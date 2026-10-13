10 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए नई दिल्ली में लोग जमा हुए। इस प्रदर्शन के तहत जंतर-मंतर पर हजारों लोगों को इकट्ठा करने की योजना बनाई गई थी लेकिन प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही सुरक्षा बलों ने इस इलाके को सील कर दिया गया था।

नई दिल्ली पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया था। ‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) को ऐसे कई वीडियो मिले जिनके बारे में दावा किया जा रहा था कि वे इसी विरोध प्रदर्शन के हैं।

हालांकि, जांच के दौरान हमने पाया कि ये वीडियो पुराने थे।

क्या है दावा?

वीडियो 1:

X यूजर ‘रमा देवी गणापारापू’ ने यह वायरल वीडियो साझा किया और दावा किया कि यह इसी विरोध प्रदर्शन का है।

अन्य यूजर्स भी यही वीडियो शेयर कर रहे हैं।

वीडियो 2:

X यूजर ‘मोहम्मद फैजान शेख’ ने इस दावे के साथ वायरल वीडियो साझा किया कि वीडियो नई दिल्ली का है और हाल ही का है।

You can stop trains, buses can come to a halt, but no one can stop the legs given by God.



There's a dialogue in the Godfather movie: "Protocol is for cars, not for my legs, right?"



That was a movie, this is reality. #Jantarmanatar #cjp_पार्टी #DelhiProtest Dhruv Rathee pic.twitter.com/JRujO6WAZB — Mohammed Faizan Shaikh (@king7851007) October 10, 2026

अन्य यूजर्स भी यही वीडियो शेयर कर रहे हैं।

हम आ रहे हैं जंतर मंतर आप भी निकलो pic.twitter.com/C7UEYuCddc — Cockroach Janta Party (@CJPDesk) October 10, 2026

वीडियो 3:

X यूजर ‘पीएमएफ न्यूज‘ (PMF News) ने एक वायरल वीडियो शेयर करते हुए कहा कि पोस्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) प्रदर्शन के दृश्य दिखाए गए हैं।

अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावों के साथ यही वीडियो शेयर कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

वीडियो 1:

हमने सबसे पहले वायरल वीडियो से की-फ्रेम्स (keyframes) निकाले और रिवर्स इमेज सर्च चलाया, जिससे हम टिक टॉक पर अपलोड किए गए एक स्पष्ट वीडियो तक पहुंचे, जिसे हमने वीपीएन (VPN) का उपयोग करके एक्सेस किया।

हमने वीडियो को जूम इन किया, वहां एक दुकान का अगला हिस्सा था जिस पर लिखा था, “शान गैजेट” (Shann Gadget)। हमें एक बैनर भी मिला, जिस पर लिखा था, “डियांडी फेस्टिवल सा इलिगन” (Diyandi Festival sa Ilpan)। हमने इन शब्दों को की-फ्रेम्स के जरिए सर्च किया।

हमने पाया कि ‘डियांडी फेस्टिवल सा इलिगन’ फिलीपींस के लानाओ डेल नॉर्टे के इलिगन शहर में अपने संरक्षक संत, सेंट माइकल द आर्कएंजेल (सेनॉर सैन मिगुएल) के सम्मान में हर साल सितंबर में आयोजित किया जाने वाला एक महीने तक चलने वाला वार्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है।

इसके बाद हमने ‘शान गैजेट’ के लिए गूगल मैप्स के जरिए उस जगह को सर्च किया।

हमें वह सटीक जगह मिल गई जहां वीडियो शूट किया गया था, इसलिए यह वीडियो नई दिल्ली का नहीं बल्कि फिलीपींस का है।

वीडियो 2:

हमने वायरल वीडियो से प्राप्त दृश्यों पर रिवर्स इमेज सर्च चलाकर जांच शुरू की।

हमें 2021 की किसान आंदोलन की एक रिपोर्ट में ऐसा ही एक दृश्य मिला।

हमें इस तरह की अन्य रिपोर्ट भी मिलीं, जिनसे संकेत मिलता है कि वायरल वीडियो किसान आंदोलन का है।

वीडियो 3:

हमने वीडियो से प्राप्त की-फ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च चलाकर जांच शुरू की।

हमें वही वीडियो 20 जुलाई 2026 को अपलोड किया हुआ मिला।

दिल्ली पुलिस ने भी एक यूजर की प्रोफाइल पर कमेंट करते हुए कहा था कि वीडियो पुराना था।

Old video alert! 🚨

You're using footage from the July 20 demonstration to fabricate fake narratives about today's crowd size.

Do not spread engagement-driven misinformation.

Rely on verified official updates.#DelhiPoliceUpdates #FactCheck — Delhi Police (@DelhiPolice) October 10, 2026

इसलिए, एक पुराने वीडियो का इस्तेमाल सीजेपी प्रदर्शन के हालिया वीडियो के रूप में किया जा रहा था।

निष्कर्ष: 10 अक्टूबर को नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के नाम पर पुराने वीडियो व्यापक रूप से शेयर किए जा रहे हैं। वायरल दावा भ्रामक है।