जैसे-जैसे पश्चिम एशिया में युद्ध तेज हो रहा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बमबारी और हवाई हमलों के कई चित्र और वीडियो साझा किए जा रहे हैं।
‘लाइटहाउस जर्नलिज्म’ (Lighthouse Journalism) ने पाया कि AI द्वारा बनाए गए वीडियो भी इस दावे के साथ साझा किए जा रहे थे कि वे पश्चिम एशिया के युद्ध से संबंधित हैं।
क्या है दावा?
वीडियो 1:
X यूजर ‘KanpurXpose’ ने एक वीडियो पोस्ट किया और दावा किया कि यह बहरीन का है, जिसमें ईरानी ड्रोन द्वारा हमला दिखाया गया है।
यह वीडियो व्यापक रूप से साझा किया जा रहा था।
वीडियो 2:
चैनल ‘KhabrainAbhiTakTv’ ने एक वीडियो पोस्ट कर दावा किया कि यह दुबई का है।
अन्य यूजर भी इसी वीडियो को साझा कर रहे हैं।
वीडियो 3:
X यूजर ‘Daily Loud’ ने एक और वीडियो साझा किया जिसमें दावा किया गया कि ईरान फतह-2 (Fattah-2) मिसाइल दाग रहा है।
जांच पड़ताल:
हमने एक-एक करके इन सभी वीडियो की जांच शुरू की।
वीडियो 1:
वीडियो काफी स्पष्ट (Sharp) लग रहा था और इसलिए यह AI-जनित प्रतीत हुआ। लाइटहाउस जर्नलिज्म ने वीडियो डाउनलोड किया और इसे AI डिटेक्टरों के माध्यम से जांचा। ‘HIVE Moderation’ नामक AI डिटेक्टर ने संकेत दिया कि वीडियो AI द्वारा बनाया गया है।
एक अन्य डिटेक्टर ‘Zhuque AI detection Assistant’ ने भी यही पुष्टि की।
वीडियो 2:
यह वीडियो भी थोड़ा अजीब लग रहा था और इसमें मिसाइलें अवास्तविक तरीके से चलती हुई दिख रही थीं। ‘HIVE detector’ और एक अन्य डिटेक्टर ने भी स्पष्ट किया कि यह वीडियो AI-जनित था।
वीडियो 3:
इस वीडियो की लाइटिंग असामान्य लग रही थी, इसलिए लाइटहाउस जर्नलिज्म ने इसे AI डिटेक्टर से जांचने का फैसला किया। हमने पाया कि यह वीडियो भी AI द्वारा ही बनाया गया था।
निष्कर्ष: पश्चिम एशिया में युद्ध के बीच हवाई हमलों का दावा करने वाले वायरल वीडियो AI-जनित (AI-Generated) हैं। ये वायरल वीडियो फर्जी हैं।