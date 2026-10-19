कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को तुरंत रोकने की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रही है।

10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर शुरुआती प्रदर्शन के बाद, 16 अक्टूबर को सीजेपी ने ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च का आह्वान किया। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके को 17 अक्टूबर को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे दी थी। 19 अक्टूबर को सीजेपी की लीगल सेल की प्रमुख रत्ना सिंह ने सह-संयोजक सौरव दास और आशुतोष रांका की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई में देरी होने की बात कही।

इन घटनाक्रमों के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दावा किया गया कि सीजेपी के प्रदर्शन को नाकाम करने के लिए सड़कों पर कचरा फेंका जा रहा है।

जांच के दौरान हमने पाया कि वायरल हो रहा यह वीडियो पुराना है और सफाई कर्मचारियों के एक प्रदर्शन से संबंधित है। वायरल दावा भ्रामक है।

क्या है दावा?

इंस्टाग्राम यूजर बृजेश पाल ने भ्रामक दावे के साथ यह वीडियो शेयर किया है।

अन्य यूजर्स भी इसी वीडियो को ऐसे ही दावों के साथ शेयर कर रहे हैं।

Municipal vehicles are deliberately dumping garbage on roads near Jantar Mantar ahead of the Cockroach Janta Party (CJP) protest. pic.twitter.com/xVUjNkFxeO — Political Critic (@PCSurveysIndia) October 10, 2026

🚨Breaking News : Municipal vehicles are deliberately dumping garbage on roads near Jantar Mantar ahead of the Cockroach Janta Party (CJP) protest.#JantarMantar #CJPProtest #Delhi #BreakingNews pic.twitter.com/RVpwCU0E6x — Globenews (@newsglobeorg) October 10, 2026

जांच पड़ताल:

हमने वायरल वीडियो से मिली की-फ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च चलाकर अपनी जांच शुरू की।

हमें यह वीडियो 17 अगस्त को एक इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर पोस्ट किया हुआ मिला और यह सीजेपी का प्रदर्शन शुरू होने से पहले का वीडियो था।

कैप्शन में बताया गया था कि यह पानीपत में सफाई कर्मचारियों द्वारा किया गया प्रदर्शन था।

इसके बाद हमने कीवर्ड्स का इस्तेमाल करके गूगल सर्च किया। हमें इस प्रदर्शन से संबंधित कई अन्य समान वीडियो और न्यूज रिपोर्ट मिलीं।

हमें amarujala.com की एक न्यूज रिपोर्ट में भी यह वीडियो मिला।

हमें bhaskar.com पर भी ऐसा ही एक वीडियो मिला।

न्यूज रिपोर्ट में संविधान चौक और जीटी रोड जैसी जगहों का जिक्र किया गया था।

इसके बाद हमने जियोलोकेशन तकनीक का इस्तेमाल करके लोकेशन की पुष्टि की। वीडियो की लोकेशन करनाल – पानीपत रोड पर थी।

निष्कर्ष: पानीपत में सफाई कर्मचारियों के प्रदर्शन का पुराना वीडियो कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से जोड़कर शेयर किया जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।