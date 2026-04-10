लाइटहाउस जर्नलिज्म (Lighthouse Journalism) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो मिला जिसे तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में दावा किया गया कि यह ईरान द्वारा इजरायल के हाइफा पावर प्लांट (Haifa Power Plant) पर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल हमले का है।

जांच के दौरान, हमने पाया कि दावे के साथ प्रसारित किया जा रहा यह वीडियो पुराना है, हालिया नहीं।

क्या है दावा?

X यूजर ‘Md Mridul Bapary’ ने भ्रामक दावे के साथ इस वायरल वीडियो को साझा किया।

Latest News 🚨🇮🇱

Iran has blown up the Haifa power plant with a ballistic missile. 🚀🇮🇷 #war #news #Update pic.twitter.com/GgLJYsBEFp — Md Mridul Bapary (@mdmridulbapary1) March 31, 2026

अन्य यूजर भी इसी तरह के दावे के साथ वही वीडियो साझा कर रहे हैं।

BREAKING NEWS

🇮🇷IRAN has blown up the Haifa power plant with a ballistic missile.🚀🔥🇮🇱#Irán #Israël #IranWar‌ pic.twitter.com/Hbjkn6Nekh — War Analysis (@waranalysis360) March 31, 2026

BREAKING NEWS



-IRAN has blown up the Haifa power plant with a ballistic missile.



With the destruction of this 828 MW power plant, half of Israel is living in darkness pic.twitter.com/BVcH2rZ0ab — Abgablogger (@Abgablogger) March 30, 2026

BREAKING NEWS 31/03/26’



🇮🇷IRAN has blown up the Haifa power plant with a ballistic missile.🚀🔥🇮🇱#Irán #Israël #IranWar‌

pic.twitter.com/y8OpWWnP4v — Fans of JAUSA_Jaufar_JJ (@Team_JJ_Maldive) March 30, 2026

जांच पड़ताल:

हमने वायरल वीडियो को डाउनलोड करके और उससे कीफ्रेम (keyframes) प्राप्त करने के लिए ‘InVid’ वेरिफिकेशन टूल पर अपलोड करके जांच शुरू की, और फिर उन कीफ्रेम पर रिवर्स इमेज सर्च चलाया।

हमें यह वीडियो पीपल्स डेली, चीन (People’s Daily, China) के फेसबुक पेज पर मिला। वीडियो के कैप्शन में लिखा था: “पूर्वोत्तर चीन के लियाओनिंग प्रांत के डालियान में एक पेट्रोकेमिकल प्लांट के पास आग लगने का वीडियो।” दमकलकर्मी मौके पर हैं, जांच जारी है। यह वीडियो 17 अगस्त 2017 को अपलोड किया गया था।

इसके बाद हमने इस घटना से जुड़ी खबरों की जांच की। हमें 18 अगस्त 2017 की CGTN की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट मिली।

रिपोर्ट में कहा गया था: शाम करीब 6:40 बजे आग लगी, जिसमें घटना स्थल पर ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखा गया। आग लगने के बाद, स्थानीय सरकार ने आपातकालीन प्रतिक्रिया शुरू की और अधिकारी मौके पर बचाव कार्य की निगरानी कर रहे थे। सैकड़ों दमकलकर्मियों ने आग बुझाने में मदद की। स्थानीय प्रचार विभाग के अनुसार, आग प्लांट में एक पंप के ठीक से सील न होने के कारण लगी थी।

इसी दुर्घटना का एक अलग कोण (angle) से लिया गया वीडियो भी आठ साल पहले CGTN के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया गया था।

इसके बाद हमने जांच की कि क्या ईरान द्वारा हाइफा पावर प्लांट पर हमला करने की कोई रिपोर्ट है। हमें इस संबंध में 30 मार्च को अल जज़ीरा (Al Jazeera) द्वारा अपलोड की गई एक रिपोर्ट मिली।

रिपोर्ट में कहा गया है: “इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी इजरायल में एक तेल रिफाइनरी पर ईरान और लेबनान से मिसाइल हमला किया गया है। पिछले महीने ईरान पर अमेरिका-इजरायल युद्ध शुरू होने के बाद से इस सुविधा पर यह दूसरा हमला है।”

इजरायली मीडिया ने बताया कि सोमवार को हाइफा में तेल रिफाइनरियों, जिसे बाजान ऑयल रिफाइनरी के रूप में भी जाना जाता है, पर हमला किया गया। वहां आग लग गई और इलाके में काले धुएं के बड़े गुबार देखे गए।

हमें अन्य वेबसाइटों पर भी इसी तरह की समाचार रिपोर्ट मिलीं।

निष्कर्ष: इजरायल में पावर प्लांट पर ईरान के हमले का दावा करने वाला वायरल वीडियो पुराना है। हालांकि उत्तरी इजरायल में तेल रिफाइनरी पर ईरान और लेबनान की ओर से मिसाइल हमला हुआ था लेकिन वायरल हो रहा वीडियो चीन का है।