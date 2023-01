कर्नाटक की पहली मुस्लिम महिला मंत्री नफीस फ़ज़ल की कहानी: घर में ही हुई थीं शोषण का शिकार, 16 साल की उम्र में हुआ प्यार; दिलचस्प है राजनीति में आने की कहानी

Ex-minister Nafees Fazal Book BREAKING BARRIERS: नफीस फजल ने अपनी किताब में बताया है कि बचपन में उनके चाचा ने उन्हें गलत तरह से छुआ था।

अपने पोते के साथ नफीस फजल (Photo Credit – Twitter/@nafees_fazal)

