जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में युद्ध तेज हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बमबारी और हवाई हमलों के कई चित्र और वीडियो साझा किए जा रहे हैं।

‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) ने पाया कि AI द्वारा बनाए गए वीडियो भी इस दावे के साथ साझा किए जा रहे थे कि वे पश्चिम एशिया के युद्ध से संबंधित हैं।

क्या है दावा?

वीडियो 1:

X यूजर ‘KanpurXpose’ ने एक वीडियो पोस्ट किया और दावा किया कि यह बहरीन का है, जिसमें ईरानी ड्रोन द्वारा हमला दिखाया गया है।

🚨🇧🇭 Meanwhile in Bahrain



Another skyscraper has been hit by an Iranian drone and is currently on fire.



Notice how not a single one of these tower blocks instantly collapses, very much unlike 9/11.#iran #israel #dubai #bahrain #WorldWar3 #khamenei #karachi pic.twitter.com/nlNJiWVuR6 — KanpurXpose (@KanpurXpose) March 2, 2026

यह वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जा रहा था।

Now, Bahrain is hit by Iran! These footages coming out from the Middle East are mind-bending in so many ways. pic.twitter.com/lJAZACGkih — Mahesh Jethmalani (@JethmalaniM) March 2, 2026

वीडियो 2:

चैनल ‘KhabrainAbhiTakTv’ ने एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि यह दुबई का है।

अन्य यूजर भी इसी वीडियो को साझा कर रहे हैं।

Tensions escalate in the Middle East as shocking footage captures black smoke rising near the iconic Burj Khalifa in Dubai. This reports of an Iranian drone strike and missile activity in the region, including areas like Palm Jumeirah, Iran retaliates against US and Israeli pic.twitter.com/FR2hRInZMG — NileshPillai (@NileshPillai65) March 3, 2026

वीडियो 3:

X यूजर ‘Daily Loud’ ने एक और वीडियो साझा किया जिसमें दावा किया गया कि ईरान फतह-2 (Fattah-2) मिसाइल दाग रहा है।

BREAKING: Iran has fired its Fattah‑2 hypersonic missile, capable of speeds over 11,000 mph 🤯

https://t.co/aDyYiY8hOP — Daily Loud (@DailyLoud) March 3, 2026

जांच पड़ताल:

हमने एक-एक करके इन सभी वीडियो की जांच शुरू की।

वीडियो 1:

वीडियो काफी स्पष्ट (Sharp) लग रहा था और इसलिए यह AI-जनित प्रतीत हुआ। लाइटहाउस जर्नलिज्म ने वीडियो डाउनलोड किया और इसे AI डिटेक्टरों के माध्यम से जांचा। ‘HIVE Moderation’ नामक AI डिटेक्टर ने संकेत दिया कि वीडियो AI द्वारा बनाया गया है।

एक अन्य डिटेक्टर ‘Zhuque AI detection Assistant’ ने भी यही पुष्टि की।

वीडियो 2:

यह वीडियो भी थोड़ा अजीब लग रहा था और इसमें मिसाइलें अवास्तविक तरीके से चलती हुई दिख रही थीं। ‘HIVE detector’ और एक अन्य डिटेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि यह वीडियो AI-जनित था।

वीडियो 3:

इस वीडियो की लाइटिंग असामान्य लग रही थी, इसलिए लाइटहाउस जर्नलिज्म ने इसे AI डिटेक्टर से जांचने का फैसला किया। हमने पाया कि यह वीडियो भी AI द्वारा ही बनाया गया था।

निष्कर्ष: पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच हवाई हमलों का दावा करने वाले वायरल वीडियो AI-जनित (AI-Generated) हैं। ये वायरल वीडियो फर्जी हैं।