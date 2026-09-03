नेपाल-चीन सीमा के पास आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या 1200 को पार कर गई है। नेपाल के आपदा प्रबंधन अधिकारियों ने कहा कि हजारों लोगों को बचाया गया है, जबकि बड़ी संख्या में लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल प्रभावित क्षेत्रों और जलविद्युत सुरंगों में तलाशी अभियान चला रहा है।

इस बीच, नेपाल ने कई जिलों में जल स्तर बढ़ने पर नई बाढ़ की चेतावनी भी जारी की है, जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्र में जोखिमों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।

संकट के बीच, ‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) ने पाया कि सोशल मीडिया पर नेपाल में आई बाढ़ के हालिया फुटेज के रूप में कुछ वीडियो को व्यापक रूप से शेयर किया जा रहा है। हालांकि, जांच में पाया गया कि ये वीडियो या तो पुराने हैं, वर्तमान बाढ़ से इनका कोई लेना-देना नहीं हैं या एआई-निर्मित (AI-generated) हैं।

क्या है दावा?

इंस्टाग्राम (Instagram) यूज़र “Tireless Students Hub” ने भ्रामक दावे के साथ वायरल वीडियो शेयर किया। इसमें लिखा था, “हिमालय की अपार, अनियंत्रित शक्ति को देखें क्योंकि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) वास्तविक समय (रियल-टाइम) में हो रहा है। यह फुटेज नेपाल में प्रकृति की प्रचंड शक्ति को कैद करता है, जहां बर्फ का बांध ढहने से पानी का सैलाब आ जाता है, जिससे गहरी खाइयां बन जाती हैं और सतह के नीचे की चमकदार नीली ग्लेशियर की बर्फ दिखाई देने लगती है।”

अन्य यूज़र्स ने भी इसी तरह के दावों के साथ यही वीडियो शेयर किया।

X यूज़र Said Ercan ने एक और वायरल वीडियो शेयर किया जिसमें बाढ़ का पानी और मलबा गांव को बहा ले जाते हुए दिखाई दे रहा है। यह अलग-अलग वीडियो क्लिप का संकलन (compilation) था।

अन्य यूज़र्स ने भी इसी तरह के दावों के साथ यही वीडियो शेयर किया।

X यूजर रवि शंकर सिंह ने अपने प्रोफाइल पर यह वायरल वीडियो शेयर किया। यूज़र ने दावा किया, “नेपाल में आई इस भयानक तबाही के दृश्य को देखकर रूह कांप जाती है; वीडियो में देखें कि कैसे लोग मलबे के नीचे जीवन और मृत्यु के बीच फंसे हुए हैं, और एक जगह कोई अपने नंगे हाथों से मलबा हटाकर अपने प्रियजनों को ढूंढ रहा है, जबकि दूसरी जगह बचाव दल लोगों की जान बचाने के अंतिम प्रयास में लगा हुआ है।”

अन्य यूज़र्स भी इसी तरह के दावे के साथ यही वीडियो शेयर कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

दावा 1:

हमने इंस्टाग्राम वीडियो डाउनलोड करके और उससे कीफ्रेम (keyframes) निकालकर जांच शुरू की।

फिर हमने वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च किया।

इसके ज़रिए हमने पाया कि यह वीडियो 21 अगस्त को एक इंस्टाग्राम यूज़र “helipilotleigh” द्वारा पोस्ट किया गया था। कैप्शन में लिखा था: “Jökulhlaup, जिसे GLOF या ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड भी कहा जाता है, तब होता है जब ग्लेशियर की बर्फ में फंसे पानी को अचानक बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इसका दबाव बर्फ को ऊपर उठा सकता है और तोड़ सकता है, जिससे झील ग्लेशियर के नीचे से तेजी से खाली हो जाती है और अविश्वसनीय बल के साथ ढलान की ओर बहने लगती है। यह काफी सामान्य घटना है लेकिन इसे कैमरे में कैद करना दुर्लभ है क्योंकि ये बहुत दूरदराज के इलाकों में होती हैं। अलास्का के कोलंबिया ग्लेशियर पर होने वाली यह घटना 2014 से हर साल हो रही है।”

एक अन्य सोशल मीडिया यूज़र द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या यह वही झील है जिसके कारण हाल ही में बाढ़ आई थी, यूज़र ने जवाब दिया कि वीडियो अलास्का का था न कि नेपाल का।

नेपाल की बाढ़ से जोड़कर ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट को भ्रामक रूप से दिखाने वाला यह वीडियो असल में नेपाल का नहीं बल्कि अलास्का का पाया गया।

दावा 2:

इस वीडियो में भी हमने वायरल वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च किया।

खोज से पता चला कि यह वीडियो 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में आई विनाशकारी अचानक बाढ़ (flash floods) और भूस्खलन (mudslide) का था।

हमें कई समाचार रिपोर्टें मिलीं जिनमें यह वायरल वीडियो दिखाया गया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया (Times of India) के इंस्टाग्राम पेज ने भी इस वीडियो को यह बताते हुए शेयर किया था कि इसमें, “#Uttarkashi बादल फटने का कहर: #Dharali में अचानक आई बाढ़ से घरों और होटलों के बह जाने से कम से कम 4 लोगों की मौत; पूरा गांव बह गया” दिखाया गया है।

इसलिए, यह स्पष्ट हो गया कि 2025 की उत्तरकाशी बाढ़ के वायरल वीडियो को नेपाल की बाढ़ का होने के भ्रामक दावे के साथ शेयर किया गया था।

दावा 3:

‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) को वीडियो में कुछ विसंगतियां मिलीं और इसकी AI कंटेंट डिटेक्टर के माध्यम से जांच करने का फैसला लिया।

AI कंटेंट डिटेक्टर ‘ह्यूमन मीटर’ (Human Meter) ने सुझाव दिया कि यह वीडियो AI-निर्मित (AI generated) था।

हमने Google के इन्वेस्टिगेशन एजेंट “बैकस्टोरी” (Backstory) के माध्यम से भी वीडियो के स्क्रीनशॉट की जांच की। टूल ने संकेत दिया कि छवि (image) जनरेटिव एआई (Gen AI) पैटर्न दिखाती है।

परिणाम में कहा गया: इनपुट छवि और उसकी प्रतियों के विश्लेषण में AI छवि निर्माण (AI image generation) के अनुरूप पैटर्न पाए गए, जो बताते हैं कि यह छवि AI-निर्मित या AI-मैनिपुलेटेड हो सकती है।

निष्कर्ष: लाइटहाउस जर्नलिज्म ने पाया कि इन तीनों वीडियो को नेपाल बाढ़ से जोड़कर भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है। जबकि पहला वीडियो असल में अलास्का के कोलंबिया ग्लेशियर में रिकॉर्ड किया गया था और दूसरा उत्तराखंड के धराली गांव में 2025 में अचानक आई बाढ़ का है, तीसरे वीडियो में ऐसे संकेत थे जो इसमें AI-निर्मित या AI द्वारा हेरफेर (AI-manipulated) किए गए कंटेंट होने की पुष्टि करते हैं। साफ है कि पुराने, असंबंधित और AI-निर्मित वीडियो भ्रामक दावों के साथ बाढ़ के हालिया वीडियो के रूप में शेयर किए गए।