‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा एक वीडियो मिला। इस वीडियो में एक ट्रैफिक सिग्नल को पिघलते हुए देखा जा सकता था।
वीडियो के साथ यह दावा किया जा रहा था कि यह यूरोप में चल रही लू (हीट वेव) का नतीजा है, जहां तापमान 40 डिग्री के आसपास है।
जांच के दौरान हमने पाया कि इस वायरल वीडियो क्लिप में दो अलग-अलग घटनाओं के दृश्य शामिल हैं और उनका हालिया हीटवेव से कोई संबंध नहीं है। वायरल दावा भ्रामक है।
क्या है दावा:
इंस्टाग्राम यूजर ‘newsonscroll’ ने इस भ्रामक दावे के साथ वायरल वीडियो शेयर किया। इस वीडियो पर 39.9K (39.9 हजार) लाइक्स थे।
अन्य यूजर्स भी इसी दावे के साथ यही वीडियो शेयर कर रहे थे।
जांच पड़ताल:
हमने गूगल पर कीवर्ड सर्च करके जांच शुरू की। हमें ऐसी कोई भी विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट नहीं मिली जिसमें यह कहा गया हो कि यूरोप में गर्मी के कारण लाइट्स पिघल गईं।
इसके बाद हमने वीडियो डाउनलोड किया और उसे ‘InVid’ टूल में अपलोड करके वीडियो के कीफ्रेम्स (keyframes) निकाले।
वीडियो की शुरुआत में दिखने वाले दृश्यों पर गूगल रिवर्स इमेज सर्च (Google reverse image search) करने से हमने शुरुआत की।
हमें पता चला कि यह तस्वीर http://www.ilbacodaseta.org पर प्रकाशित एक लेख में दिखाई दी थी।
मीडिया वेबसाइट ने इस लेख को “फेक न्यूज” (झूठी खबर) बताया। लेख में घटना को स्पष्ट करते हुए लिखा था, “एक खबर कि हाल के दिनों के भीषण तापमान के कारण एक ट्रैफिक लाइट पिघल गई, इटली और यहां तक कि आधे यूरोप में फैल रही है।”
रिपोर्ट में आगे कहा गया: “हालांकि, समस्या यह है कि उस पिघलने से गर्मी का कोई लेना-देना नहीं है। या यूं कहें कि गर्मी का इससे संबंध तो है, लेकिन सूरज से पैदा हुई गर्मी का नहीं। दरअसल, पिछले मंगलवार, 23 जून को रात के खाने के समय, लुगानियानो (Lugagnano) में ठीक उसी ट्रैफिक लाइट के नीचे एक कार में आग लग गई थी। इस भीषण आग के कारण स्थानीय पुलिस को ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा और आग पर काबू पाने तथा सुरक्षा बहाल करने के लिए दमकल विभाग को हस्तक्षेप करना पड़ा। यह एक ऐसी कहानी है जिसे विशेष रूप से केवल ‘बाको’ (Baco) ने कवर किया था।”
उसी समाचार मीडिया संगठन ने पहले भी आग लगने की खबर दी थी।
लेख में कहा गया था: “आज शाम लगभग 6:45 बजे, लुगानियानो के केंद्र में, ‘विया 26 अप्रिल’ (Via 26 Aprile) के मुख्य ट्रैफिक लाइट पर अचानक आग की लपटें उठने लगीं। यह एक बेहद भयानक दृश्य था, जिसने सबका ध्यान खींच लिया और सामान्य यातायात को अचानक डर के माहौल में बदल दिया; चारों तरफ धुआं फैल गया, सड़क जाम हो गई और आसपास के लोगों में डर फैल गया।”
“देश के सबसे व्यस्त चौराहों में से एक पर एक कार में आग लग गई। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, दृश्य चौंकाने वाला है, लेकिन अब तक इसमें शामिल वाहन के अलावा कोई भी घायल नहीं हुआ है और न ही कोई अन्य नुकसान हुआ है। इस स्थिति में यह एक बड़ी राहत की बात है, जिसके परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते थे।”
इसके बाद हमने वायरल वीडियो में शेयर किए जा रहे दूसरे दृश्य पर रिवर्स इमेज सर्च किया।
हमने पाया कि यह दृश्य जर्मनी का था। हमें एक जर्मन प्रेस एजेंसी ‘डॉयचे प्रेस-एजेंटूर‘ (DPA) का फैक्ट चेक लेख मिला।
रिपोर्ट में कहा गया था: “यह ट्रैफिक लाइट बर्लिन के ‘फ्रीडरिषशैन-क्रॉएजबर्ग’ (Friedrichshain-Kreuzberg) जिले में स्प्री (Spree) नदी के पास एक चौराहे पर स्थित है।”
रिपोर्ट में आगे कहा गया: “सड़क के कोने पर एक क्लब का परिसर स्थित है, जहां जून 2025 में आग लग गई थी। बर्लिन मीडिया द्वारा प्रकाशित चश्मदीदों के वीडियो दिखाते हैं कि सड़क के ठीक बगल का बाहरी हिस्सा आग की लपटों में घिर गया था।”
इसमें आगे कहा गया, “क्या ट्रैफिक लाइट को संभवतः इसी आग से नुकसान पहुंचा था? जर्मन प्रेस एजेंसी की पूछताछ के जवाब में, बर्लिन की ट्रैफिक लाइटों के लिए जिम्मेदार सरकारी कंपनी ‘इन्फ्रासिग्नल’ (InfraSignal) के एक प्रवक्ता ने पुष्टि की कि वास्तव में यही कारण था।”
हमें ‘Tagesspiegel’ के यूट्यूब चैनल पर भी क्लब की आग के बारे में एक वीडियो मिला।
हमें क्लब की आग के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भी मिली।
इस लेख में, एक तस्वीर के कैप्शन में लिखा था: “आग के कारण खराब हुई ट्रैफिक लाइट प्रणाली को गुरुवार दोपहर तक ठीक कर दिया जाएगा।”
निष्कर्ष: भीषण गर्मी के बीच यूरोप का होने के दावों के साथ व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा पिघलती ट्रैफिक लाइट्स का वीडियो वास्तव में आग लगने की दो अलग-अलग घटनाओं के दृश्यों से मिलकर बना है। वायरल दावा भ्रामक है।