish Kalia, claiming that China has taken control of Asaphila, Longjou and Taksing Circle in Arunachal Pradesh and that the Indian Army has been denied… pic.twitter.com/4e2y3MbZDg — INDIAN ARMY FACT CHECK (@MythbusterXX) October 25, 2026

हमने इस वीडियो को एक एआई डिटेक्शन टूल detectvideo.ai के जरिए भी परखा; टूल के परिणामों से संकेत मिला कि वीडियो में छेड़छाड़ (manipulation) की गई है।

निष्कर्ष: अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन के कब्जे की बात स्वीकारने का दावा करने वाला लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया का यह वायरल वीडियो एक डीपफेक है। 27 अक्टूबर 2023 को ANI द्वारा पोस्ट किए गए मूल वीडियो में वे जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का कोई जिक्र नहीं था।

भारतीय सेना ने भी इस वीडियो को फर्जी बताया है और एआई डिटेक्शन टूल ने भी इसके साथ छेड़छाड़ होने की पुष्टि की है। अतः यह वायरल वीडियो और दावा पूरी तरह फर्जी है।