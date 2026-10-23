बिहार में हर जगह ड्रग्स के मामलों में चिंताजनक उछाल सामने आया है। नशीले पदार्थों के मामलों में गिरफ्तारियों से लेकर जब्ती, नशे के आदी लोगों की संख्या और दर्ज मामलों तक। यह शराबबंदी के बाद राज्य में पैदा हुए एक नए संकट की कहानी बताती है। गुरुवार को द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ। हर आंकड़ा एक ऐसी जिंदगी की कठोर और मार्मिक याद भी दिलाता है, जो नशे से बुरी तरह प्रभावित हुई है या जिसने अपनी जान तक गंवा दी है।

बिहार के सहरसा जिले के एक गांव में रहने वाले इस सरकारी कर्मचारी की बात सुनिए। सहरसा, कोसी पुलिस रेंज का हिस्सा है, जहां पिछले चार वर्षों में एनडीपीएस (नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज़) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में लगभग चार गुना वृद्धि हुई है। इस व्यक्ति के लिए यह संकट कोई दूर की समस्या नहीं, बल्कि उसके अपने परिवार की त्रासदी है।

उसने कहा कि हमारी बस यही उम्मीद है कि मेरा 28 वर्षीय भाई जिदा रहे। और वह तभी जिंदा रह सकता है, जब वह नशा न करे।” उसने उस परिवार के डर को याद किया, जिसने अपने एक होनहार छात्र को नशे की लत के कारण अपनी दिनचर्या, कामकाज और जीवन की खुशियां खोते हुए देखा है।

उन्होंने कहा कि उसने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) पास कर ली थी। वह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम करता था और हर महीने 25,000 से 30,000 रुपये कमाता था। 2023 में उसने पहली बार राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा दी। वह परीक्षा पास नहीं कर सका और कुछ समय के लिए अवसाद में चला गया।

परिवार को नहीं पता कि उसने कब और कैसे नशीले पदार्थों का सेवन शुरू किया। भाई ने बताया कि उसने काम पर जाना बंद कर दिया। वह देर रात तक जागता रहता, खाना छोड़ देता और दिन में सोता था। जब हम उसे नहाने या खाना खाने के लिए कहते, तो वह आक्रामक हो जाता था। उसकी सेहत बिगड़ने लगी।

फैमिली का दावा है कि 2023 के अंत से अब तक उसके इलाज पर तीन से चार लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। पहली बार उसे पटना के एक निजी नशामुक्ति केंद्र में भर्ती कराया गया था, लेकिन उसका इलाज 76वें दिन ही समाप्त हो गया। अगले दिन वह अचानक गिर पड़ा। इस साल परिवार ने घर के नजदीक एक केंद्र में उसके इलाज करवाने की कोशिश की, जहां वह चार महीने तक रहा। वह अक्टूबर की शुरुआत में घर लौटा।

फिलहाल उसके दोबारा नशा करने के कोई स्पष्ट संकेत नहीं हैं, लेकिन परिवार सतर्क है। उन्होंने उसे गांव और उसके सामाजिक दायरे से दूर रखा है। उसके बड़े भाई ने कहा कि उसे लगता है कि हम उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जबकि हम वास्तव में उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उसकी यह सोच नहीं बदलती, मुझे नहीं पता कि वह कैसे ठीक हो पाएगा।

लंबा है वापसी का रास्ता: ’30 दिन काफी नहीं’

बिहार में नशे के इस्तेमाल का हाल फिलहाल का उपलब्ध आकलन संसद की 2023 की एक रिपोर्ट में मिलता है। इसके अनुसार, 10 से 75 वर्ष की आयु वर्ग में लगभग 12.05 लाख लोग गांजे और 1.71 लाख लोग ओपिओइड (नशीले पदार्थों की एक श्रेणी) का सेवन करते हैं।

इस संकट सबसे नई झलक पटना स्थित चेतना केंद्र में देखी जा सकती है। यह केंद्र गैर-सरकारी संगठन जागरण द्वारा संचालित है, जहां नशे की लत से उबर रहे लोगों की दिनचर्या को फिर से व्यवस्थित करने की कोशिश की जाती है। यहां रहने वाले लोग सुबह 5 से 5:30 बजे के बीच उठते हैं। इसके बाद योग, काउंसलिंग, व्यायाम और दवाइयों का सिलसिला चलता है। रात में सोने का भी एक निश्चित समय है। इस दिनचर्या को जानबूझकर दोहराव वाला बनाया गया है, ताकि लोगों में फिर से स्वस्थ आदतें विकसित हो सकें।

यहां भर्ती लोगों में एक 23 वर्षीय युवक भी है, जिसे काउंसलर के अनुसार, जिज्ञासा और दोस्तों के दबाव में नशे की लत लगी। दूसरा 31 वर्षीय बेरोजगार स्नातक है, जो ओपिओइड पर निर्भर है। वहीं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाला 19 वर्षीय युवक इंजेक्शन के जरिए नशीले पदार्थों का सेवन करता रहा है।

