पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच ‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा एक वीडियो मिला।

वीडियो के साथ यह दावा किया जा रहा था कि इसमें तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइलें गिरती हुई दिखाई दे रही हैं।

जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो पुराना है (जून 2025 का) और हालिया नहीं है। वायरल दावा भ्रामक है।

क्या है दावा?

X यूजर Brian Allen ने अपने प्रोफाइल पर यह वायरल वीडियो साझा किया।

🚨 Ballistic missiles are hitting Tel Aviv right now.



This moment has been 30 years in the making.



Netanyahu has spent three decades engineering a confrontation with Iran. Not defending Israel — fulfilling a personal obsession. He thinks he’s Moses leading his people to a… pic.twitter.com/80caJAP6ZQ — Brian Allen (@allenanalysis) March 5, 2026

अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावे के साथ वीडियो साझा कर रहे हैं।

"Este año no llegamos a tiempo ni de coña, así no hay quien se aclare" pic.twitter.com/2UlkOZw4qi — Nacho (@BcnNatxo) March 5, 2026

जांच पड़ताल:

हमने वीडियो से प्राप्त की-फ्रेम्स (keyframes) पर रिवर्स इमेज सर्च चलाकर जांच शुरू की।

इससे हम ‘फोर्ब्स ब्रेकिंग न्यूज’ (Forbes Breaking News) के यूट्यूब हैंडल तक पहुंचे, हालांकि वहां से वीडियो हटा दिया गया था।

हमें ‘Телевизија 24’ नामक फेसबुक हैंडल द्वारा पोस्ट किया गया वीडियो मिला।

इसका कैप्शन था: “इजरायल से निकाले गए मैसेडोनियन नागरिकों का पहला समूह, जिसमें चार बच्चे शामिल हैं, सरकारी विमान से स्कोप्जे (Skopje) के लिए उड़ान भर रहा है। आज सुबह इजरायली क्षेत्र छोड़ने और एक संगठित काफिले में मिस्र की ओर जाने के बाद आज शाम उनके स्कोप्जे हवाई अड्डे पर पहुंचने की उम्मीद है।”

इस वीडियो के की-फ्रेम्स वायरल वीडियो के जैसे थे।

हमें ‘DAILY MOTION’ वेबसाइट पर भी यही वीडियो मिला। वीडियो पर 16 जून, 2025 की तारीख थी।

इसका स्रोत ‘फोर्ब्स ब्रेकिंग न्यूज’ था। 9 महीने पहले अपलोड किए गए इस वीडियो का कैप्शन था: “ईरान ने सोमवार को इजरायल के खिलाफ जवाबी मिसाइल हमला किया।”

हमें ‘अल जजीरा’ (Al Jazeera) में भी इसी के बारे में एक समाचार रिपोर्ट मिली।

इस रिपोर्ट में भी यही वीडियो संलग्न था। इसके अलावा, हमें ‘गार्डियन’ (Guardian) पर भी इस बारे में एक समाचार रिपोर्ट मिली।

यही वीडियो और लेख एक अन्य वेबसाइट पर भी मौजूद था।

रिपोर्ट में कहा गया था: “मिसाइलों की इस नई लहर से तेल अवीव और हाइफा शहर सबसे अधिक प्रभावित हुए। इजरायल ने अपने रक्षा मंत्री के माध्यम से पहले ही जवाब दे दिया है। इजरायल काट्ज़ (Israel Katz) ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही तेहरान के निवासियों को इजरायली क्षेत्र के खिलाफ इन कार्रवाइयों की ‘कीमत चुकानी’ होगी।”

निष्कर्ष: जून, 2025 का पुराना वीडियो, पश्चिम एशिया में युद्ध बढ़ने के साथ हालिया बताकर वायरल किया जा रहा है। वायरल दावा पूरी तरह से भ्रामक है।