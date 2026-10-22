बिहार में शराबबंदी लागू होने के 10 सालों में पुलिस पूरे राज्य में करीब 3.16 करोड़ लीटर शराब जब्त कर चुकी है और इससे जुड़े मामलों में लगभग 7.15 लाख गिरफ्तारियां कर चुकी है। यानी हर दिन औसतन करीब 8,650 लीटर शराब जब्त की है और 196 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इस दौरान एक और समस्या तेजी से बढ़ रही है, जिस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। यह समस्या है शराब के अलावा दूसरे नशीले पदार्थों का बढ़ता कारोबार। अब नशीले पदार्थ छोटी-छोटी पुड़ियों, गोलियों की स्ट्रिप, हेरोइन और “कोटा” नाम के एक खास तरह के नशे के रूप में बेचे जा रहे हैं। इन्हें शीशियों, साबुन की डिब्बियों या कपड़ों की तह में छिपाकर भी ले जाया जाता है।

द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में यह बात सामने आई है कि पिछले 10 सालों में बिहार पुलिस ने ट्रेनों, टैंकरों और यहां तक कि घोड़ों के जरिए लाई जाने वाली अवैध शराब को पकड़ने के तरीके सीखे हैं। लेकिन अब राज्य में नशीले पदार्थों का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। इससे पुलिस की चिंता बढ़ गई है और वह इस नई चुनौती से निपटने के लिए सतर्क हो रही है।।

पिछले तीन महीनों में द इंडियन एक्सप्रेस ने पुलिस केसों के रिकॉर्ड और सरकारी आंकड़ों की जांच की। इसके अलावा, अखबार ने पुलिस अधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और डॉक्टरों से भी बातचीत की। इस पड़ताल में पता चला कि बिहार में नशीले पदार्थों का कारोबार लगातार और तेजी से फैल रहा है और अब नए-नए जिले भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।

नशीले पदार्थों के कारोबार में तेजी, आंकड़े दे रहे गवाही

पुलिस को आशंका है कि नशे का यह बढ़ता कारोबार किशोरों को अपराध की ओर धकेल रहा है। वहीं, नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए जरूरी इलाज की सुविधाएं भी इस बढ़ती समस्या के मुकाबले काफी कम हैं। स्थिति यह है कि केंद्र सरकार की सहायता से चलने वाली नशामुक्ति और उपचार सुविधाएं बिहार के एक-तिहाई से भी कम जिलों में उपलब्ध हैं।

राज्य और केंद्र सरकार के आंकड़े बिहार में नशीले पदार्थों के बढ़ते संकट की तस्वीर दिखाते हैं। इससे जुड़े कई अहम आंकड़ों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

बिहार पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2026 के पहले पांच महीनों में ही एनडीपीएस (NDPS) कानून के तहत 1,905 मामले दर्ज किए गए। यह संख्या 2022 में पूरे साल दर्ज मामलों (1,822) से भी 83 अधिक है। वहीं, 2019 में ऐसे केवल 697 मामले दर्ज हुए थे।

डेटा यह भी दिखाता है कि गांजे की जब्ती तेजी से बढ़ी है। 2022 में 16,691.81 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया था, जबकि 2025 में यह मात्रा बढ़कर 31,915.29 किलोग्राम हो गई। यानी तीन साल में गांजे की जब्ती लगभग दोगुनी हो गई।

NDPS कानून के तहत जब्त की गई गोलियों की संख्या में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। 2022 में 29,762 गोलियां जब्त की गई थीं, जबकि 2026 के पहले पांच महीनों में ही यह संख्या बढ़कर 9.29 लाख हो गई। इन गोलियों में नींद या शांति देने वाली दवाएं, दर्द कम करने वाली ओपिओइड दवाएं और चिंता कम करने वाली दवाएं शामिल हैं, जिन्हें अवैध तरीके से खरीदा जाता है। इसके अलावा, रासायनिक पाउडर और औद्योगिक मशीनों की मदद से नकली गोलियां भी बनाई जाती हैं।

नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए बिहार पुलिस के विशेष कार्य बल (STF) में पिछले साल अप्रैल में एक अलग नारकोटिक्स सेल बनाया गया था। इस सेल ने 10 अक्टूबर 2026 तक 52.32 करोड़ रुपये मूल्य के नशीले पदार्थ जब्त किए और 315 लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें से 25.58 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ 2026 में ही जब्त किए गए।

राज्य के आंकड़ों से पता चलता है कि 2016 से 2023 तक सात वर्षों में सिर्फ 11 किशोरों को एनडीपीएस अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया था, लेकिन हाल ही में दर्ज आंकड़ों के अनुसार अकेले 2024 में 50 किशोर हिरासत में लिए गए।

इसके बाद एक ऐसा आंकड़ा सामने आता है, जो नशे की समस्या से लोगों को हो रहे नुकसान को दिखाता है। इस साल 10 मार्च को संसद में दिए गए एक जवाब में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने बताया कि बिहार में मंत्रालय की सहायता से चलने वाले नशामुक्ति केंद्रों में इलाज और मदद पाने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। साल 2022-23 में ऐसे लोगों की संख्या 1,487 थी, जो 2024-25 में बढ़कर 29,429 हो गई। यानी महज दो साल में नशामुक्ति केंद्रों से मदद लेने वाले लोगों की संख्या लगभग 20 गुना बढ़ गई।

ड्रग की समस्या इतना विकारल रूप ले चुकी है कि इससे निपटने के लिए केवल पुलिस कार्रवाई करना काफी नहीं होगा। इसके लिए समाज और सरकार, दोनों को मिलकर काम करना होगा।

द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में बिहार पुलिस की विशेष शाखा और ऑपरेशंस के महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने नशे के बढ़ते कारोबार और लत से निपटने के लिए सभी के साझा प्रयासों की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों के खिलाफ समाज में जागरूकता और विरोध का माहौल बनाने के लिए आम लोगों की भागीदारी जरूरी है। मौजूदा हालात में केवल पुलिस की कार्रवाई से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। पंजाब के अनुभव से यही सीख मिलती है। नशे और मन को प्रभावित करने वाले पदार्थों की लत के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए समाज को मिलकर प्रयास करना होगा और राज्य सरकार को भी इसमें सहयोग देना होगा।

राज्य सरकार ने नशे की बढ़ती समस्या पर ध्यान दिया है। संगठित तरीके से नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोहों पर कार्रवाई करने के लिए बिहार पुलिस का विशेष कार्य बल (STF) काम कर रहा है। इसके अलावा, सितंबर 2025 में राज्य सरकार ने शराबबंदी और नशीले पदार्थों पर नियंत्रण के लिए एक अलग विभाग, “प्रोहिबिशन एंड स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो” बनाया। इस नए ब्यूरो में 2022 में गठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) और पुलिस की पहले से मौजूद शराबबंदी शाखा को मर्ज कर दिया गया।

एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से शुरू किए जाने वाले अभियान से स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। यह अभियान केंद्र सरकार की प्रमुख योजना “नशा मुक्त भारत अभियान” के तहत चलाया जाएगा, जिसका लक्ष्य वर्ष 2029 रखा गया है।

अधिकारी ने बताया कि अब वरिष्ठ अधिकारी नियमित रूप से समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, ताकि अभियान की प्रगति पर नजर रखी जा सके।

शराबबंदी के बाद सस्ते नशे का बाजार कैसे बढ़ा?

पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) के मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. राजेश कुमार ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि असली चिंता सिर्फ नशे के मामलों की बढ़ती संख्या नहीं है, बल्कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों की स्थिति और उनकी पृष्ठभूमि में हो रहा बदलाव भी है।

कुमार ने कहा कि पहले नशे की लत से जूझने वाले ज्यादातर लोग गांजे या पेड़-पौधों से मिलने वाले दूसरे नशीले पदार्थों पर निर्भर थे, लेकिन अब यह स्थिति तेजी से बदल रही है। लोगों में अर्ध-कृत्रिम और पूरी तरह कृत्रिम तरीके से बनाए जाने वाले नशीले पदार्थों की लत बढ़ रही है। अब हेरोइन की लत से पीड़ित कई नए मरीज भी इलाज के लिए आ रहे हैं।

नशामुक्ति केंद्रों में बढ़े मरीज, इलाज की सुविधाएं अब भी कम

बिहार में “नशा मुक्त भारत अभियान” के तहत केंद्र सरकार की मदद से चलने वाले नशामुक्ति केंद्रों में इलाज और सहायता पाने वाले लोगों की संख्या में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण जानने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को ईमेल भेजा था, लेकिन मंत्रालय की ओर से इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया।

5 अप्रैल, 2016 को बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू की गई थी। इसे शराब की लत और उससे जुड़े सामाजिक और आर्थिक नुकसान को रोकने की कोशिश के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन पुलिस ने जब शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की, तो नशे के दूसरे पदार्थों का एक “सस्ता विकल्प वाला बाजार” धीरे-धीरे पनपने लगा। शराबबंदी के पहले ही साल पुलिस ने 21.26 लाख लीटर शराब जब्त की और 75,225 लोगों को गिरफ्तार किया था।

राज्य पुलिस के नारकोटिक्स सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि अवैध शराब की एक बोतल की कीमत 1,000 से 1,200 रुपये तक हो सकती है और उसका नशा भी कुछ ही समय तक रहता है, लेकिन जब कुछ लोगों को दूसरे नशीले पदार्थों की आदत लग जाती है, तो वे दोनों की तुलना करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उतने ही पैसे या थोड़े ज्यादा पैसे में नशीले पदार्थ की बहुत कम मात्रा मिल सकती है, जिसका असर काफी लंबे समय तक रहता है। कई बार शराब पीने पर एक बार में खर्च होने वाले पैसों से नशीले पदार्थ खरीदे जा सकते हैं, जो कई दिनों तक चल सकते हैं।

इसको समझना और ध्यान देना जरूरी है। भारत में बिकने वाली किसी व्हिस्की की 750 मिलीलीटर की बोतल, जिसकी कीमत दूसरे राज्यों में लगभग 650 से 750 रुपये हो सकती है, बिहार में अवैध बाजार में करीब 1,500 रुपये में बिकती है। वहीं, पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मिलावटी ब्राउन शुगर की एक छोटी पुड़िया, जिसमें एक ग्राम से भी कम मात्रा होती है, 300 से 500 रुपये में बिक सकती है।

लॉकडाउन के बाद गांवों तक पहुंचा नशे का नेटवर्क

कई पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों का मानना है कि कोविड-19 के दौरान लगा लॉकडाउन नशे के कारोबार के तेजी से फैलने का एक बड़ा मोड़ साबित हुआ। उस समय यह कारोबार ग्रामीण इलाकों तक तेजी से पहुंचा, जबकि इसका फैलाव पहले से ही शुरू हो चुका था।

पटना के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया कि जब शराब का कानूनी बाजार खत्म हो गया, लेकिन नशे की मांग बनी रही, तो ग्रामीण इलाकों में गांजा और अफीम जैसे पौधों से मिलने वाले नशीले पदार्थों का इस्तेमाल विकल्प के तौर पर बढ़ने लगा। पुलिस अधिकारियों और डॉक्टरों के मुताबिक, इस बदलाव की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी के दौरान दूसरे राज्यों से मजदूरों का अपने घर लौटना भी थी।

