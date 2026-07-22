लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दो वीडियो बड़े पैमाने पर शेयर किए जा रहे हैं। एक वीडियो में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय एक कार में यात्रा करते नजर आ रहे हैं।

दावा किया गया कि यह वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए दिल्ली के जंतर-मंतर पर उनके पहुंचने का है। एक अन्य वीडियो में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नजर आ रही हैं और दावा किया जा रहा है कि वे भी विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए जंतर-मंतर पहुंची थीं।

जांच के दौरान हमने पाया कि दोनों वीडियो पुराने हैं और उनका CJP के विरोध प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। वायरल दावे भ्रामक हैं।

क्या है दावा?

1- इंस्टाग्राम यूजर The Hindustan Files ने तमिलनाडु के सीएम वाले इस वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर भ्रामक दावे के साथ शेयर किया।

अन्य यूजर्स ने भी इसी दावे के साथ यह वायरल वीडियो शेयर किया।

2. यूट्यूब चैनल Akanccha mini vlog ने सुनीता विलियम्स का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो पर 1.5 मिलियन (15 लाख) व्यूज थे।

अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावे के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

1. हमने अपनी जांच की शुरुआत सबसे पहले तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय वाले वीडियो की पड़ताल करके की। जिसमें दावा किया गया था कि वे जंतर-मंतर पर CJP विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहे हैं। हमने वायरल वीडियो से की-फ्रेम्स (keyframes) निकाले और उन की-फ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च (reverse image search) किया।

हमने पाया कि बिल्कुल यही वीडियो एक इंस्टाग्राम यूजर हर्षिता कार्तिक (Harshitha Karthik) ने 4 मई को पोस्ट किया था।

4 मई, 2026 को तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के आधिकारिक नतीजे और वोटों की गिनती घोषित की गई थी। अभिनेता से नेता बने सी. जोसेफ विजय की पार्टी तमिझागा वेत्री कड़गम (TVK), सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी।

हमें ऐसे ही अन्य वीडियो भी मिले जिनमें तमिलनाडु के सीएम अपना जीत का प्रमाण पत्र लेने के लिए चेन्नई के लोयोला कॉलेज (Loyola College) जा रहे थे।

2. इसके बाद हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स वाले वीडियो की सच्चाई का पता लगाया।

हमने वीडियो से प्राप्त की-फ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च करके जांच शुरू की।

हमने पाया कि यह वीडियो यूट्यूब चैनल Nomad Ambience द्वारा पांच महीने पहले पोस्ट किया गया था।

हमें यही वीडियो 22 जनवरी को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया हुआ भी मिला।

इनमें इस्तेमाल किए गए हैशटैग में से एक “klf” था।

अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने 22 जनवरी को केरल लिटरेचर फेस्टिवल (Kerala Literature Festival) का उद्घाटन किया था।

हमने यह भी देखा कि वायरल वीडियो में जिन पुलिसकर्मियों को अंतरिक्ष यात्री को एस्कॉर्ट (सुरक्षा देते हुए) करते देखा गया था, उनकी वर्दी के कंधों वाले पैच पर केरल पुलिस (Kerala Police) का लोगो था।

निष्कर्ष: तमिलनाडु के सीएम सी. जोसेफ विजय और अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए जंतर-मंतर का दौरा नहीं किया था। वायरल वीडियो पुराने हैं और इन्हें भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।