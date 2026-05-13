भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा पहली बार पश्चिम बंगाल चुनाव जीतने के बाद, राज्य में राजनीतिक अशांति का माहौल बन गया।

अशांति के दावों के बीच, ‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जाता हुआ मिला, जिसमें पुलिस एक मुस्लिम युवक पर लाठीचार्ज करती नजर आ रही है। यह दावा किया गया कि वीडियो हालिया है और पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा से संबंधित है।

जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो पुराना है और बांग्लादेश का है। वायरल हो रहा दावा भ्रामक है।

क्या है दावा?

X (पूर्व में ट्विटर) यूजर शिल्पी यादव ने भ्रामक दावे के साथ इस वायरल वीडियो को साझा किया।

अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ता भी इसी तरह के दावे के साथ वीडियो साझा कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

हमने वायरल वीडियो से प्राप्त की-फ्रेम्स पर ‘रिवर्स इमेज सर्च’ चलाकर जांच शुरू की।

हमें 6 फरवरी को एक फेसबुक पेज पर यह वीडियो पोस्ट किया हुआ मिला। बायो में, पेज ने बताया था कि यह ढाका, बांग्लादेश की एक किताबों की दुकान है।

कैप्शन में लिखा था: “इतने सारे पुलिस वालों द्वारा एक निहत्थे बहादुर व्यक्ति को पीटना कितनी कायरतापूर्ण बात है? वीडियो साफ दिखाता है कि उसने कुछ नहीं किया। उस मां को हजारों सलाम जिसने ऐसे मजबूत और साहसी बेटे को जन्म दिया। एक हादी मर सकता है, लेकिन लाखों हादी उठेंगे। बस उसके दिल में साहस और वीरता के बारे में सोचें।”

इस रील को 7 फरवरी को ‘मोईन अली‘ द्वारा भी साझा किया गया था।

कैप्शन में कहा गया: “चूंकि अंतरिम अधिकारी शरीफ उस्मान हादी को न्याय दिलाने में विफल रहे, इसलिए पुलिस ने संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में शरीफ उस्मान हादी पर मुकदमा चलाने की मांग को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर हमला कर दिया। कार्रवाई के दौरान, पुलिस ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, जबकि पास खड़े लोग सदमे में देखते रहे।”

वीडियो को अन्य सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं द्वारा भी इसी तरह के दावों के साथ साझा किया गया था।

एक लिंक में वीडियो का स्थान चटगांव, बांग्लादेश भी बताया गया था।

संबंधित कीवर्ड सर्च से हमें इस संबंध में खबरे भी मिलीं।

रिपोर्टों में कहा गया है: “अंतरिम सरकार ने शरीफ उस्मान हादी की हत्या के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराई है और कहा है कि वह हादी हत्या मामले की जांच के लिए रविवार को औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र (UN) को एक पत्र भेजेगी।”

निष्कर्ष: बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज का एक पुराना वीडियो पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत के बाद की हालिया घटना बताकर साझा किया जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।