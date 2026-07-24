लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर की जा रही एक पोस्ट मिली। इस पोस्ट में एक महिला की तस्वीर थी। पोस्ट के साथ यह दावा किया गया था कि तस्वीर में दिख रही महिला प्रदर्शनकारी की 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान मौत हो गई है।
जांच के दौरान हमने पाया कि वायरल दावा झूठा है। CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुई महिला प्रदर्शनकारी का इलाज चल रहा है और उसकी हालत स्थिर है।
क्या है दावा?
इंस्टाग्राम यूजर नांदेड़ न्यूज़ लाइव (Nanded News Live) ने झूठे दावे के साथ इस वायरल पोस्ट को शेयर किया।
अन्य यूजर भी इसी दावे के साथ पोस्ट शेयर कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने एक साधारण गूगल (Google) कीवर्ड सर्च के साथ जांच शुरू की। हालांकि, हमें ऐसी कोई विश्वसनीय खबर नहीं मिली जिससे पता चले कि 20 जुलाई को नई दिल्ली में हुए CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान किसी महिला प्रदर्शनकारी की मौत हुई है।
इसके बाद हमने X पर भी कीवर्ड सर्च किया। इससे हम दिल्ली पुलिस के आधिकारिक हैंडल की एक पोस्ट तक पहुंचे।
इस पोस्ट में कहा गया था: सूचित किया जाता है कि महिला जीवित है और वर्तमान में राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में भर्ती है। इलाज कर रहे डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उसकी स्थिति स्थिर है और वह खतरे से बाहर है।
हमने जंतर-मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रही ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ (The Indian Express) की टीम से भी संपर्क किया। टीम ने हमें बताया कि महिला प्रदर्शनकारी जीवित है, उसकी हालत स्थिर है और वह ठीक हो रही है।
निष्कर्ष: 20 जुलाई को जंतर-मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुई महिला प्रदर्शनकारी की मौत का वायरल दावा झूठा है। दिल्ली पुलिस ने पुष्टि की है कि वह जीवित है और उसकी हालत स्थिर है। विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रही ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ की टीम ने भी पुष्टि की है कि महिला जीवित है और स्वस्थ हो रही है।