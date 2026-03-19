‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा एक वीडियो मिला। वीडियो में दावा किया जा रहा था कि ईरान, दुबई पर हमले कर रहा है। वीडियो में एक इमारत से आग की भीषण लपटें निकलती दिखाई दे रही हैं।

यूजर्स का दावा है कि यह वीडियो हाल ही में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरान द्वारा किए गए हमले का है।

जांच के दौरान हमने पाया कि साझा किया जा रहा यह वीडियो पुराना है और इसका हालिया किसी घटना से कोई संबंध नहीं है।

क्या है दावा?

X (ट्विटर) यूजर ‘निहार नाथ’ ने अपने प्रोफाइल पर यह वायरल वीडियो साझा किया।

अन्य यूजर्स भी इसी दावे के साथ यही वीडियो साझा कर रहे हैं:

जांच पड़ताल:

हमने वायरल वीडियो से प्राप्त की-फ्रेम्स पर ‘रिवर्स इमेज सर्च’ चलाकर जांच शुरू की।

विजुअल सर्च के दौरान हमें 6 अगस्त, 2020 को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया एक वीडियो मिला। इसके दृश्य वायरल वीडियो के समान थे।

कैप्शन: “UAE के अजमान में बुधवार को एक फल और सब्जी बाजार में भीषण आग लग गई।”

इससे संकेत मिला कि यह वीडियो 2020 का है न कि दुबई एयरपोर्ट का।

हमें फेसबुक पर भी इसी तरह के वीडियो मिले जिनमें इस घटना को ‘अजमान’ का बताया गया था।

अजमान संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है।

गूगल कीवर्ड सर्च के माध्यम से हमें ‘रॉयटर्स’ (Reuters) की वेबसाइट पर एक लेख मिला:

रिपोर्ट के अनुसार: संयुक्त अरब अमीरात के अजमान अमीरात के एक बाजार में बुधवार शाम को लगी भीषण आग में कोई हताहत नहीं हुआ और आग पर काबू पा लिया गया। अजमान पुलिस प्रमुख शेख सुल्तान बिन अब्दुल्ला अल-नुआईमी ने एक बयान में कहा कि बाजार के वे हिस्से, जो कोरोनो वायरस सावधानियों के कारण चार महीने से बंद थे, ढह गए और पूरी तरह जल गए।

वीडियो के एक की-फ्रेम में ‘सालेम शॉपिंग सेंटर’ (Salem Shopping Center) नाम का बोर्ड दिखाई दिया। हमने इसे गूगल मैप्स पर सर्च किया और गूगल स्ट्रीट व्यू पर वही सटीक स्थान मिला।

इससे पुष्टि हुई कि वायरल वीडियो दुबई पर ईरानी हवाई हमले का नहीं है। हाल ही में दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए ड्रोन हमले का वास्तविक वीडियो यहाँ देखा जा सकता है, जिसके दृश्य वायरल वीडियो से बिल्कुल अलग हैं।

निष्कर्ष: दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी हमले के दावे के साथ वायरल किया जा रहा वीडियो वास्तव में 2020 की पुरानी फुटेज है। यह अजमान, UAE के एक बाजार में लगी आग का वीडियो है। दावा भ्रामक है।