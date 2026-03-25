लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को पश्चिम एशिया में तनाव के बीच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से साझा किया जा रहा एक वीडियो मिला।

इस वीडियो में दावा किया गया कि हाल ही में इजरायल के तेल अवीव में एक मिसाइल से हमला हुआ है। जांच के दौरान हमने पाया कि यह वीडियो वास्तविक नहीं बल्कि AI-जेनरेटेड है।

क्या है दावा?

इंस्टाग्राम यूजर इर्शाद बरकाती ने अपने प्रोफाइल पर यह वायरल वीडियो साझा किया है।

अन्य यूजर भी इसी तरह के दावों के साथ यही वीडियो साझा कर रहे हैं।

जांच पड़ताल:

हमने यह देखने के लिए एक बुनियादी गूगल कीवर्ड सर्च के साथ जांच शुरू की कि क्या इरान द्वारा इजरायल पर ऐसे हमले हुए हैं।

हमें इसी विषय पर 12 मार्च की कुछ खबरें मिलीं।

खबरों में कहा गया था: ईरानी सेना का कहना है कि उसने तेल अवीव में इजरायली हवाई ठिकानों और ‘शिन बेट’ मुख्यालय को निशाना बनाया है। ईरान और हिजबुल्लाह की ओर से हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों के कारण पूरे उत्तरी और मध्य इजरायल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। ईरानी ड्रोन ने उन मध्य पूर्वी देशों पर भी हमला किया जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं। दो तेल टैंकरों पर हमलों के कारण भीषण आग लग गई और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद इराक और ओमान ने अपने तेल टर्मिनल्स बंद कर दिए। ओमान में तेल भंडारण केंद्रों पर भी हमले हुए।

इसके बाद हमने वायरल क्लिप के वीडियो की बारीकी से जांच की और उसमें कई गड़बड़ियां पाईं।

वीडियो डाउनलोड करने के बाद, लाइटहाउस जर्नलिज्म ने HIVE Moderation नामक AI डिटेक्टर के माध्यम से इसकी जांच की।

नतीजों से पता चला कि वीडियो के 99.9 प्रतिशत AI-जेनरेटेड होने की संभावना है।

निष्कर्ष: ईरानी मिसाइल हमले के बाद तेल अवीव में एक इमारत गिरने का दावा करने वाला वायरल वीडियो AI-जेनरेटेड है। दावा फर्जी है।

