सियासत में कोई फैसला यूं ही नहीं होता। जेल से किसी प्रभावशाली चेहरे की रिहाई हो, किसी नेता का विवादित बयान, नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था में बढ़ती नकदी या फिर किसी सांसद का अपनी ही पार्टी के नेतृत्व को चुनौती देना – हर घटना के पीछे कोई न कोई राजनीतिक गणित काम करता है। चुनाव नजदीक हों तो यह गुणा-भाग और दिलचस्प हो जाता है। ऐसे ही कुछ सियासी दांव-पेचों पर नजर डालती है यह खबर।

चुनावी गुणा-भाग

जलवा हो तो गुरमीत राम रहीम जैसा। डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम इसी हफ्ते 17वीं बार फिर फरलो पर जेल से बाहर आ गए। वे बलात्कार और हत्या के अपराध में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। वे 2017 से सुनारिया जेल में हैं। फरलो उन सजायाफ्ता कैदियों को मिलता है, जिन्हें अदालत जमानत नहीं देती। फरलो देने का अधिकार जेल अधिकारियों यानी राज्य की सरकार के पास होता है। एक तरफ आसाराम बापू हैं, जिन्हें अदालत ने इलाज के लिए भी जेल से बाहर आने की इजाजत बामुश्किल दी और दूसरी तरफ गुरमीत राम रहीम हैं, जो हरियाणा की भाजपा सरकार की कृपा से हर साल तीन-चार बार बाहर आ जाते हैं।

कुल मिलाकर वे अब तक 458 दिन जेल से बाहर बिता चुके हैं। सरकार की इस मेहरबानी की वजह उनका अपने श्रद्धालु भक्तों पर गहरा प्रभाव होना है। माना जा रहा है कि वे अभी दो-तीन बार और जेल से बाहर आएंगे। इस बार तीन हफ्ते का फरलो मिला है। यानी सितंबर में वापस जेल जाना होगा। साल खत्म होने तक एक पैरोल और मिल जाएगा और एक अगले साल जनवरी में। फरवरी में पंजाब विधानसभा का चुनाव है। इसी चक्कर में प्रधानमंत्री अपने पंजाब दौरे में पिछले दिनों डेरा सचखंड गए थे। पंजाब में डेरे सियासी असर भी रखते हैं। गुरमीत राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की तादाद हरियाणा ही नहीं पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी खूब है।

बयान के निहितार्थ

दीपेंद्र हुड्डा ने कहने को तो माफी मांगी पर उनके बयान का निहितार्थ वे तो समझ ही गए, जिनको लुभाने का उनका इरादा था। हुड्डा के सज्जन कुमार के बारे में दिए गए बयान को लेकर हंगामा हुआ। सज्जन कुमार की 20 अगस्त को जेल में मौत हो गई थी। हुड्डा ने उनके निधन को राजनीतिक क्षेत्र के लिए अपूर्णीय क्षति कहा था। साथ ही कहा कि उनका व्यवहार अनुकरणीय था। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की तो हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप शर्मा ने खरगे को चिट्ठी लिख दी। सज्जन कुमार की मौत पर हुड्डा ने ही बयान क्यों दिया। बहरहाल चौतरफा हमला हुआ तो हुड्डा ने पहले तो बयान को तोड़ने मरोड़ने की बात कही और फिर माफी मांग ली। सज्जन कुमार भी हुड्डा की तरह जाट बिरादरी के थे। उन्होंने सज्जन कुमार की सराहना जाटों को खुश करने के लिए की होगी।

तकरार में याद दिलाया ‘पेड़ा’