पटना के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि महामारी के दौरान दिहाड़ी मजदूर और फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर, मुंबई और गुजरात से अपने घर लौट आए। उनमें से कुछ लोग पहले ही तेज असर करने वाले नशीले पदार्थों, कृत्रिम रूप से बनाए जाने वाले नशीले पदार्थों और अर्ध-कृत्रिम नशीली दवाओं के संपर्क में आ चुके थे। जब वे वापस लौटे, तो उनमें से कुछ लोग अपने साथ इन पदार्थों की जानकारी, इन्हें हासिल करने के संपर्क और इनके इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी भी लेकर आए।

नशे का फैलता कारोबार, सीमावर्ती रास्ते और नशे के बदलते प्रकार

बिहार में नशीले पदार्थों के कारोबार के फैलने के पीछे राज्य की भौगोलिक स्थिति भी एक अहम कारण है। बिहार की सीमा नेपाल से लगती है और यहां से पूर्वोत्तर भारत तक जाने वाले कई प्रमुख सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। पूर्वोत्तर के कुछ इलाकों में पहले से ही नशीले पदार्थों का कारोबार और उनकी तस्करी के रास्ते मौजूद हैं।

बिहार पुलिस मुख्यालय के एक अधिकारी ने बताया कि भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार नशीले पदार्थों की तस्करी के कुछ रास्तों का स्वाभाविक हिस्सा है। चिंता की बात यह है कि जब इन रास्तों से लगातार नशीले पदार्थ गुजरते हैं और उनकी उपलब्धता से स्थानीय मांग पैदा होने लगती है, तो इनमें से कुछ पदार्थ बिहार में भी बिकने और इस्तेमाल होने लगते हैं।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के एक अधिकारी के मुताबिक, जब्त किए जाने वाले नशीले पदार्थों में गांजा की बड़ी हिस्सेदारी बनी हुई है। इसकी खेप नेपाल, त्रिपुरा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश से आती है। इसका कुछ हिस्सा बिहार से होकर उत्तर और पश्चिम भारत के बाजारों तक पहुंचता है।

अधिकारी ने बताया कि अच्छी गुणवत्ता वाला चरस मुख्य रूप से नेपाल से आता है और इसका बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों में भेज दिया जाता है। पोस्ता का छिलका नेपाल और झारखंड से बिहार पहुंचता है। बिहार के कुछ इलाकों में भी पोस्ते की खेती होती है, जहां से इसकी आपूर्ति राज्य के दूसरे हिस्सों में की जाती है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, बिहार और झारखंड की सीमा से लगे जंगलों में पोस्ते की अवैध खेती के मामले सामने आए हैं। पुलिस ने आरा, बक्सर, रोहतास और पटना के कुछ हिस्सों को ऐसे इलाकों के रूप में चिह्नित किया है, जहां यह गतिविधि ज्यादा दिखाई देती है।

नारकोटिक्स सेल के एक अधिकारी ने कहा कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और वैशाली में भी नशे के नए केंद्र उभर रहे हैं। वैशाली के राघोपुर इलाके में यह समस्या खास तौर पर दिखाई दे रही है।

नशे के नए रूप: गोलियां, कैप्सूल और इंजेक्शन

हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव उन नशीले पदार्थों के इस्तेमाल में आया है, जिन्हें बोरियों या बड़े पैकेटों में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी मात्रा में ले जाया जा सकता है। नशीली गोलियों, कैप्सूल, दवाओं के रूप में मिलने वाले नशीले पदार्थों, कफ सिरप और इंजेक्शन की शीशियों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है।

राज्य के रिकॉर्ड के अनुसार, बिहार पुलिस ने 2022 में दवाओं के रूप में इस्तेमाल होने वाले 3,677 इंजेक्शन जब्त किए थे। 2024 में यह संख्या बढ़कर 63,208 हो गई। वहीं, 2026 के पहले पांच महीनों में ही 3,83,066 इंजेक्शन जब्त किए गए।