जागरण के निदेशक विनय कुमार सिन्हा साल 1988 से नशे की रोकथाम और इससे प्रभावित लोगों के उपचार एवं देखभाल के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस केंद्र में 15 बिस्तर हैं। यह वर्ष 2000 से केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से संचालित हो रहा है।

यहां अनिवार्य रूप से 30 दिन तक रहना होता है और इसके बाद लोगों को छुट्टी देनी पड़ती है। सिन्हा कहते हैं कि आज के समय में 30 दिन पर्याप्त नहीं हैं। सिंथेटिक नशीले पदार्थों के सेवन से छुटकारा पाने के दौरान कहीं ज्यादा गंभीर लक्षण सामने आ सकते हैं। कोई व्यक्ति स्थिर होने लग सकता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उसकी निर्भरता दूर हो गई है या वह उसी माहौल में लौटने के लिए तैयार है।

सिन्हा को सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि केंद्र से बाहर निकलने के बाद इन लोगों का सामना फिर उसी माहौल से होता है। वही दोस्त मिलते हैं, जिन्होंने उन्हें नशे की ओर धकेला था। परिवार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है और गांवों में दिन बिताने के लिए बहुत कम विकल्प उपलब्ध होते हैं। उनके अनुसार, कुछ पुराने नशेड़ी अपनी लत का खर्च उठाने के लिए नए लोगों को भी नशे की गिरफ्त में लाते हैं। सिन्हा का अनुमान है कि स्कूल जाने वाले 10 से 12 प्रतिशत बच्चे किसी न किसी प्रकार के नशीले पदार्थ के आदी हैं।

हर महीने 200 मरीज, लेकिन कई इलाज के लिए दोबारा नहीं लौटते

पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में डॉक्टरों का कहना है कि पिछले छह से सात वर्षों से हर महीने लगभग 200 मरीज नशे की लत से संबंधित परामर्श के लिए आ रहे हैं। हालांकि, इनमें से कई मरीज दोबारा नहीं आते। एम्स पटना, जहां नशामुक्ति के लिए 30 बिस्तरों की सुविधा है। उसके एक डॉक्टर ने बताया कि हाल के दिनों में वहां भी लगभग इतनी ही संख्या में मरीज आ रहे हैं।

IGIMS में मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख डॉ. राजेश कुमार कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर मरीज शुरुआती एक से तीन सेशन तक ही आते हैं और फिर इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। कई मरीज तो इलाज शुरू भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर लोगों को पता चल गया कि वे नशा करते हैं, तो दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। इसके अलावा, कानून प्रवर्तन एजेंसियों का भी डर रहता है। इन आशंकाओं के कारण बहुत से लोग इलाज के लिए आते ही नहीं हैं।

डॉ. कुमार का कहना है कि इसका समाधान आंशिक रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि समाज और अस्पताल नशे की लत से जूझ रहे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उन्होंने कहा कि नशे की लत एक मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, जो अक्सर चिंता और अवसाद जैसी परेशानियों के साथ भी होती है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को बहिष्कृत व्यक्ति या अपराधी के रूप में नहीं, बल्कि मरीज के रूप में स्वीकार करना होगा।

केंद्र सरकार की सहायता से संचालित विशेष नशामुक्ति उपचार सुविधाएं राज्य के कुछ ही क्षेत्रों तक सीमित हैं और बिहार के एक-तिहाई से भी कम जिलों में उपलब्ध हैं।

मार्च 2026 तक के संसदीय रिकॉर्ड के मुताबिक, राष्ट्रीय नशा मांग में कमी लाने की कार्ययोजना के तहत 11 जिलों में गैर-सरकारी संगठनों (NGO) द्वारा संचालित केंद्रों को सहायता दी जा रही थी। इनमें से तीन केंद्र पटना में थे। इसके अलावा, भोजपुर के सदर अस्पताल और एम्स पटना में दो सरकारी अस्पतालों में उपचार की सुविधाएं सूचीबद्ध थीं। इनके अलावा, राज्य में निजी केंद्रों, जिला-स्तरीय सेवाओं और गैर-सरकारी संगठनों के कार्यक्रमों पर निर्भरता बनी हुई है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े इस समस्या के गंभीर परिणामों को भी उजागर करते हैं। वर्ष 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य में नशीले पदार्थों के सेवन/शराब की लत की श्रेणी में 132 आत्महत्याएं दर्ज की गई हैं।

गांव में बढ़ रहा है तनाव

सहरसा में रहने वाले एक सरकारी कर्मचारी अपने परिवार की परेशानी को ग्रामीण इलाकों की एक बड़ी समस्या का हिस्सा मानते हैं। उनका कहना है कि उनके गांव में नशे का सेवन व्यापक रूप से फैला हुआ है, लेकिन कई परिवारों को यह नहीं पता कि मदद के लिए वह कहां जाएं। कुछ परिवार इलाज का खर्च नहीं उठा सकते, जबकि कुछ लोग लंबे समय तक उपचार जारी नहीं रख पाते।

