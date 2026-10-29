‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा 32 सेकंड का एक वीडियो मिला।
इस वीडियो में स्पीयर कॉर्प्स (3 कॉर्प्स) के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया (AVSM, VSM) को यह कहते हुए सुना जा सकता है: “यह वास्तव में शर्मनाक है कि आक्रामक चीन ने अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, लोंगजू और ताकसिंग सर्कल पर नियंत्रण कर लिया है। हम केंद्र सरकार से जरूरी सामान व आपूर्ति (supplies) की मांग कर रहे हैं लेकिन हमें कहा जा रहा है कि चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के बजाय अर्धसैनिक बलों को अरुणाचल प्रदेश की Gen Z के खिलाफ तैनात किया जाना चाहिए।”
वीडियो में उन्होंने आगे यह भी कहा कि उनके 25 से अधिक सैनिकों को हिरासत में ले लिया गया है और वे कहां हैं, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है।
जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो डीपफेक था और इसके साथ किया जा रहा दावा पूरी तरह फर्जी है।
क्या है दावा?
X यूजर कपिल शर्मा ने यह वायरल वीडियो अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया।
अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावों के साथ यह वीडियो शेयर कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने इस बात की पड़ताल से जांच शुरू की कि क्या लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया ने ऐसा कोई बयान दिया था; हमें ऐसी कोई भी न्यूज रिपोर्ट नहीं मिली।
इसके बाद हमने वीडियो के मुख्य कीफ्रेम्स (keyframes) का रिवर्स इमेज सर्च किया। इससे हम 27 अक्टूबर 2023 को ANI के X हैंडल पर पोस्ट किए गए एक वीडियो तक पहुंचे।
उस वीडियो में गिरीश कालिया ने अरुणाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। मूल वीडियो में 28 इन्फैंट्री डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल गिरीश कालिया कहते हैं, “जम्मू-कश्मीर में शांति भंग करने और सुरक्षा माहौल को खराब करने के लिए नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।”
भारतीय सेना ने भी अपने आधिकारिक फैक्ट-चेक X पेज पर इस तथ्य को स्पष्ट किया।
हमने इस वीडियो को एक एआई डिटेक्शन टूल detectvideo.ai के जरिए भी परखा; टूल के परिणामों से संकेत मिला कि वीडियो में छेड़छाड़ (manipulation) की गई है।
निष्कर्ष: अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर चीन के कब्जे की बात स्वीकारने का दावा करने वाला लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया का यह वायरल वीडियो एक डीपफेक है। 27 अक्टूबर 2023 को ANI द्वारा पोस्ट किए गए मूल वीडियो में वे जम्मू-कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा चुनौतियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अरुणाचल प्रदेश का कोई जिक्र नहीं था।
भारतीय सेना ने भी इस वीडियो को फर्जी बताया है और एआई डिटेक्शन टूल ने भी इसके साथ छेड़छाड़ होने की पुष्टि की है। अतः यह वायरल वीडियो और दावा पूरी तरह फर्जी है।