लाइटहाउस जर्नलिज्म ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो बड़े पैमाने पर साझा किया जा रहा है। वीडियो में सैनिकों को ले जा रहे एक ट्रक को पलटते हुए दिखाया गया है।

दावा किया गया कि यह वीडियो भारत का है।

जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो भारत का नहीं बल्कि नेपाल का है और इसे भ्रामक दावों के साथ साझा किया जा रहा था।

क्या है दावा?

इंस्टाग्राम यूजर सोनिया ने अपने प्रोफाइल पर भ्रामक दावे के साथ वीडियो साझा किया।

अन्य यूजर भी इसी वीडियो को भ्रामक दावों के साथ साझा कर रहे थे।

जांच पड़ताल:

हमने वीडियो से प्राप्त मुख्य कीफ्रेम्स (keyframes) पर ‘रिवर्स इमेज सर्च’ का उपयोग करके जांच शुरू की।

हमें एक फेसबुक पोस्ट पर ऐसे ही कीफ्रेम्स मिले।

पोस्ट के कैप्शन में लिखा था (अनुवाद): “दुखद समाचार: मकवानपुर के चुरियामाई के पास नेपाली सेना का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, इसमें 16 सैनिक घायल हो गए। पुलिस का कहना है कि घायलों में से 3 की हालत गंभीर है।”

इसके बाद हमने कैप्शन में बताए गए कीवर्ड्स के आधार पर सर्च किया।

हमें नेपाली समाचार पोर्टलों पर इसके बारे में खबरें मिलीं।

16 सितंबर, 2025 की समाचार रिपोर्टों में उल्लेख किया गया है: मंगलवार को हेटौडा उप-महानगरपालिका-15 के चुरियामाई क्षेत्र में सेना के ट्रक के दुर्घटनाग्रस्त होने से नेपाली सेना के कम से कम 16 कर्मी घायल हो गए। उनमें से तीन की हालत गंभीर है। घायलों का इलाज हेटौडा अस्पताल में चल रहा है।

उप-सेनानी हर्ष विक्रम अधिकारी के नेतृत्व में तनहुन से धनुषा जा रहे नेपाली सेना के 4 ट्रकों में से लु 1 सी 280 (Lu 1 C 280) ट्रक हेटौडा उप-महानगरपालिका-15 और सिमरा उप-महानगरपालिका-22 के बीच पुल से नीचे गड्ढे में गिर गया, जिससे सैनिक घायल हो गए।

हमें फेसबुक पर अपलोड किया गया वीडियो भी मिला।

निष्कर्ष: दुर्घटना में घायल हुए नेपाली सेना के जवानों का पुराना वीडियो, भारतीय सैनिकों के ट्रक पलटने से घायल होने के भ्रामक दावे के साथ साझा किया जा रहा है। वायरल दावा भ्रामक है।