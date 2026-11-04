लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा एक वीडियो मिला। इस वीडियो में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं जद (यू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

वीडियो में नीतीश कुमार यह कहते हुए सुनाई दे रहे हैं, “हम देश भर में अधिक से अधिक राजनीतिक दलों को एक साथ लाने की कोशिश करेंगे।” इस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया जा रहा है कि नीतीश कुमार अब मतदाता सूची की कथित अनियमितताओं के खिलाफ ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन के विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं।

जाँच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो पुराना है और हाल का नहीं है।

क्या है दावा?

इन्स्टाग्राम यूजर chetan_dhaduk_d ने इस वीडियो को इस दावे के साथ शेयर किया कि यह हाल ही का है।

अन्य यूजर भी इस वीडियो को हाल ही की मुलाकात का बताकर शेयर कर रहे हैं।

जाँच पड़ताल:

हमने वीडियो से मिले कीफ़्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च करके जाँच शुरू की।

हमें 14 जुलाई 2023 की एक न्यूज़ रिपोर्ट में इस वीडियो का स्क्रीनशॉट मिला।

हमें ANI द्वारा 12 अप्रैल 2023 को पोस्ट किया गया वह वीडियो भी मिला जिसमें बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था, “हम अधिक से अधिक राजनीतिक दलों को एकजुट करने और एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे।”

#WATCH | "We will try to unite as many political parties as we can and move forward together," says Bihar CM Nitish Kumar pic.twitter.com/Qfa5LRPxYU — ANI (@ANI) April 12, 2023

हमें उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की अन्य तस्वीरें भी मिलीं।

रिपोर्ट में कहा गया है: नई दिल्ली में बुधवार, 12 अप्रैल 2023 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ।

हमें टाइम्स ऑफ़ इंडिया की वेबसाइट पर इस बारे में एक रिपोर्ट भी मिली।

निष्कर्ष: राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात का एक पुराना वीडियो इस दावे के साथ हालिया बताकर शेयर किया जा रहा है कि कुमार ने ‘इंडिया’ गठबंधन के विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया है। वायरल दावा भ्रामक है।