लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से प्रसारित की जा रही एक तस्वीर मिली। इस तस्वीर में दावा किया गया था कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party) के संस्थापक अभिजीत दीपके हैं।
जांच के दौरान हमने पाया कि वायरल हो रही यह तस्वीर एआई से बनाई गई (AI-generated) है। पीएम मोदी और सीजेपी के दीपके के बीच ऐसी किसी मुलाकात की कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं है।
क्या है दावा?
एक्स (X) यूजर @shravanGarg ने इस वायरल तस्वीर को एक झूठे दावे के साथ साझा किया।
अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावे के साथ इसी तस्वीर को साझा कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने वायरल तस्वीर की रिवर्स इमेज सर्च (reverse image search) करके जांच शुरू की। हालांकि, किसी भी विश्वसनीय वेबसाइट पर यह तस्वीर नहीं मिली।
यह तस्वीर तब और ज्यादा वायरल हो गई जब महाराष्ट्र के शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया, जिसे बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया था।
उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह आरोप भी लगाया कि पीएम मोदी और सीजेपी के दीपके की मुलाकात अमेरिका में हुई थी।
हालांकि, ये केवल आरोप थे और इन दावों की पुष्टि के लिए कोई तस्वीर मौजूद नहीं थीं।
इसके बाद हमने इस तस्वीर को एआई इमेज डिटेक्टर (AI image detector) के जरिए परखा।
जब हमने इस तस्वीर को HIVE के AI कंटेंट डिटेक्टर से गुजारा, तो उसने संकेत दिया कि यह इमेज एआई द्वारा बनाई गई है।
हमने Sightengine और ZeroGPT के एआई इमेज डिटेक्टर्स पर भी इस तस्वीर की जांच की और पाया कि यह पूरी तरह से एआई से बनाई गई (AI-generated) थी।
निष्कर्ष: सीजेपी के अभिजीत दीपके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात नहीं की। वायरल हो रही तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है और इसे झूठे दावों के साथ शेयर किया जा रहा है।