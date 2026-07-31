लाइटहाउस जर्नलिज्म को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा एक वीडियो मिला। वीडियो में दावा किया गया है कि पुलिस कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के विरोध प्रदर्शन का हिस्सा रहे छात्रों की पहचान कर रही है और उन्हें गिरफ्तार कर रही है।
पड़ताल के दौरान हमने पाया कि वायरल दावा भ्रामक है। यह वीडियो पुराना है और इसका इस घटना से कोई संबंध नहीं है।
क्या है दावा?
एक्स (X) यूजर प्रियंवदा ने भ्रामक दावे के साथ वायरल वीडियो शेयर किया।
अन्य यूजर्स भी भ्रामक दावों के साथ ऐसा ही वीडियो शेयर कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने वीडियो से प्राप्त कीफ्रेम्स पर रिवर्स इमेज सर्च चलाकर अपनी पड़ताल शुरू की।
इससे हमें 14 फरवरी की ‘द जामिया टाइम्स’ (The Jamia Times) की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक पोस्ट मिली।
यह वीडियो वायरल वीडियो के जैसा ही था।
कैप्शन में कहा गया था: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि मौरिस नगर पुलिस स्टेशन के अंदर, कथित तौर पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी में उन्हें धमकाया गया और उनके साथ गाली-गलौज की गई।
इसके बाद हमने कैप्शन का उपयोग करके एक कीवर्ड सर्च किया।
हमें इस घटना के बारे में एक न्यूज रिपोर्ट मिली।
रिपोर्ट में कहा गया है: आम आदमी पार्टी (AAP) ने दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन के अंदर आइसा (AISA) महिला नेताओं के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार की घटना पर मोदी सरकार की निंदा की और सत्ता में बैठे लोगों की “चुप्पी” पर सवाल उठाया।
एक अन्य न्यूज रिपोर्ट में कहा गया है: यह विरोध प्रदर्शन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) और अन्य छात्र समूहों द्वारा यूजीसी (UGC) सोशल इक्विटी नियमों पर रोक के खिलाफ आयोजित किया गया था। SC/ST/OBC समुदायों के कई छात्रों का कहना है कि ये नियम उच्च शिक्षा में जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये नियम वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं।
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) ने भी इस पर एक बयान दिया।
निष्कर्ष: शेयर किया जा रहा वीडियो हाल ही के CJP विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने वाले छात्रों की पहचान करने या उन्हें गिरफ्तार करने के बारे में नहीं है। यह वीडियो पुराना है और दिल्ली के मौरिस नगर पुलिस स्टेशन में AISA के सदस्यों से जुड़ी फरवरी की एक घटना से संबंधित है। वायरल दावा पूरी तरह से भ्रामक है।