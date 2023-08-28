\u092d\u093e\u0930\u0924 \u0915\u093e \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930 \u092e\u093f\u0936\u0928 (\u091a\u0902\u0926\u094d\u0930\u092f\u093e\u0928-3) \u0938\u092b\u0932 \u0939\u094b \u091a\u0941\u0915\u093e \u0939\u0948\u0964 \u092d\u093e\u0930\u0924 \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930\u092e\u093e \u0915\u0947 \u0909\u0938 \u0926\u0915\u094d\u0937\u093f\u0923\u0940 \u0927\u094d\u0930\u0941\u0935 \u0915\u0940 \u0938\u0924\u0939 \u092a\u0930 \u0909\u0924\u0930\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u093e \u092a\u0939\u0932\u093e \u0926\u0947\u0936 \u092c\u0928 \u091a\u0941\u0915\u093e \u0939\u0948\u0964 \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930\u092f\u093e\u0928-3 \u0915\u0940 \u0938\u092b\u0932\u0924\u093e \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u092a\u094d\u0932\u0947\u091f\u092b\u093e\u0930\u094d\u092e\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u090f\u0915 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u092e\u0947\u0902 \u0907\u0938\u0930\u094b \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0921\u0949. \u090f\u0938 \u0938\u094b\u092e\u0928\u093e\u0925 \u0915\u094b \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0914\u0930 \u0921\u093e\u0902\u0938 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0926\u0947\u0916\u093e \u091c\u093e \u0938\u0915\u0924\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0926\u093e\u0935\u093e \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u092f\u0939 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930\u092f\u093e\u0928-3 \u0915\u0940 \u0938\u092b\u0932 \u0932\u0948\u0902\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u091c\u0936\u094d\u0928 \u092e\u0928\u093e\u0924\u0947 \u0907\u0938\u0930\u094b \u0915\u0947 \u0935\u0948\u091c\u094d\u091e\u093e\u0928\u093f\u0915\u094b\u0902 \u0915\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0939\u092e\u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u0921\u093c\u0924\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u092a\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948, \u091c\u093f\u0938\u0947 \u0935\u0930\u094d\u0924\u092e\u093e\u0928 \u092e\u0947\u0902 \u0917\u0932\u0924 \u0926\u093e\u0935\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0915\u094d\u092f\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0939\u094b \u0930\u0939\u093e \u0939\u0948? \u091f\u094d\u0935\u093f\u091f\u0930 \u092f\u0942\u091c\u0930 Manish Bothra \u0928\u0947 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0907\u0938 \u092a\u094b\u0938\u094d\u091f \u0915\u093e \u0906\u0930\u094d\u0915\u093e\u0907\u0935 \u0935\u0930\u094d\u091c\u0928 \u0926\u0947\u0916\u0947\u0964 \u0905\u0928\u094d\u092f \u092f\u0942\u091c\u0930\u094d\u0938 \u092d\u0940 \u0907\u0938 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0915\u094b \u0907\u0938\u0940 \u0926\u093e\u0935\u0947 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 \u091c\u093e\u0902\u091a \u092a\u095c\u0924\u093e\u0932 \u0939\u092e\u0928\u0947 \u091f\u094d\u0935\u093f\u091f\u0930 \u092a\u0930 \u0915\u0940\u0935\u0930\u094d\u0921 \u0921\u093e\u0932\u093e 'Dr S Somanath celebrates' \u0921\u093e\u0902\u0938\u0964 \u0939\u092e\u0947\u0902 \u0915\u0908 \u091f\u094d\u0935\u0940\u091f \u092e\u093f\u0932\u0947, \u091c\u093f\u0938\u0928\u0947 \u092f\u0939 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u091f\u094d\u0935\u093f\u091f\u0930 \u092f\u0942\u091c\u0930 \u0915\u0941\u092e\u093e\u0930 \u092d\u093e\u0928\u0941 \u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u091f\u094d\u0935\u0940\u091f \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u092a\u0941\u0930\u093e\u0928\u093e \u0939\u0948\u0964 Wion News \u0915\u0947 \u0935\u0930\u093f\u0937\u094d\u0920 \u0938\u0902\u0935\u093e\u0926\u0926\u093e\u0924\u093e \u0938\u093f\u0926\u094d\u0927\u093e\u0930\u094d\u0925.