एक जांच अधिकारी ने बताया कि गोलियों की एक स्ट्रिप या छोटी-सी शीशी को जेब या बैग में आसानी से रखा जा सकता है। उसे देखकर यह संदेह भी नहीं होता कि वह नशीले पदार्थों से जुड़ी है। इसलिए ऐसे मामलों का पता लगाने में अक्सर पहले से मिली सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है।

हेरोइन की जब्ती में भी तेजी से बढ़ोतरी

बिहार में हेरोइन की जब्ती के आंकड़े भी इस समस्या के बढ़ने की ओर इशारा करते हैं। पुलिस ने 2025 में 65.08 किलोग्राम हेरोइन जब्त की थी। इसके मुकाबले, 2026 के पहले पांच महीनों में ही 51.92 किलोग्राम हेरोइन जब्त कर ली गई।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हेरोइन, स्मैक और ब्राउन शुगर जैसे नाम एक ही तरह के ओपिओइड नशीले पदार्थों के बाजार से जुड़े अलग-अलग रूपों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि, बाजार में पहुंचने वाले इन पदार्थों में अक्सर दूसरे पदार्थ मिलाए जाते हैं, जिससे उनकी शुद्धता कम हो जाती है और उनकी वास्तविक संरचना बदल सकती है।

एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि इन नशीले पदार्थों की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा पूर्वोत्तर भारत से जुड़ा है, जहां असम भी एक प्रमुख रास्ता है। इनकी कुछ खेपें पूर्वी चंपारण, किशनगंज, वैशाली और भोजपुर के रास्ते आती हैं। अब तस्करी के इस नेटवर्क के कुछ हिस्से बिहार में ही आकर खत्म होने लगे हैं।

नशे के अलग-अलग रूप: ‘कोटा’ और ‘डेथ ट्रायंगल’

पुलिस अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के मुताबिक, बिहार में नशीले पदार्थों के कारोबार में अब एक नए पदार्थ का नाम सामने आ रहा है, जिसे “कोटा” कहा जाता है।

नारकोटिक्स विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “माना जाता है कि “कोटा” नाम की उत्पत्ति अंग्रेजी शब्द “डोज” (Dose) से जुड़े “कोटा” या “कोटा तय मात्रा” जैसे स्थानीय इस्तेमाल से हुई है। नशा करने वाले लोग और इसे बेचने वाले तस्कर नशे की एक खुराक को “कोटा” कहने लगे। धीरे-धीरे इस पदार्थ को भी इसी नाम से जाना जाने लगा।”

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, “कोटा” कच्ची हेरोइन का एक रूप है, जिसे मुख्य रूप से सिगरेट के साथ जलाकर उसका धुआं खींचकर इस्तेमाल किया जाता है। यह देखने में सरसों के छोटे, भुरभुरे दानों जैसा होता है और इसका रंग हल्का या केसरिया-सफेद होता है। इसे साबुन की डिब्बी जैसे डिब्बों में रखा जाता है, क्योंकि दबाव पड़ने पर यह टूट सकता है। एक डिब्बे में आम तौर पर 10 से 12 ग्राम पदार्थ होता है। बिहार में इसे छोटी-छोटी शीशियों में बांट दिया जाता है।

एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक, ये डिब्बे म्यांमार से तैयार हालत में पूर्वोत्तर भारत पहुंचते हैं। इसके बाद असम के सिलचर वाले रास्ते से इन्हें आगे भेजा जाता है। जब इस कारोबार का फैलाव शुरू हुआ था, तब एक डिब्बे की कीमत लगभग 25,000 से 30,000 रुपये थी और एक छोटी शीशी 100 से 150 रुपये में बिकती थी। लेकिन पुलिस की गिरफ्तारियां और जब्ती बढ़ने के साथ इसकी कीमतें भी बढ़ गईं। अब एक डिब्बे की कीमत करीब 50,000 रुपये और एक शीशी की कीमत 300 से 400 रुपये तक पहुंच गई है।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कम मात्रा में खरीद-बिक्री और छोटी शीशियों में बिक्री के कारण यह कारोबार उन लोगों को भी आकर्षित करता है, जिनके पास बड़े स्तर पर नशीले पदार्थों की तस्करी शुरू करने के लिए ज्यादा पैसा नहीं होता।

