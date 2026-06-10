लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा एक वीडियो मिला है। वीडियो में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज होते हुए देखा जा सकता है।

यह वीडियो कई अलग-अलग दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स का दावा है कि यह वीडियो हाल ही का है, जबकि अन्य का दावा है कि यह नोएडा में हुए एक प्रदर्शन या कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन का है।

जांच के दौरान लाइटहाउस जर्नलिज्म ने पाया कि यह वीडियो साल 2020 का है।

क्या है दावा?

X यूजर @LegalAdvisour ने इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट भ्रामक दावों के साथ साझा किया।

क्या कैडर है समाजवादी पार्टी का..🔥



पुलिस ने 19 लाठियां मारी लेकिन भाई के मुंह से आह आउच जैसा कुछ नहीं निकला



हर लाठी पर केवल अखिलेश यादव जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कहता रहा



पुलिस की 2 लाठियां टूट भी गई लेकिन भाई का हौसला नहीं तोड़ पाई



पार्टी को ऐसे लोगों को आगे लाना… pic.twitter.com/ygFC6W5upt — बघीरा 😺 (@LegalAdvisour) May 7, 2026

एक अन्य X यूजर, @Sourav32s ने इसे शेयर करते हुए दावा किया कि यह नोएडा फेज 2 में न्यूनतम वेतन ₹20,000 और 8 घंटे की शिफ्ट की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे श्रमिकों का हालिया वीडियो है।

नोएडा फेज 2 में मजदूर ₹20,000 न्यूनतम वेतन और 8 घंटे की शिफ्ट की मांग कर रहे थे।

जवाब में पुलिस ने लाठियां बरसाईं।



डंडे टूट गए, लेकिन हौसला नहीं टूटा।

क्या इस देश का मेहनतकश इंसान कॉकरोच है? pic.twitter.com/5YXdLXt39M — Sourav (@Sourav32s) May 26, 2026

एक यूट्यूब चैनल ने इसे शेयर करते हुए दावा किया कि यह वीडियो हाल ही में हुए कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ है।

कई अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावों के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

हमने इस वीडियो से निकाली गई मुख्य तस्वीरों (keyframes) पर रिवर्स इमेज सर्च (reverse image search) चलाकर अपनी जांच शुरू की। यह वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक दावों के साथ साझा किया जा रहा था।

रिवर्स इमेज सर्च के जरिए हमें 1 अक्टूबर 2020 को समाजवादी पार्टी के आधिकारिक फेसबुक पेज द्वारा अपलोड किए गए एक वीडियो में कुछ की-फ्रेम्स मिले।

संबंधित की-वर्ड सर्च के माध्यम से हमें shutterstock.com पर इस घटना की तस्वीरें मिलीं।

तस्वीरों का कैप्शन था: हाथरस में सामूहिक बलात्कार (गैंगरेप) पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन करते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। 1 अक्टूबर, 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार पीड़िता के घर पहुंचने की कोशिश कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग 93 (NH 93) पर हिरासत में लिया। 19 वर्षीय पीड़िता के लिए न्याय की मांग को लेकर प्रदर्शन करने के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था।

इस घटना के संबंध में कुछ समाचार रिपोर्ट भी मौजूद हैं।

निष्कर्ष: उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे और पुलिस अधिकारियों द्वारा हिरासत में लिए जा रहे समाजवादी पार्टी (SP) के कार्यकर्ताओं का पुराना वीडियो हाल ही का बताकर साझा किया जा रहा है। वीडियो को लेकर किया गया दावा पूरी तरह से भ्रामक है।