\u090f\u092e.\u092a\u0940. \u0928\u0947 \u0905\u092a\u0928\u0947 \u090f\u0915 \u091f\u094d\u0935\u0940\u091f \u092e\u0947\u0902 \u092d\u0940 \u092f\u0939\u0940 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0936\u0947\u092f\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0932\u0947\u0915\u093f\u0928 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0925\u094d\u0930\u0947\u0921 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0939 \u0938\u094d\u092a\u0937\u094d\u091f \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 2023 \u0915\u093e \u0939\u0948\u0964 \u0935\u0939 \u0916\u0941\u0926 \u0907\u0938 \u0915\u093e\u0930\u094d\u092f\u0915\u094d\u0930\u092e \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093e\u092e\u093f\u0932 \u0939\u0941\u090f \u0925\u0947 \u0914\u0930 \u0909\u0928\u094d\u0939\u094b\u0902\u0928\u0947 \u0939\u0940 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0930\u093f\u0915\u0949\u0930\u094d\u0921 \u092d\u0940 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0928\u093f\u0937\u094d\u0915\u0930\u094d\u0937: \u0907\u0938\u0930\u094b \u092a\u094d\u0930\u092e\u0941\u0916 \u0921\u0949. \u090f\u0938 \u0938\u094b\u092e\u0928\u093e\u0925 \u0915\u093e \u0921\u093e\u0902\u0938 \u0914\u0930 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u0915\u0930\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0915\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930\u092f\u093e\u0928 3 \u0915\u0940 \u0932\u0948\u0902\u0921\u093f\u0902\u0917 \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u091c\u0941\u0932\u093e\u0908 \u092e\u0939\u0940\u0928\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e\u093e\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0926\u093e\u0935\u0947 \u091d\u0942\u0920\u0947 \u0939\u0948\u0902\u0964 Also Read\u091c\u093f\u092e\u094d\u092c\u093e\u092c\u094d\u0935\u0947 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u0921\u093c\u0940 \u0939\u0940\u0925 \u0938\u094d\u091f\u094d\u0930\u0940\u0915 \u0915\u0947 \u0928\u093f\u0927\u0928 \u0915\u0940 \u0905\u092b\u0935\u093e\u0939 \u0907\u0924\u0928\u0940 \u0924\u0947\u091c\u0940 \u0938\u0947 \u0915\u0948\u0938\u0947 \u092b\u0948\u0932\u0940? \u091c\u093e\u0928\u093f\u090f \u0915\u094d\u092f\u094b\u0902 \u0905\u0928\u094b\u0916\u093e \u0939\u0948 \u092f\u0939 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e Also ReadFact Check: \u092a\u0948\u0926\u0932 \u092f\u093e\u0924\u094d\u0930\u0940 \u092a\u0941\u0932 \u0915\u0940 \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0924\u0938\u094d\u0935\u0940\u0930 \u0917\u094b\u0930\u0916\u092a\u0941\u0930 \u0915\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902, \u091a\u0940\u0928 \u0915\u0940 \u0939\u0948 Also ReadFact Check: \u0939\u0949\u0932\u0940\u0935\u0941\u0921 \u092b\u093f\u0932\u094d\u092e \u0915\u0947 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0915\u094b \u091a\u0902\u0926\u094d\u0930\u092f\u093e\u0928 3 \u0915\u093e \u092c\u0924\u093e\u0915\u0930 \u0915\u093f\u092f\u093e \u091c\u093e \u0930\u0939\u093e \u0936\u0947\u092f\u0930, \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0926\u093e\u0935\u093e \u092b\u0930\u094d\u091c\u0940 \u0939\u0948 Also ReadFact Check: \u092e\u0941\u0938\u094d\u0932\u093f\u092e \u092d\u0940\u0921\u093c \u0915\u093e \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u0930\u093e\u091c\u0938\u094d\u0925\u093e\u0928 \u0915\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092c\u0932\u094d\u0915\u093f \u092c\u093e\u0902\u0917\u094d\u0932\u093e\u0926\u0947\u0936 \u0915\u093e \u0939\u0948