“डेथ ट्रायंगल” से जुड़ा है तस्करी का नेटवर्क

इस पूरे कारोबार का संबंध दक्षिण-पूर्व एशिया के उस क्षेत्र से भी है, जिसे “डेथ ट्रायंगल” (Death Triangle) कहा जाता है। इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड शामिल हैं। यह क्षेत्र पहले अफीम और हेरोइन के उत्पादन और कारोबार के लिए जाना जाता था। अब यहां नशीले पदार्थों का कारोबार तेजी से कृत्रिम नशीली दवाओं की ओर बढ़ रहा है। इनमें खास तौर पर म्यांमार की गुप्त प्रयोगशालाओं में बनाई जाने वाली मेथामफेटामाइन की गोलियां शामिल हैं, जिन्हें “याबा” (Yaba) कहा जाता है।

पुलिस हेडक्वार्टर के एक सीनियर ऑफिसर ने कहा कि अच्छी गुणवत्ता वाली हेरोइन, मेथामफेटामाइन और ‘कोटा’ जैसे पदार्थ मिजोरम और मणिपुर की सीमाओं के कुछ ऐसे हिस्सों से भारत में आते हैं, जहां सीमा पर निगरानी करना मुश्किल है। तस्कर खेपों को असम तक पहुंचाने के लिए चम्फाई-आइजोल-सिलचर वाले रास्ते का इस्तेमाल करते हैं।

उन्होंने आगे बताया कि अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग से असम के तिनसुकिया तक एक नया रास्ता भी इस्तेमाल किए जाने की आशंका है। माना जाता है कि इस रास्ते का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है, ताकि उन इलाकों में बढ़ी हुई पुलिस जांच से बचा जा सके।

नशे की तस्करी का रास्ता: पूर्वोत्तर भारत से जुड़ाव

अधिकारियों का कहना है कि इस तस्करी के नेटवर्क में ऐसे लोग अहम भूमिका निभाते हैं, जो पूर्वोत्तर राज्यों में जाकर नशीले पदार्थों के डिब्बे लेते हैं और फिर ट्रेन से वापस लौटते हैं। आम तौर पर एक व्यक्ति पांच या छह डिब्बे लेकर आता है। हालांकि पुलिस ने एक बार में 20 तक डिब्बे तक पकड़े हैं।

इस कारोबार में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ रही है। महिला पुलिसकर्मियों को महिलाओं के पेटीकोट और ब्लाउज में खास तरीके से सिले हुए गुप्त खांचे मिले हैं, जिनका सामान्य तलाशी में पता लगाना मुश्किल होता है।

मुजफ्फरपुर की एक महिला पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ महिलाएं बच्चों को साथ लेकर चलती हैं, दोस्तों के साथ यात्रा करती हैं या पूरे परिवार के साथ आती हैं। इससे उनकी यात्रा सामान्य लगती है। नशीले पदार्थों की मात्रा इतनी कम होती है कि वे स्कैनर की नजर से बच सकते हैं। इनमें धातु नहीं होती, इसलिए मेटल डिटेक्टर से भी इनका पता नहीं चलता। भीड़भाड़ वाली ट्रेनों में खोजी कुत्तों की मदद लेना भी मुश्किल होता है। ऐसे में हमें अपने अनुभव और पहले से मिली खुफिया जानकारी पर ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है।

