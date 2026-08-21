लाइटहाउस जर्नलिज्म ने पाया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक तस्वीर बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही है। इस तस्वीर में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं।
इस तस्वीर में, यूजर्स ने दावा किया कि यह इंदिरा गांधी की योग प्रशिक्षक धीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ ड्रिंक लेते हुए एक दुर्लभ तस्वीर है।
पड़ताल के दौरान, हमने पाया कि यह तस्वीर एआई-जनरेटेड है और असली नहीं है।
क्या है दावा?
एक्स (X) यूजर Simple Man साधा माणूस ने इस दावे के साथ यह वायरल तस्वीर शेयर की।
अन्य यूजर्स भी इसी तरह के दावे के साथ इस तस्वीर को शेयर कर रहे हैं।
जांच पड़ताल:
हमने इस तस्वीर के बारे में समाचार रिपोर्ट खोजकर अपनी पड़ताल शुरू की। हालाँकि, हमें कोई विश्वसनीय समाचार रिपोर्ट नहीं मिली। हमें ऐसा कोई आर्काइवल सोर्स भी नहीं मिला जो इस तस्वीर या दावे की पुष्टि करता हो।
इसके बाद हमने तस्वीर को डाउनलोड किया और इसे एआई डिटेक्टर्स के जरिए चेक किया।
HIVE Moderation ने सुझाव दिया कि यह तस्वीर 98.1% एआई-जनरेटेड होने की संभावना है।
एक अन्य टूल ने सुझाव दिया कि इसे OpenAI टूल्स का उपयोग करके बनाया गया था।
एक अन्य टूल, idetect.org ने भी सुझाव दिया कि तस्वीर एआई जनरेटेड है।
निष्कर्ष: पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को योग प्रशिक्षक धीरेंद्र ब्रह्मचारी के साथ ड्रिंक लेते हुए दिखाने का दावा करने वाली वायरल तस्वीर एआई-जनरेटेड है। वायरल तस्वीर फर्जी है और दावा झूठा है।