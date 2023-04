#BlueTick: इन तीन सेलिब्रिटी के ब्लू टिक का पैसा खुद एलन मस्क दे रहे हैं, जानिए कौन हैं वो

अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार लेब्रोन जेम्स, कनाडाई अभिनेता विलियम शटनर और लेखक स्टीफन किंग ट्विटर के मालिक एलन मस्क के खर्च पर ट्विटर ब्लू का आनंद ले रहे हैं।

बाएं से- कनाडाई अभिनेता विलियम शटनर, साइंस फिक्शन लेखक स्टीफन किंग और अमेरिकी बास्केटबॉल स्टार लेब्रोन जेम्स।

ट्विटर ने गुरुवार को पोप फ्रांसिस, डोनाल्ड ट्रम्प, बिल गेट्स, किम कार्दशियन, रतन टाटा, गौतम अडानी, विराट कोहली, शाहरुख खान, सलमान खान, और राहुल गांधी जैसे कई हाई-प्रोफाइल व्यक्तियों सहित विभिन्न यूजर्स की प्रोफाइल से ब्लू-टिक हटा दिया। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए अब यूजर्स को ‘ट्विटर ब्लू’ को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्रिप्शन की कीमत आठ डॉलर है। हालांकि ट्विटर पर कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज हैं, जिनका दावा है कि उन्होंने ट्वीटर ब्लू सब्सक्राइब नहीं किया, बावजूद इसके उनका ब्लू-टिक बरकरार है। दरअसल, ट्वीटर के मालिक एलन मस्क ने खुद बताया है कि वह दुनिया के तीन अलग-अलग क्षेत्रों के तीन बेहतरीन सेलिब्रिटीज के ब्लू-टिक का खर्च निजी रूप से उठा रहे हैं। कौन हैं वो सेलिब्रिटी? ट्विटर यूजर @PopBase के कमेंट बॉक्स में जवाब देकर एलन मस्क ने बताया है कि वह सिर्फ तीन सेलिब्रिटी- लेब्रॉन जेम्स, स्टीफन किंग, विलियम शटनर के ब्लू-टिक के लिए भुगतान कर रहे हैं। लेब्रॉन जेम्स मशहूर बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं। स्टीफन किंग चर्चित किताब ‘द शाइनिंग’ के लेखक हैं। वहीं विलियम शटनर को साइंस फिक्शन फिल्म स्टार ट्रेक के अभिनेता के रूप में जाना जाता है। लेब्रॉन जेम्स और स्टीफन किंग ने सार्वजनिक रूप से ट्विटर ब्लू का सब्सक्रिप्शन लेने से इनकार कर दिया था। दरअसल, एलन मस्क ने जब ट्विटर ब्लू की घोषणा की थी तब वेरिफाइड यूजर्स के बीच विवाद छिड़ गया था। उनका तर्क था कि ब्लू-टिक एक सशुल्क सदस्यता के बजाय प्रामाणिकता का चिह्न है। लेब्रोन जेम्स उन यूजर्स में से थे जिन्होंने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा था कि वह वेरिफिकेशन के लिए के लिए भुगतान नहीं करेंगे। Just Shatner, LeBron and King — Elon Musk (@elonmusk) April 21, 2023 किंग का ट्वीट और मस्क का जवाब स्टीफन किंग अतीत में ट्विटर पर ही मस्क की आलोचना कर चुके हैं। 21 अप्रैल को ट्विटर पर जब ब्लू-टिक हटाए जाने को लेकर कोहराम मचा हुआ था, तब भी किंग की प्राफाइल पर ब्लू-टिक चमक रहा था। यह देख उन्होंने ट्वीट किया, “मेरा ट्विटर अकाउंट बता रहा है कि मैंने ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब कर रखा है। मैंने ऐसा नहीं किया है। मेरा ट्विटर अकाउंट बता रहा है कि मैंने अपना फोन नंबर दिया है। मैंने यह भी नहीं किया है।” कुछ घंटों बाद किंग की इस ट्वीट के कमेंट में हाथ जोड़ने वाली इमोजी के साथ एलन मस्क का कमेंट आता है। वह लिखते हैं, “आपका स्वागत है नमस्ते” You’re welcome namaste ? — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023 लेब्रोन जेम्स ने क्या कहा था? लेब्रोन जेम्स ने ट्विटर ब्लू की आलोचना करते हुए कहा था, “मार्टिन लॉरेंस के टीवी शो के कैरेक्टर की तरह मैं $5 का भुगतान नहीं करने वाला हूं।” The Verge की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विटर के एक कर्मचारी ने हाल ही में जेम्स को ईमेल कर बताया था कि एलन मस्क की तरफ से आपके अकाउंट पर ट्विटर ब्लू का कॉम्प्लिमेंटरी सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड किया जा रहा है। The Verge ने लंबे समय तक जेम्स के मीडिया सलाहकार रहे एडम मेंडेलसोहन से संपर्क किया। उन्होंने पुष्टि की कि जेम्स ने वेरिफिकेशन के लिए कोई भुगतान नहीं किया है। (अपडेट किया जा रहा है) https://www.jansatta.com/blank.html

पढें विशेष (Jansattaspecial News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram