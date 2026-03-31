जनवरी 2017 में शांतिनिकेतन में विश्वभारती यूनिवर्सिटी की तरह एक नई यूनिवर्सिटी की घोषणा करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि उनकी सरकार दुनिया के सबसे अच्छे उच्च शिक्षण संस्थान बनाएगी। उन्होंने कहा था, “बंगाल के छात्रों को शिकागो और हार्वर्ड क्यों जाना चाहिए, जब हम यहां शिकागो और हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी बना सकते हैं? बंगाल में हमारे आने से पहले 13 यूनिवर्सिटी थीं। हमने पिछले पांच सालों में 16 नई यूनिवर्सिटी बनाई हैं।”

ममता के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार 2011 में पहली बार सत्ता में आई थी। 2017 और 2018 के बीच ममता सरकार ने दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, बालुरघाट, मुर्शिदाबाद, हुगली, नादिया, नॉर्थ 24 परगना, झारग्राम, पश्चिम मेदिनीपुर, हावड़ा और बीरभूम में 11 यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। ज़्यादातर में क्लास 2021 में शुरू हुईं। इस साल जनवरी में ही दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी को छोड़कर बाकी सभी विश्विद्यालयों को कानूनी मान्यता या डिग्री देने का कानूनी अधिकार मिल गया।

पश्चिम बंगाल में पिछले 15 साल से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सरकार है। टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल में शिक्षा की स्थिति को लेकर बैकफुट पर है। बीजेपी शिक्षकों की भर्ती से जुड़े घोटालों को लेकर सरकार पर निशाना साध रही है, जिसमें टीएमसी के वरिष्ठ नेता भी फंसे हुए हैं। बंगाल के नए बने विश्वविद्यालय स्पेस और फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं, जिसके कारण छात्रों की संख्या भी कम होती जा रही है।

ममता ने 16 नई यूनिवर्सिटी की घोषणा की थी

अस्थायी जगह से चल रहे 7 विश्वविद्यालय

इंडियन एक्सप्रेस ने 11 विश्वविद्यालयों का दौरा किया और पाया कि इनमें 7 अभी भी अस्थायी जगह से चल रही हैं। 9 विश्वविद्यालयों में परमानेंट फैकल्टी नहीं है और ज़्यादातर UGC के तय 500 रुपये प्रति क्लास के रेट पर काम करने वाले गेस्ट लेक्चरर पर निर्भर हैं। कई विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या भी कम होती जा रही है। अभी इनमें से आठ विश्वविद्यालयों में लगभग 17 हजार छात्र एनरोल्ड हैं। वहीं तीन विश्वविद्यालयों ने अपनी सही संख्या नहीं बताई है। 2023 और 2024 के बीच नियुक्ति रुक गई क्योंकि उस समय के गवर्नर सी वी आनंद बोस (जो सभी सरकारी मदद वाली यूनिवर्सिटी के एक्स-ऑफिशियो चांसलर थे) और मुख्यमंत्री (जिनके पास अपॉइंटमेंट को फाइनल करने का अधिकार है) के बीच खींचतान थी।

8 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इस रुकावट को खत्म करने के लिए एक कमेटी बनाई। तब से VC के पद भरे गए हैं और उन्हें कानूनी दर्जा दिया गया है। 2025-2026 के लिए अपने आखिरी पूर्ण बजट में टीएमसी सरकार ने शिक्षा के लिए 14.8% फंड दिया, जो राष्ट्रीय औसत के करीब है। लेकिन यह 2023-24 के बाद से राज्य के कुल बजट में शिक्षा का सबसे कम हिस्सा था। शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और हायर एजुकेशन के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिनोद कुमार को एक्सप्रेस ने कई कॉल किए और मैसेज भी भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

ममता बनर्जी ने 21 फरवरी 2018 को एक लंबे समय से चली आ रही स्थानीय मांग को पूरा करते हुए यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। उस समय ज़िले की सबसे पास की यूनिवर्सिटी लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। दक्षिण दिनाजपुर यूनिवर्सिटी ने अपना पहला एकेडमिक सेशन अक्टूबर 2021 में शुरू किया। कोविड की वजह से जब क्लास ऑनलाइन थीं, ऐसे में शुरू में बालुरघाट में एक किराए के प्राइवेट घर से चलती थी। यूनिवर्सिटी के फिर से शुरू होने के बाद क्लास बालुरघाट कॉलेज में लगीं। फिर बालुरघाट महिला महाविद्यालय की एक हॉस्टल बिल्डिंग में शिफ्ट हो गईं और अगस्त 2024 में बालुरघाट B.Ed कॉलेज के एक महिला हॉस्टल में शिफ्ट हो गईं।

लगातार कम होते गए छात्र

यूनिवर्सिटी तीन पोस्टग्रेजुएट कोर्स कराती है। इनमें इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और मैथ्स शामिल है। एडमिशन के पहले साल 2021 में 136 छात्रों ने एडमिशन लिया, जिनमें से 39 ने पढ़ाई छोड़ दी। 2022 में 105 छात्रों को एडमिशन मिला, लेकिन 69 ने छोड़ दिया। 2023 में 133 ने छात्रों लिया, लेकिन 92 ने पढ़ाई छोड़ दी। 2025 में सिर्फ़ 105 छात्रों ने एडमिशन लिया, जिससे इसके रोल पर लगभग 250 छात्र रह गए। दक्षिण दिनाजपुर यूनिवर्सिटी में कोई परमानेंट फैकल्टी या स्टाफ नहीं है, सिर्फ 21 गेस्ट लेक्चरर हैं, जो छह अस्थायी क्लासरूम में पढ़ाते हैं।

करीब 2 किलोमीटर दूर एक 11.07 एकड़ का प्लॉट है जो परमानेंट कैंपस के लिए तय किया गया है। खाली जमीन पर गायें चरती हैं। दक्षिण दिनाजपुर यूनिवर्सिटी में गेस्ट लेक्चरर मनमथा कर और राजू पॉल कहते हैं कि अब इसकी कमी महसूस हो रही है। ऑफिस स्टाफ सुदीप्तो मजूमदार कहते हैं, “हमारा कोई परमानेंट पता नहीं है। यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी?” कंस्ट्रक्शन के लिए अलग रखी गई जमीन के बारे में सुदीप्तो मजूमदार कहते हैं, “राज्य सरकार ने सिर्फ एक दीवार बनाने के लिए 2.5 करोड़ रुपये खर्च किए। फिर फंड खत्म हो गए। 2022 में राज्य सरकार ने एक बिल्डिंग प्लान फाइनल किया। वीसी ने कई बार लिखा है। हमें अभी तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं मिला है।”

गवर्नर पर विधायक ने फोड़ा ठीकरा

स्थानीय विधायक और कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर बिप्लब मित्रा ने कहा, “यूनिवर्सिटी में काम में देरी हुई क्योंकि गवर्नर ने यूनिवर्सिटी के लिए VC की नियुक्ति और कानूनी मंज़ूरी रोक दी थी। केंद्र सरकार ने गवर्नर को (ऐसा करने के लिए) मजबूर किया।”

मतुआ समुदाय के नाम पर यूनिवर्सिटी

टीएमसी सरकार ने नवंबर 2018 में मतुआ समुदाय के हरिचंद ठाकुर और गुरुचंद ठाकुर के नाम पर एक यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की। इस यूनिवर्सिटी को ममता बनर्जी की मतुआ वोट बैंक को बनाए रखने की कोशिश के तौर पर देखा गया, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ चला गया था। उस समय ठाकुरनगर के सबसे पास की यूनिवर्सिटी लगभग 60 किलोमीटर दूर थी। जनवरी 2021 में VC की नियुक्ति के साथ यूनिवर्सिटी में काम शुरू हो गया और अब PG लेवल पर चार सब्जेक्ट ऑफर किया जाता है। यहां बंगाली, एजुकेशन, हिस्ट्री, और जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होती है। बंगाली और एजुकेशन की क्लास पास के सरकारी स्कूल में होती हैं, जबकि जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एक कॉलेज में पढ़ाई जाती है। VC के अलावा कोई परमानेंट फैकल्टी मेंबर नहीं हैं। लगभग 35-40 गेस्ट फैकल्टी क्लास लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की ओर इशारा करते हुए गेस्ट हिस्ट्री टीचर मिलन रॉय कहते हैं कि वह हफ़्ते में एक बार आते हैं। मास कम्युनिकेशन के छात्र गौरव चौधरी कहते हैं, “हमारे टीचर ईमानदार हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी में एक्सपेरिमेंट या लाइब्रेरी के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम किसी तरह मैनेज कर रहे हैं।”

पहले बैच में 2021 में 132 छात्रों ने एडमिशन लिया। आखिरी सेमेस्टर से पहले, 32 ने पढ़ाई छोड़ दी। 2022 में 124 छात्रों ने एडमिशन लिया, लेकिन 14 चले गए। 2023 में सिर्फ़ 57 छात्रों ने एडमिशन लिया, जिनमें से 15 ने पढ़ाई छोड़ दी। 2024 में छात्रों की संख्या बढ़कर 86 हो गई, जबकि 2025 में, यह घटकर 82 हो गई। वीसी नेमाई चंद्र साहा कहते हैं, “कैंपस के लिए 7.66 एकड़ जमीन की पहचान की गई है, साथ ही दूसरे कैंपस के लिए एक और प्लॉट की पहचान की गई है। हम इस पर काम कर रहे हैं।”

ममता बनर्जी ने मार्च 2019 में हिंदी और संबंधित भाषाओं में उच्च शिक्षा पर ध्यान देने के साथ विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी और जनवरी 2020 में इसका संचालन शुरू हुआ। शुरुआत में कक्षाएं नरसिंह दत्ता कॉलेज में आयोजित की गईं। बाद में विश्वविद्यालय हावड़ा नगर निगम की एक इमारत में चला गया। विश्वविद्यालय के लिए एक नई इमारत हावड़ा के बाल्टीकुरी में तैयार है, लेकिन इसे अभी वहां ट्रांसफर किया जाना है। हिंदी विश्वविद्यालय चार पीजी पाठ्यक्रम (हिंदी, अनुवाद अध्ययन, राजनीति विज्ञान और इतिहास) की डिग्री देता है और इसमें 133 छात्र हैं।

सुमन भट्टाचार्य एक रिटायर्ड शिक्षा विभाग अधिकारी जो रजिस्ट्रार के रूप में काम करती हैं। वह कहती हैं, “वीसी के अलावा सभी कर्मचारी संविदा पर हैं। आठ कक्षाएं, एक छोटी लाइब्रेरी और एक छोटा सेमिनार हॉल है। हमें नहीं पता कि विश्वविद्यालय नए परिसर में क्यों नहीं जा रहा है। वार्षिक रखरखाव का खर्च 2 करोड़ रुपये होगा। यह पैसा कौन देगा?”

वहीं कुलपति नंदिनी साहू मानती हैं कि कुछ मजबूरियां हैं। उन्होंने कहा, “नए भवन में न तो फर्नीचर है और न ही सुरक्षा व्यवस्था। पिछले एक साल में मैंने उच्च शिक्षा विभाग को कम से कम 10 बार पत्र लिखा है। कुछ भी नहीं हुआ। हमें अभी-अभी स्टैच्युटरी स्टेटस मिला है। हम अब परमानेंट स्टाफ और फैकल्टी की भर्ती करने की प्लानिंग कर रहे हैं।”

विधायक ने फोड़ा केंद्र सरकार पर ठीकरा

टीएमसी हिंदी सेल बंगाल के चीफ और जोरासांको MLA विवेक गुप्ता केंद्र पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहते हैं, “उनके गवर्नर ने लंबे समय तक VC को अपॉइंट नहीं किया और स्टैच्युट को मंज़ूरी नहीं दी। उनके बिना कोई यूनिवर्सिटी डेवलप नहीं हो सकती।”

दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी

बंगाल के पहाड़ी इलाके के लिए पहली यूनिवर्सिटी दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास सीएम ममता बनर्जी ने सितंबर 2018 में किया था। एक साइनबोर्ड पर लिखा है कि 33.44 करोड़ रुपये की मंज़ूर रकम के साथ फेज़ 1 का कंस्ट्रक्शन 5 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ। चार साल से ज़्यादा समय बाद सिर्फ एक टूटा-फूटा गेट और एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के लिए नींव का काम हो पाया है। स्टाफ का कहना है कि यूनिवर्सिटी ने 2021 में लगभग 60 किलोमीटर दूर नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी कैंपस से काम करना शुरू किया। कोविड के दौरान पढ़ाई ऑनलाइन हो गई और अब भस्मे के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कैंपस में पढ़ाई होती है। ये यूनिवर्सिटी इंग्लिश, नेपाली, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, मैथ और मास कम्युनिकेशन में PG कराती है।

2021 में दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी में 169 एडमिशन हुए, जिनमें से 25 छात्र चले गए। 2022 में 110 ने एडमिशन लिया, लेकिन 50 बीच में ही छोड़ गए। इन दो सालों में क्लास ऑनलाइन हुईं। 2023 में किसी स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिला। 2024 में 41 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिला, लेकिन 22 चले गए। 2025 में एडमिशन की संख्या बढ़कर 60 हो गई। यहां 72 गेस्ट टीचर हैं लेकिन VC तेजमाला गुरुंग के अलावा कोई भी परमानेंट नहीं है।

गेस्ट टीचर पर निर्भर यूनिवर्सिटी

ऑफिस की एक कर्मचारी सुषमा राय कहती हैं कि उनमें से तीन लोग यूनिवर्सिटी का काम देखते हैं, जिसमें सफाई भी शामिल है। सुषमा राय कहती हैं, “हमारी वीसी मैडम बहुत उत्साहित हैं, और हम सब इस यूनिवर्सिटी को चलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं क्योंकि यह पहाड़ी इलाके की पहली यूनिवर्सिटी है।” इसकी लोकेशन का राजनीतिक महत्व है क्योंकि हुगली जिले के सिंगूर ने ममता बनर्जी की लीडरशिप वाली टीएमसी को सत्ता में लाने में मदद की थी। 2017 में जब इसकी घोषणा हुई थी, तब इसे सिंगूर यूनिवर्सिटी कहा जाता था, लेकिन एक साल बाद इसका नाम बदलकर समाजसेवी रानी रश्मोनी के नाम पर कर दिया गया।

2020 में यूनिवर्सिटी दो अंडरग्रेजुएट सब्जेक्ट (केमिस्ट्री और एनवायर्नमेंटल साइंस) के साथ अपना ईयर शुरू किया। अब यह MBA और PG डिप्लोमा समेत 14 सब्जेक्ट कोर्स कराता है और इसमें लगभग 200 छात्र हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी सिंगूर में गवर्नमेंट जनरल डिग्री कॉलेज की जगह से चलती रहती है। प्लाईवुड से बंटे एक कमरे में तीन क्लासरूम हैं। वीसी अमिय कुमार पांडा का कहना है कि यूनिवर्सिटी को सिंगुर-कमरकुंडु इलाके के बालीगुड़ी में 7 एकड़ ज़मीन दी गई है, जिसमें नए कैंपस के लिए 144 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। एक बड़े गेट से घिरी ज़मीन बंजर है, जिस पर रेत के ढेर और जंग लगे लोहे के बीम पड़े हैं। अमिय पांडा का कहना है कि टेंडर की दिक्कत की वजह से काम रुका हुआ है। उन्होंने बताया कि कॉन्ट्रैक्टर बदला जाएगा।

अमिय पांडा को जल्द ही यूनिवर्सिटी के लिए परमानेंट स्टाफ मिलने की भी उम्मीद है। उन्होंने कहा कि वे सरकार के पास अप्लाई करने की प्रोसेस में हैं। अभी यूनिवर्सिटी में 85-100 गेस्ट लेक्चरर हैं, जिनमें से कोई भी परमानेंट नहीं है। यह यूनिवर्सिटी राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई 11 यूनिवर्सिटी में से अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो सिर्फ़ लड़कियों के लिए है और इसकी नींव 2019 में सीएम ममता बनर्जी ने रखी थी। लेकिन इसके शुरू होने के पांच साल बाद 2020 में कृष्णानगर कॉलेजिएट स्कूल की एक बिल्डिंग में क्लास लग रही हैं।

इंडियन एक्सप्रेस टीम को बिल्डिंग में नहीं जाने दिया गया

इंडियन एक्सप्रेस की टीम को बिल्डिंग में अंदर नहीं जाने दिया गया। रजिस्ट्रार कृष्णेंदू रक्षित ने यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दिया। कन्याश्री यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिखा है कि इसमें 11 डिपार्टमेंट हैं जो PG कोर्स कराते हैं। 24 साल की रितु बिस्वास अपने लॉ कोर्स के पहले सेमेस्टर में हैं। वह कहती हैं कि वह बैरकपुर में रहती हैं और पढ़ाई के लिए 100 किलोमीटर दूर जाती हैं। उन्होंने कहा, “करीब एक हज़ार छात्र और 100 से ज़्यादा फैकल्टी मेंबर हैं। सभी फैकल्टी टेम्पररी बेसिस पर काम करते हैं। छात्राओं का कहना है कि उनके लिए यह यूनिवर्सिटी होने के बावजूद कोई हॉस्टल नहीं है क्योंकि कोई डेडिकेटेड कैंपस ही नहीं है।”

महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी का क्या है हाल?

पूर्व मेदिनीपुर यूनिवर्सिटी बनाने के लिए एक एक्ट 2017 में असेंबली ने पास किया था और अगले साल इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी कर दिया गया। इसका एकेडमिक सफर 2020 में दो सब्जेक्ट (बंगाली और हिस्ट्री) में PG के साथ शुरू हुआ। 2021 में मैथ और इंग्लिश शुरू किए गए, जिनमें भी PG मिलता है।

अभी महिषादल कॉलेज की एनेक्सी बिल्डिंग के दो फ्लोर से क्लास चलती हैं। 2018 में लगभग 5 किलोमीटर दूर कपास एरिया में 25 एकड़ ज़मीन अलॉट की गई थी। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती 25 करोड़ रुपये बाउंड्री वॉल बनाने में इस्तेमाल किए गए। फिर कंस्ट्रक्शन रुक गया। हाल ही में पदभार संभालने वाले VC सौरंग्शु मुखोपाध्याय कहते हैं, “हम फिलॉसफी खासकर गांधीयन फिलॉसफी जैसे कोर्स शुरू करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इन सबके लिए हमारा अपना कैंपस होना चाहिए। एक और कमी यह है कि कोई परमानेंट फैकल्टी या स्टाफ नहीं है। हाल ही में गवर्नर ने हमारे लिए स्टैच्युटरी स्टेटस को मंज़ूरी दी है। अब हम हर डिपार्टमेंट में सात रेगुलर प्रोफेसर हायर करने की तैयारी कर रहे हैं।”

एक गेस्ट टीचर शंकर राम बर्मन कहते हैं कि क्लासरूम की कमी की वजह से आगे की कोई भी प्लानिंग नहीं हो पा रही है। VC ने कहा, “बाकी सभी नई यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या कम हो रही है। लेकिन यहां भले ही बहुत कम संख्या में हों, हर साल बढ़ रही है।” यूनिवर्सिटी में 2025 में 128 एडमिशन हुए जबकि 2024 में 84 एडमिशन हुए।

कैंपस वाली यूनिवर्सिटी कौन कौन सी?

साधु रामचंद मुर्मू यूनिवर्सिटी, झारग्राम

2021 में यह यूनिवर्सिटी शुरू हुई और 1,500 छात्र हैं। यूनिवर्सिटी के लिए एक्ट 2018 में पास हुआ था और क्लास 2021 में शुरू हुईं। अब यह 18 सब्जेक्ट ऑफर करती है, जिनमें से 13 फुल-फ्लेज्ड PG कोर्स हैं और पांच डिप्लोमा प्रोग्राम हैं। शुरुआत में यह झारग्राम महिला कॉलेज से चलती थी, जिसमें 1500 छात्र थे। 2022 में साधु रामचंद मुर्मू यूनिवर्सिटी अपने कैंपस में शिफ्ट हो गई, जो 27 एकड़ में फैला है। इसमें एक प्लेग्राउंड और एक सेमिनार हॉल है। यहां क्लियरेंस ज़्यादा आसान था क्योंकि कोई भी पक्ष आदिवासी इलाके में डेवलपमेंट में रुकावट नहीं बनना चाहता था।

वीसी चंद्रदीपा घोष का कहना है कि कैंपस में 25 लड़कियों के रहने की जगह वाला एक गर्ल्स हॉस्टल, 30 से ज़्यादा क्लासरूम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग और एक एकेडमिक बिल्डिंग है। उन्होंने बताया, “हमारे पास 35-40 गेस्ट लेक्चरर और 12-14 कैजुअल ऑफिस स्टाफ हैं।” म्यूजिक और परफॉर्मिंग आर्ट्स के स्टूडेंट प्रणब मंडल कहते हैं, “यह एक नई यूनिवर्सिटी है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। लेकिन हम सीखने के प्रोसेस से खुश हैं। हमें बस सही लाइब्रेरी सपोर्ट की ज़रूरत है।”

बंगाल के फॉरेस्ट मिनिस्टर बीरबाहा हंसदा झारग्राम से विधायक हैं और वह यूनिवर्सिटी को एक सक्सेस स्टोरी बताते हैं। उन्होंने कहा, “जैसे-जैसे ज्यादा सब्जेक्ट शुरू हो रहे हैं, ज्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट एडमिशन ले रहे हैं।”

विश्व बांग्ला यूनिवर्सिटी, बोलपुर

2021 में यह यूनिवर्सिटी शुरू हुई और 992 छात्र इसमें हैं। बीरभूम ज़िले में इस यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत शानदार है, जिसे उसी आर्किटेक्चरल फर्म ने बनाया है जिसने दिल्ली में JNU को डिजाइन करने में मदद की थी। इसमें ह्यूमैनिटीज सोशल साइंसेज और साइंस के लिए तीन अलग-अलग बिल्डिंग में 85 क्लासरूम हैं।

हालांकि रोल पर सिर्फ़ 992 छात्र हैं। यूनिवर्सिटी अब अपने सभी 19 डिपार्टमेंट में PG प्रोग्राम देती है, लेकिन कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है। इसमें 58 गेस्ट लेक्चरर और 33 कैजुअल ऑफिस स्टाफ हैं। IIT गुवाहाटी के पूर्व प्रोफेसर अबू तालेब खान यहां के VC हैं। उन्होंने बताया, “पूर्व VC ने मुझे कुछ नहीं दिया। हम जल्द ही फैकल्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट देंगे क्योंकि अब हमारे पास कानूनी पावर हैं।”

यूनिवर्सिटी के सूत्रों का कहना है कि 2020 में 60 छात्रों ने एडमिशन लिया था, जो 2021 में बढ़कर 199 हो गए। अगले तीन सालों में यह संख्या बढ़कर 2022 में 177, 2023 में 265, 2024 में 544 हो गई और फिर 2024 में 448 हो गई। हिस्ट्री डिपार्टमेंट में डिप्टी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन और फैकल्टी मेंबर सुमन साहा कहती हैं, “हमारे पास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर, काफी रिसोर्स हैं, लेकिन हमारे पास छात्रों को लाने के लिए कोई सही कैंपेन नहीं है।”

वीसी कहते हैं, “मैंने देखा है कि IITs कैसे सही कैंपेन के साथ एडवर्टाइज़ करते हैं। इस यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा नहीं हुआ।” वहीं टीएमसी के बोलपुर विधायक चंद्रनाथ सिन्हा कहते हैं, “हम अब करियर-ओरिएंटेड मास्टर डिग्री को प्रायोरिटी दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इससे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होंगे।”

यूनिवर्सिटी बनाए गए ये कॉलेज

अलीपुरद्वार यूनिवर्सिटी, अलीपुरद्वार

2020 में ये यूनिवर्सिटी शुरू हुई और इसमें 9000 छात्र हैं। अलीपुरद्वार कॉलेज 1957 में बना था और 2018 में एक एक्ट के बाद अलीपुरद्वार यूनिवर्सिटी बन गया। 2020 से इसमें पढ़ाई शुरू हो गई। इसके अंडरग्रेजुएट कोर्स (UG कोर्स) में 6,000 से ज़्यादा छात्र हैं और 14 पोस्टग्रेजुएट सब्जेक्ट (PG SUBJECT) में लगभग 3,000 छात्र हैं। कॉलेज में काम करने वाले लगभग 71 शिक्षक यूनिवर्सिटी में शामिल हो गए। यूनिवर्सिटी में 23 कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले ऑफिस स्टाफ और लगभग 30 विजिटिंग लेक्चरर भी हैं।

हालांकि यहां अब एक नया गर्ल्स हॉस्टल है, एक एकेडमिक बिल्डिंग और एक वीसी के घर की योजना है। वीसी सरित कुमार चौधरी का कहना है कि यूनिवर्सिटी को एक कॉलेज से अलग करने का मतलब है कि हमें रेडीमेड इंफ्रास्ट्रक्चर मिला, खासकर साइंस लैबोरेटरी। उन्होंने कहा कि एक यूनिवर्सिटी के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए था। उन्होंने बताया कि अब जब उनके पास कानूनी अधिकार हैं, तो वे इसे आगे बढ़ाएंगी। अब हमारे पास परमानेंट पोस्ट होंगी, और हम रेगुलर प्रोफेसरों की भर्ती करेंगे।

महाराजा कृष्णनाथ यूनिवर्सिटी, मुर्शिदाबाद

यह यूनिवर्सिटी 2021 में शुरू हुई और 3400 छात्र हैं। महाराजा मनिंद्र चंद्र कॉलेज बंगाल के सबसे पुराने कॉलेजों में से एक था, जो 1853 में बना था और इसे ब्रिटेन के क्राइस्ट कॉलेज की तरह बनाया गया था। इसे 2018 में विधानसभा से पास हुए एक एक्ट के तहत मुर्शिदाबाद यूनिवर्सिटी में बदल दिया गया। यूनिवर्सिटी ने 2021 में फॉर्मल तौर पर काम करना शुरू किया। इस साल 9 फरवरी को राज्य सरकार ने इसका नाम बदलकर 19वीं सदी के एक ज़मींदार और समाजसेवी महाराजा कृष्णनाथ के नाम पर महाराजा कृष्णनाथ कर दिया। UG में लगभग 2,500 छात्र हैं, जबकि PG में लगभग 900 छात्र हैं। ऑफिस स्टाफ और शिक्षकों को भी शामिल कर लिया गया, लेकिन यूनिवर्सिटी में अभी तक कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है, सिवाय VC जेन आलम के। जेन आलम का कहना है कि 50 क्लासरूम में से 15 का रेनोवेशन चल रहा है। VC ने कहा कि यह बहुत बड़ा फ़ायदा है कि यह यूनिवर्सिटी एक हेरिटेज कॉलेज में बन रही है जो पहले से ही जाना-माना है और जिसका एल्युमनाई नेटवर्क मजबूत है। हमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और रेनोवेट करना है।