कमीशन पर शुरू होता है कारोबार

पुलिस के अनुसार, कई लोग बिहार के किसी तस्कर या कारोबारी से पैसे लेकर या कमीशन के आधार पर शुरुआत में नशीले पदार्थों की खेप लाते हैं। दो-तीन बार सफल होने के बाद वे अपने पैसे लगाने लगते हैं, पूरे नेटवर्क को समझ लेते हैं और अपने दोस्तों को भी इस कारोबार में शामिल करने लगते हैं। पुलिस का अनुमान है कि “कोटा” से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किए गए लगभग 80 प्रतिशत लोगों का संबंध वैशाली जिले से है। यहां से कई लोग मजदूरी करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों में जाते हैं।

तस्करों को कानून की भी जानकारी

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तस्करों को अब कानून की बारीकियों की भी जानकारी होने लगी है। एक अधिकारी ने बताया कि पूछताछ के दौरान कुछ आरोपी पुलिस से पूछते हैं कि उन पर एनडीपीएस कानून की कौन-सी धारा लगाई गई है। उन्हें पता होता है कि सजा इस बात पर निर्भर करती है कि बरामद नशीले पदार्थ की मात्रा कम, मध्यम या व्यावसायिक श्रेणी में आती है।

एनडीपीएस कानून के तहत उदाहरण के लिए, गांजे की छोटी मात्रा की सीमा एक किलोग्राम और व्यावसायिक मात्रा की सीमा 20 किलोग्राम है। पुलिस के मुताबिक, अब तस्कर एक बड़ी खेप को कई लोगों में बांट देते हैं, ताकि हर व्यक्ति के पास कम मात्रा में नशीला पदार्थ मिले। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी एक व्यक्ति से बरामद मात्रा का असर कानूनी कार्रवाई और जमानत मिलने की संभावना पर पड़ सकता है।

छोटे-छोटे विक्रेताओं के जरिए फैलता नेटवर्क

एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय स्तर पर नशीले पदार्थ सीधे संपर्कों के जरिए भी बेचे जाते हैं। चाय की दुकानों, पान और सिगरेट की दुकानों तथा सड़क किनारे सामान बेचने वालों के माध्यम से भी इनकी बिक्री होती है। यह कारोबार किसी एक बड़े गिरोह के बजाय छोटे-छोटे संपर्कों की एक ढीली श्रृंखला के रूप में चलता है।

उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क में एक व्यक्ति पहले खेप लाने वाला हो सकता है, फिर पैसा लगाने वाला बन सकता है। इसके बाद वह आपूर्तिकर्ता और आगे चलकर नए लोगों को जोड़ने वाला भी बन सकता है। बिहार पहुंचने के बाद कुछ नशीले पदार्थों में मिलावट या बदलाव भी किया जाता है।

जांच अधिकारियों के अनुसार, नशीले पदार्थों में मिलावट के लिए चॉक पाउडर, पिसी हुई चीनी, कैफीन पाउडर, माल्ट वाले पेय पदार्थों का पाउडर और यहां तक कि सूखे पशु-मल का भी इस्तेमाल किया जाता है।

एक जांच अधिकारी ने बताया कि किसी व्यक्ति को जो पदार्थ मिलता है, जरूरी नहीं कि वह वही हो जो मूल स्थान से भेजा गया था। यह खतरनाक हो सकता है। उदाहरण के लिए, कमजोर हेरोइन का असर ज्यादा दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डाइजेपाम दवा बेहद घातक हो सकती है, क्योंकि यह सांस लेने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है।

पटना में भी बढ़ रहे नशे के मामले

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, राहत की एक छोटी बात यह है कि बिहार अभी नशीले पदार्थों के बड़े पैमाने पर उत्पादन का प्रमुख केंद्र नहीं बना है। लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि तस्करी का नेटवर्क लगातार फैल रहा है। राज्य में अधिक आबादी और नशीले पदार्थों के उपभोक्ताओं की बड़ी संख्या वाले शहरी केंद्र पटना में नशे से जुड़े मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वर्ष 2016 से 2025 तक हर साल एनडीपीएस कानून के तहत दर्ज मामलों की सूची में पटना शीर्ष पांच जिलों में शामिल रहा।

