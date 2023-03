होली: जब ढोलक की थाप पर अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थिरके थे मोदी, दोनों नेताओं ने खूब उड़ाया था रंग-गुलाल

9 मार्च, 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री आवास पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया था।

एक साथ होली मनाते अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी (Photo Credit – narendramodi.in)

