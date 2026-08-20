लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है।
वीडियो को इस भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा था कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारतीय तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा फहराया।
हालांकि, जांच के दौरान लाइटहाउस जर्नलिज्म ने पाया कि यह वीडियो 15 अगस्त के दिन का नहीं बल्कि पुराना है।
क्या है दावा?
फेसबुक पेज ‘R.J.D – राष्ट्रीय जनता दल’ ने अपने फेसबुक पेज पर इस वायरल वीडियो को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया।
अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावों के साथ यही वीडियो शेयर कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने वीडियो डाउनलोड करके और उसमें से कीफ्रेम (keyframes) निकालकर अपनी जांच शुरू की।
रिवर्स इमेज सर्च के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो ‘X’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट का हिस्सा है। यह पोस्ट पश्चिम बंगाल के मंत्री और विधायक अर्जुन सिंह ने 6 जुलाई को की थी।
इसका कैप्शन था: डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के अवसर पर, मैंने प्रमोद भवन में @bkpcitypolice के तहत बैरकपुर पुलिस स्टेशन द्वारा आयोजित एक क्विज प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें विभिन्न स्कूलों के छात्रों ने हिस्सा लिया था।
वायरल वीडियो इसी पोस्ट का एक हिस्सा था। अर्जुन सिंह ने अपने वेरिफाइड ‘X’ प्रोफाइल पर भी इस बारे में स्पष्टीकरण दिया।
उन्होंने लिखा: यह वीडियो स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम का नहीं है। यह वीडियो बैरकपुर में मेरे कार्यालय के उद्घाटन का है, जो 6 जुलाई 2026 को डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती के अवसर पर हुआ था।
इस तरह के झूठे नैरेटिव और प्रोपेगेंडा फैलाने वाली पार्टियों और कुछ व्यक्तियों को इसे प्रसारित करने से पहले तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिए थी और अपनी गलती सुधारनी चाहिए थी। यह एक शर्मनाक कृत्य है, जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए।
निष्कर्ष: भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान भारतीय तिरंगे की जगह पार्टी का झंडा नहीं फहराया। वायरल वीडियो पुराना है और इसे भ्रामक दावों के साथ शेयर किया जा रहा है।