2026 के पहले पांच महीनों में ही पटना में 389 मामले दर्ज किए गए, जबकि पूरे 2025 में यह संख्या 372 थी। यानी 2026 के शुरुआती पांच महीनों में ही पिछले पूरे साल से 17 अधिक मामले दर्ज हो चुके थे। राज्य के दूसरे जिलों में भी स्थिति इससे बहुत अलग नहीं है।

भविष्य की चिंता: सस्ते नशे की ओर आकर्षित हो रहे युवा

लेकिन इन सबके अलावा पुलिस को सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि सस्ते नशीले पदार्थ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, खासकर नाबालिगों तक पहुंच रहे हैं। पटना में सड़कों पर रहने वाले बच्चों के साथ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता भी बार-बार इस खतरे की ओर ध्यान दिलाते रहे हैं।

नाबालिगों में नशे के इस्तेमाल का अनुमान लगाने के लिए एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े उपलब्ध हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति की 2023 की रिपोर्ट में इस सर्वेक्षण का उल्लेख किया गया था।

इसके अनुसार, बिहार में 10 से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों में अनुमानित रूप से। 99,000 बच्चे गांजे का इस्तेमाल करते थे। 40,000 बच्चे ओपिओइड (अफीम से संबंधित नशीले पदार्थों) का इस्तेमाल करते थे। 29,000 बच्चे ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें सूंघकर नशा किया जाता है। 8,000 बच्चे नींद या शांति देने वाली दवाओं का नशे के लिए इस्तेमाल करते थे।

पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) के डॉ. कुमार ने बताया कि अर्ध-कृत्रिम (Semi-Synthetic) और कृत्रिम नशीले पदार्थों (Synthetic Drugs) की लत युवाओं को उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से लग सकती है। उन्होंने कहा कि युवा अपने दोस्तों के दबाव में या केवल जिज्ञासावश नशा करना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत में उन्हें यह एहसास नहीं होता कि बाद में इस आदत को छोड़ना कितना मुश्किल हो सकता है।

पुलिस के मुताबिक, किसी व्यक्ति के पास कितने पैसे हैं, यह भी तय करता है कि वह किस तरह के नशीले पदार्थ का इस्तेमाल करेगा। जिस युवा के पास 150 से 200 रुपये होते हैं, वह केवल थोड़ी मात्रा में ही नशीला पदार्थ खरीद सकता है। ऐसे में सस्ते नशीले पदार्थ उसे अवैध बाजार में मिलने वाली शराब के मुकाबले आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, सड़क किनारे की छोटी दुकानें अक्सर युवाओं के लिए नशीले पदार्थों के संपर्क में आने का पहला जरिया बनती हैं। वहां उन्हें बहुत कम कीमत पर कोई नया नशीला पदार्थ आजमाने के लिए दिया जा सकता है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि सिगरेट के साथ इस्तेमाल किया जाने वाला “कोटा” जैसा अर्ध-कृत्रिम नशीला पदार्थ (Semi-Synthetic Drug) भी कुछ बार इस्तेमाल करने के बाद व्यक्ति को अपनी लत का शिकार बना सकता है।

‘Gyanu Must Go’, जमानत मिलने के बाद अभिजीत दीपके ने शेयर किया सौरव दास और आशुतोष रांका का वीडियो

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के सदस्य सौरव दास और आशुतोष रांका करीब एक हफ्ता तिहाड़ जेल में रहने के बाद बुधवार को जेल से बाहर आ गए। नई दिल्ली की एक स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) कोर्ट ने दोनों को शर्तों के साथ जमानत दे दी। कोर्ट ने रांका और दास से लिखित में माफीनामा और शपथ पत्र लेने के बाद जमानत पर छोड़ा है। पढ़ें पूरी खबर।