उनके भाई ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इलाज के बाद उसी माहौल में लौटता है, जहां उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है और वह फिर उन्हीं लोगों के संपर्क में आता है, तो केवल इलाज से सारी समस्याएं हल नहीं हो सकतीं।

वह चाहते हैं कि वार्ड और प्रखंड स्तर पर सहायता तथा जागरूकता की व्यवस्था हो, ताकि परिवार किसी बड़े संकट के पैदा होने से पहले ही मदद मांग सकें।

पूर्णिया में एक सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि पिछले तीन से पांच वर्षों में नशीले पदार्थों का कारोबार ज्यादा दिखाई देने लगा है। उन्होंने कहा कि स्मैक और ब्राउन शुगर अब केवल शहरों तक सीमित नहीं हैं। ये ऐसे नशीले पदार्थ बन गए हैं, जो गांवों में भी आसानी से उपलब्ध हैं।

मधेपुरा की एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बताती हैं कि कक्षा दो और तीन में पढ़ने वाले बच्चे भी सहजता से उन्हें बताते हैं कि गांजा मिलाकर सिगरेट कैसे पी जाती है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि नशे की समस्या का असर केवल नशा करने वाले व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। इससे दूसरे लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। सहरसा के एक शिक्षक ने कहा कि एक युवा की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन दूसरे लोग भी अपनी जान गंवा सकते हैं।

शिक्षक ने हाल ही में हुई एक घटना का जिक्र किया। जिसमें उनके मुताबिक, एक युवक ने पैसे या मोबाइल फोन लूटने की कोशिश का विरोध किया था और उसे गोली मार दी गई। शिक्षक का मानना है कि गोली चलाने वाला व्यक्ति नशे का आदी था।

उन्होंने बताया कि नशे की लत के कारण व्यक्ति धीरे-धीरे दोस्तों से मिलना, परिवार से बात करना, ठीक से खाना खाना, नहाना और काम करना तक छोड़ सकता है। वह पहले अपने पैसे खर्च करता है, फिर माता-पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों या अनजान लोगों से पैसे मांगने लगता है। जब कहीं से पैसे नहीं मिलते, तो कुछ लोग चोरी, लूटपाट और यहां तक कि हत्या जैसे अपराधों में भी शामिल हो सकते हैं।

पिछले तीन महीनों के तीन मामले

जुलाई में जहानाबाद में नशे का कथित आदी एक व्यक्ति अपनी 25 वर्षीय भाभी की हत्या कर उसका सिर काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि खाना परोसने में देरी को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था।

अगस्त में पूर्वी चंपारण में 23 वर्षीय एक युवक को अपनी मां का गला काटकर हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि उसने अपनी नशे की लत को पूरा करने के लिए उन 83,000 रुपये को हासिल करने की कोशिश की, जिन्हें उसकी माँ ने स्वयं सहायता समूह के कोष से निकाला था।

पिछले महीने, समस्तीपुर में एक 25 साल के युवक ने कथित तौर पर अपने पिता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, क्योंकि पिता ने ड्रग्स के लिए पैसे देने से मना कर दिया था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी का अनुमान है कि 15 से 29 वर्ष की आयु के लगभग एक-चौथाई युवा न तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, न रोजगार में हैं और न ही किसी प्रशिक्षण से जुड़े हैं। उन्होंने इस स्थिति को आकार ले रही जनसांख्यिकीय आपदाकरार दिया।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS) के मुताबिक, बिहार में ऐसे युवाओं का अनुपात देश में सबसे ज्यादा है। राज्य के 81 प्रतिशत से अधिक जिलों में 25 प्रतिशत से ज्यादा युवा इस श्रेणी में आते हैं। बिहार में ऐसे युवाओं की राज्य-स्तरीय दर 32.1 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 25 प्रतिशत से काफी ज्यादा है।

पुलिस अधिकारी ने कहा कि अगर हम युवाओं को इस जाल में फंसने से रोकना चाहते हैं तो हमें समस्या की जड़ पर काम करना होगा। उनके घरों, स्कूलों और समुदायों में। साथ ही, जो लोग पहले से नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं, उनके लिए मदद उपलब्ध करानी होगी।

Express Investigation: बिहार में बदला नशे का ट्रेंड: शराबबंदी के बाद तेजी से पैर पसार रहा ड्रग्स का कारोबार, चपेट में किशोर

बिहार में शराबबंदी लागू होने के 10 सालों में पुलिस पूरे राज्य में करीब 3.16 करोड़ लीटर शराब जब्त कर चुकी है और इससे जुड़े मामलों में लगभग 7.15 लाख गिरफ्तारियां कर चुकी है। यानी हर दिन औसतन करीब 8,650 लीटर शराब जब्त की है और 196 लोगों को गिरफ्तार किया है। पढ़ें पूरी खबर।