हाल ही में तैराकी का हुनर दिखाने के मामले में कांग्रेस व भाजपा के नेताओं की तकरार देखने को मिली। सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर जमकर वार-पलटवार किए। साथ ही एक पुराने किस्से को भी चुटकी लेते हुए याद दिला दिया। यह मामला संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजीजू से जुड़ा है, जिसमें वे सोशल मीडिया की पोस्ट में नदी में तैराकी करते नजर आए थे। उन्होंने कांग्रेस नेता को कहा कि अगर आप आधे-अधूरे कपड़ों में तैराकी की बात करेंगे, तो मैं आपके अनुशासनहीन व्यवहार की शिकायत मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से कर दूंगा। इन नेता का पहले सरमा से विवाद हुआ था और एक टिप्पणी जमकर वायरल हुई थी कि पेड़ा बना दूंगा।

आधी हकीकत

केंद्र सरकार ने 2016 में जब नोटबंदी की थी तो देश में कुल नकदी करीब 20 लाख करोड़ रुपए की थी। उस समय दावा किया गया था कि काले धन को खत्म करने में तो नोटबंदी सहायक होगी ही, अर्थव्यवस्था को नकदी विहीन करने में भी इससे मदद मिलेगी। सरकार ने डिजिटल लेन-देन को प्रोत्साहन देने की बात भी कही थी। नोटबंदी के जो फायदे गिनाए गए थे, उनमें आतंकवादियों की कमर तोड़ने का दावा भी शामिल था। अर्थव्यवस्था को काला धन मुक्त करने का उद्देश्य किस हद तक सफल हुआ, इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा कभी सामने नहीं आया। अब जरा नकदी की मौजूदा स्थिति को भी देखें। देश की अर्थव्यवस्था में नोटबंदी के समय जो नकदी 20 लाख करोड़ थी वह अब बढ़कर 43 लाख करोड़ से आगे निकल चुकी है। एक तरफ नकदी बढ़ रही है तो दूसरी तरफ बैंक एटीएम बंद कर रहें हैं। यानी डिजिटल लेन-देन पर फोकस धरातल पर नहीं दिखता। अब तक करीब पांच हजार एटीएम बंद हो चुके हैं। नकदी लेन-देन पर अंकुश के सरकारी दावे की खिल्ली हालांकि स्वामी रामदेव जैसे लोगों ने एक हजार का नोट बंद करके दो हजार का नोट जारी करने के सरकार के फैसले को लेकर उड़ाई थी। तब दावा किया गया था कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नकली नोटों से मुक्त हो जाएगी। वास्तविकता यह है कि अब जो नकली नोट छप रहे हैं, उन्हें मशीन भी नहीं पकड़ पा रही है। परेशानी और बढ़ी हुई है।

रुहुल्ला बनाम अब्दुल्ला

नैशनल कांफ्रेंस के श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहदी अपनी पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनौती बने हुए हैं। फारुक अब्दुल्ला ही नहीं उनके बेटे और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उनकी अनबन चल रही है। वे न तो पिता-पुत्र से कोई सलाह मशविरा करते हैं और न पार्टी लाइन की कोई परवाह करते हैं। श्रीनगर सीट पर फारुक अब्दुल्ला ने 2024 में जब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा तो पार्टी ने रुहुल्ला को टिकट दे दिया था। जो इससे पहले तीन बार विधानसभा के सदस्य और राज्य सरकार में मंत्री रह चुके थे।

वे कश्मीर से धारा 370 हटाने के प्रबल विरोधी रहे हैं। अब लड़ाई बयानबाजी को लेकर बढ़ गई है। फारुक ने उन्हें ताना मारा था कि वे नेशनल कांफ्रेंस के कारण लोकसभा पहुंचे हैं। हिम्मत हो तो इस्तीफा देकर अपने बूते चुनाव लड़कर जीतें। रुहुल्ला ने कह दिया कि वे फारुक साहब की इच्छा का अनादर नहीं कर सकते। इसी से अटकलें लगाई जा रही हैं कि रुहुल्ला नैशनल कांफ्रेंस और लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे सकते हैं। ऐसा हुआ तो श्रीनगर में उपचुनाव होगा। तब रुहुल्ला लड़ेंगे तो उन्हें पीडीपी, भाजपा और नैशनल कांफ्रेंस से भिड़ना पड़ेगा।