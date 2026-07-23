लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा एक पत्र मिला। पत्र में दावा किया गया था कि बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने भारत में चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। इस पत्र पर 21 जुलाई, 2026 की तारीख थी।

जांच के दौरान हमने पाया कि यह पत्र फर्जी (फेक) है।

क्या है दावा?

X (ट्विटर) यूजर ‘Megh Updates’ ने इस पोस्ट को अपनी प्रोफाइल पर शेयर किया।

🚨 Just IN 🚨



Bangladesh's Jamaat-e-Islami has extended its support to the ongoing CJP protest in India. pic.twitter.com/yosKpFIOQj — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) July 21, 2026

अन्य यूजर भी इसी दावे के साथ इस पत्र को शेयर कर रहे हैं।

Group of Congress miscreants n Rahul Gandhi who gathered before PM House detained by Police after seeing suspicious behavior of Protesters, Doubt Protesters taking high dose of Drugs n bad intention of assassinate PM Modi,Same time Bdesh Jamat-E-Islami supporting Congress n CJP.. https://t.co/xrb3gPrv8e pic.twitter.com/Ic48HiiOyd — rituparna bharat sarma (@rituparnasarm10) July 22, 2026

Cockroach Janta Party Exposed again. Bangladeshi Terrorist organisations Jamat-E-Islami

Extended their Support to

#cjp_पार्टी to whom Shekh Hasina baned as a terorist organisation.

Now what else proof do you want GenZ ??@amitmalviya @TajinderBagga @ippatel @gupta_rekha pic.twitter.com/VefG1Z94Kw — Shikhar Singh (@sshikhar_Del) July 21, 2026

Jamat e islami bhi opposition k support mein aa gaya hai. Inka kya lena dena Chhatro se#RahulGandhi pic.twitter.com/X81J8nZiD0 — VINI 💞 (@_Attitude_Vini) July 21, 2026

I see no outrage over this. Why? Jamat e islami baap hai kya cjp walon ka? pic.twitter.com/B2ggi0Fd6g — crickbugg (@crickbugg) July 21, 2026

जांच पड़ताल:

हमने सबसे पहले पत्र का निरीक्षण करके अपनी जांच शुरू की। उस पर कोई मुहर (स्टैम्प) या हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का नाम या हस्ताक्षर नहीं था।

इसके बाद हमने बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी का लोगो खोजने के लिए Google पर एक साधारण कीवर्ड सर्च किया। वह लोगो पत्र पर दिखने वाले लोगो से अलग था।

फिर हमें पत्र में कुछ कमियां मिलीं, जैसे दो शब्दों के बीच ज्यादा जगह (स्पेस) या पत्र में शब्दों की स्पेलिंग। इससे हमें संदेह हुआ कि यह पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल का उपयोग करके तैयार किया गया हो सकता है।

इसके बाद हमने इसे “zerogpt” नामक एक AI डिटेक्टर के जरिए चेक किया।

इससे यह पता चला कि वह इमेज (तस्वीर) AI द्वारा बनाई गई थी।

बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने अपने आधिकारिक X हैंडल पर भी यह स्पष्ट किया था कि बड़े पैमाने पर शेयर किया जा रहा यह पत्र फर्जी है।

Bangladesh Jamaat-e-Islami denounces forged letter circulating on social media; demands immediate halt to malicious propaganda



Bangladesh Jamaat-e-Islami’s Assistant Secretary General and party’s central media and publicity affairs secretary Advocate Ahsanul Mahboob Zubair… pic.twitter.com/obPSdPsjCX — Bangladesh Jamaat-e-Islami (@BJI_Official) July 21, 2026

इसमें कहा गया था: “बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की है कि उसके नाम पर झूठा आरोप लगाते हुए और ‘भारत में चल रहे आंदोलन का नेतृत्व करने वाले छात्रों’ को संबोधित करते हुए एक मनगढ़ंत पत्र विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, विशेष रूप से भारत में, बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जा रहा है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि यह पत्र जाली और धोखाधड़ी वाला है और यह बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी की ओर से नहीं जारी किया गया है।”

निष्कर्ष: CJP के विरोध प्रदर्शन को बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी द्वारा समर्थन देने का दावा करने वाला वायरल पत्र फर्जी है। बांग्लादेश जमात-ए-इस्लामी ने आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई भी पत्र जारी करने से इनकार किया है।