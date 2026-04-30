लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जाता हुआ मिला। इस वीडियो में, पुलिस कर्मियों को कुछ पुरुषों पर लाठियों से प्रहार करते हुए देखा गया। वीडियो के साथ यह दावा किया गया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण के लिए केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां तैनात की हैं।
जांच के दौरान, हमने पाया कि यह दावा भ्रामक है। यह वीडियो पुराना है, हाल का नहीं और इसे पश्चिम बंगाल चुनावों से जोड़कर साझा किया गया है।
क्या है दावा?
X (पूर्व में ट्विटर) यूजर हरमीत कौर ने भ्रामक दावे के साथ वायरल वीडियो साझा किया।
अन्य यूजर भी इसी तरह के दावों के साथ वही वीडियो साझा कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने वीडियो से प्राप्त की-फ्रेम्स (keyframes) पर रिवर्स इमेज सर्च चलाकर अपनी जांच शुरू की। कई की-फ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च चलाने के बाद, हमें 9 जुलाई 2023 को ‘Canning News‘ के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया वीडियो मिला।
इसके कैप्शन में लिखा था (अनुवाद): “मतदान के दिन कैनिंग में बसंती की स्थिति देखें।”
इसी तरह का एक वीडियो एक अलग फेसबुक पेज पर पोस्ट किया गया था।
गूगल कीवर्ड सर्च के संयोजन ने हमें 2023 में ‘News18 Bangla’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो तक पहुँचाया।
इसमें वायरल वीडियो में दिखाए गए दृश्यों के समान ही दृश्य थे। इसका कैप्शन था: “पंचायत चुनाव 2023: मतदान के दिन बसंती में बम बरामद! स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने उठाया कदम।”
इसके बाद हमने हालिया रिपोर्टों की जाँच की। हमें ऐसी रिपोर्टें मिलीं जिनमें कहा गया था कि चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव के पहले चरण के लिए केंद्रीय बलों की 2,407 कंपनियां तैनात करने की योजना बनाई है।
निष्कर्ष: पुलिस कर्मियों का यह वीडियो 2023 के पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का है, जिसे हालिया घटना के रूप में साझा किया गया है। वायरल दावा भ्रामक है।