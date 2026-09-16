लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) ने देखा कि एक वीडियो में हाथ बंधे एक व्यक्ति को सड़क के किनारे दो लोग लाठियों से पीट रहे हैं।
दावा किया जा रहा था कि यह वीडियो हिंदुओं द्वारा एक युवा मुस्लिम व्यक्ति पर हमला करने का है और साथ ही यह भी दावा किया गया कि यह वीडियो भारत का है।
जाँच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो भारत का नहीं, बल्कि बांग्लादेश का है और इसे भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है।
इस दावे का फ़ैक्ट चेक करना जरूरी था क्योंकि इसे भारत की एक हालिया घटना के रूप में झूठे तौर पर पेश किया जा रहा था। यह दावा करके सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा था कि हिंदुओं ने एक मुस्लिम व्यक्ति पर हमला किया है। इस तरह के भ्रामक दावे किसी घटना के स्थान और परिस्थितियों के बारे में भ्रम पैदा कर सकते हैं और सांप्रदायिक तनाव को भड़का सकते हैं।
क्या है दावा?
X यूजर ग्राउंड आइ (Ground Eye) ने इस वायरल वीडियो को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया।
अन्य यूजर भी इसी तरह के दावे के साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं।
जाँच पडताल:
हमने वीडियो को इनविड (Invid) टूल में अपलोड करके और वीडियो से कीफ़्रेम प्राप्त करके जाँच शुरू की।
इसके बाद हमने कीफ़्रेम पर एक रिवर्स इमेज सर्च किया, जिससे हम जुलाई महीने में Facebook पर अपलोड किए गए एक वीडियो तक पहुँचे।
बंगाली भाषा के कैप्शन में लिखा था: জুলুমের চুড়ান্ত মহড়া চলছে আমাদের নতুন মবল্যান্ডে।
अनुवाद: हमारे नए मॉबलैंड में जुल्म का अंतिम पूर्वाभ्यास चल रहा है।
एक अन्य Facebook यूजर ने जुलाई में इस वीडियो को पोस्ट किया था।
कैप्शन में लिखा था: স্বাগতম নতুন বাংলাদেশ।
अनुवाद: नए बांग्लादेश में आपका स्वागत है।
दोनों Facebook यूजर बांग्लादेश के थे।
हमने बैकग्राउंड में दिए गए टेक्स्ट को भी चेक किया, हमने इमेज को क्रॉप किया और इसे Google Gemini के माध्यम से चलाया। बंगाली में इसका पाठ था: গুলশান একাডেমি স্কুল এন্ড কলেজ
अनुवाद: गुलशन अकादमी स्कूल एंड कॉलेज।
हमने इस अनुवाद से कीवर्ड सर्च किया। इससे हम ढाका में गुलशन अकादमी ऑफ स्कूल एंड कॉलेज के Facebook पेज पर पहुँचे।
इसके बाद हमने वीडियो की बारीकी से जांच की और पाया कि लोगों के पीछे की दीवार पर एक संपर्क नंबर लिखा था। संपर्क नंबर थोड़ा धुंधला था, फिर भी इसकी पहचान ऐसे की जा सकती थी: 01755-759396।
बांग्लादेश में, 017 से शुरू होने वाला फ़ोन नंबर देश के सबसे बड़े मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर ग्रामीणफोन (Grameenphone) का है।
हमने संपर्क विवरण के नीचे, बैकग्राउंड में टेक्स्ट की भी पहचान की। अंग्रेजी में Google Gemini के अनुवाद के अनुसार विवरण था, हाफ़िज़िया मदरसा, आवासीय/गैर-आवासीय/डे केयर। हमें Facebook पर एक पोस्ट मिली जिसमें कहा गया था कि यह बांग्लादेश में है।
निष्कर्ष: सोशल मीडिया पर बांग्लादेश के पुराने वीडियो को भारत का हालिया वीडियो बताकर वायरल किया जा रहा है। वायरल वीडियो को भारत में एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना का बताकर शेयर किया गया। यह वायरल दावा भ्रामक है।