जब देश आजादी की पहली सुबह का जश्न मना रहा था, उसी समय विभाजन की त्रासदी ने बंगाल की धरती को लहूलुहान कर दिया था। शरणार्थियों की भीड़, प्रशासनिक अव्यवस्था और आर्थिक अस्थिरता — तीनों मिलकर नवगठित पश्चिम बंगाल को एक कठिन परीक्षा के दौर में खड़ा कर रहे थे। दिल्ली में सत्ता का नया ढांचा बन रहा था, और कोलकाता की गलियों में भविष्य की दिशा तय हो रही थी।

इसी संक्रमणकाल में एक ऐसा व्यक्तित्व मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा, जो प्रयोगशाला का वैज्ञानिक भी था और स्वतंत्रता आंदोलन का सिपाही भी। वह नारेबाजी से नहीं, बल्कि संयम और सिद्धांतों से राजनीति करता था। फिर भी जनता ने उसे सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि तीन बार राज्य की बागडोर सौंपी।

वह नाम था डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष का — पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री। एक ऐसे नेता, जिन्होंने विभाजन की राख से उभरते राज्य को स्थिर करने की कोशिश की और संघर्षों के बीच प्रशासनिक नींव रखी। उनकी कहानी सिर्फ सत्ता तक पहुंचने की नहीं, बल्कि संकट में नेतृत्व निभाने की कहानी है — और इसी से शुरू होती है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक यात्रा।

आज जब पश्चिम बंगाल की राजनीति की चर्चा होती है, तो कई बड़े नाम सामने आते हैं, लेकिन इस इतिहास की शुरुआत डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष से होती है। वे सिर्फ पहले मुख्यमंत्री नहीं थे, बल्कि एक शिक्षित वैज्ञानिक, स्वतंत्रता सेनानी और सादगीपूर्ण सार्वजनिक जीवन के प्रतीक भी थे। ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष से लेकर नवगठित राज्य की प्रशासनिक नींव रखने तक, उन्होंने हर जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाया।

24 दिसंबर 1891 को ढाका में जन्मे प्रफुल्ल चंद्र घोष का बचपन मलिकंदा (Malikanda) जैसे दूरदराज के गांव में बीता। एक साधारण हिंदू यादव परिवार में पले-बढ़े इस बालक ने शायद ही कभी सोचा होगा कि एक दिन वह राज्य का पहला मुख्यमंत्री बनेगा। पिता पूर्ण चंद्र घोष और माता बिनोदिनी देवी के धार्मिक संस्कारों ने उनके व्यक्तित्व में सादगी और दृढ़ता की नींव रखी।

कृत्रिम और प्राकृतिक रंगों पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की

शिक्षा के क्षेत्र में वे असाधारण प्रतिभा के धनी थे। जगन्नाथ महाविद्यालय में अध्ययन के दौरान उन्होंने उच्च छात्रवृत्ति अर्जित की। आगे चलकर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातक किया। 1913 में कला में स्नातक तथा रसायन विज्ञान में बीएससी की डिग्री प्राप्त की। 1916 तक उन्होंने एमए और एमएससी भी पूरी कर ली। विज्ञान उनके लिए केवल एक विषय नहीं, बल्कि साधना था। 1920 में कृत्रिम और प्राकृतिक रंगों पर शोध कर उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की।

उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था। ढाका कॉलेज में शोधार्थी के रूप में कार्य करने के बाद वे प्रांतीय शिक्षा सेवा में आए। 1919 में वे प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर बने और अंततः ब्रिटिश इंपीरियल सेवा में चयनित हुए। जनवरी 1920 तक वे कलकत्ता टकसाल के उप-परख मास्टर बन चुके थे — इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय। औपनिवेशिक दौर में यह उपलब्धि असाधारण थी।

महात्मा गांधी के आह्वान पर कलकत्ता टकसाल की नौकरी छोड़ दी थी

लेकिन इतिहास ने उनके लिए प्रयोगशाला और सरकारी पद से बड़ा मंच तय कर रखा था। युवावस्था में वे डॉ. सुरेश चंद्र बनर्जी के सहयोगी रहे और स्वतंत्रता आंदोलन के सक्रिय कार्यकर्ताओं के बीच काम करते रहे। तभी इतिहास ने करवट ली। जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया, तो इस पुकार ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। घोष ने कलकत्ता टकसाल के अपने प्रतिष्ठित पद से इस्तीफा दे दिया। यह केवल नौकरी छोड़ना नहीं था, बल्कि ब्रिटिश सत्ता को खुली चुनौती देना था।

उन्होंने “अभय आश्रम” की स्थापना की — एक ऐसा केंद्र जिसने ग्राम पुनर्निर्माण, खादी प्रचार, कृषि विकास, राष्ट्रीय शिक्षा और चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया। यह आश्रम रचनात्मक राष्ट्रवाद का प्रतीक बन गया।

1921 में स्वयंसेवी दल का संचालन करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। वे प्रांतीय कांग्रेस समिति के सचिव चुने गए। 1930 में उन्हें सविनय अवज्ञा परिषद का सचिव बनाया गया। नमक कानून तोड़ने के कारण वे फिर जेल गए और उन्हें दो वर्ष से अधिक की सजा हुई। गांधी-इरविन समझौते के बाद वे रिहा हुए, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों के कारण फिर गिरफ्तार कर लिए गए और छह महीने की सजा भी भुगती। 1932 में अभय आश्रम को अवैध घोषित कर दिया गया, पर उनका संकल्प नहीं टूटा।

ग्राम उद्योगों के विकास में बड़ी भूमिका निभाई

1934 से उन्होंने ग्राम उद्योगों के विकास में नई ऊर्जा के साथ काम किया और उसे नई दिशा दी। 1936 में वे पश्चिम बंगाल राहत समिति के अध्यक्ष बने। उनके नेतृत्व में पूर्वी बंगाल में बाढ़ पीड़ितों की व्यापक सहायता की गई। उनका जीवन सत्ता से पहले सेवा का था। स्वतंत्रता के बाद इतिहास ने उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। 15 अगस्त 1947 को वे पश्चिम बंगाल के पहले मुख्यमंत्री बने। विभाजन के घावों, शरणार्थियों की समस्या और प्रशासनिक पुनर्गठन की चुनौतियों के बीच उन्होंने 14 जनवरी 1948 तक राज्य का नेतृत्व किया। उनके बाद डॉ. बिधान चंद्र रॉय ने पद संभाला।

राजनीति में उनकी भूमिका यहीं समाप्त नहीं हुई। 2 नवंबर 1967 से 20 फरवरी 1968 तक वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, इस बार प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन मोर्चे की सरकार के मुखिया के रूप में। इस कार्यकाल के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। तीसरी और अंतिम बार वे 2 अप्रैल 1971 से 28 जून 1971 तक कांग्रेस नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री रहे। इस प्रकार वे तीन अलग-अलग अवधियों में पश्चिम बंगाल का नेतृत्व करने वाले विरले नेता बने।

1983 में कोलकाता में उनका निधन हुआ, लेकिन उनके जीवन की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक पहुंची। उनकी परपोती प्रियंका योशिकावा (Priyanka Yoshikawa) ने 2016 में मिस वर्ल्ड जापान का खिताब जीता। डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष का जीवन विज्ञान, त्याग, संघर्ष और प्रशासन — इन चारों का अद्भुत संगम था। वे प्रयोगशाला के विद्वान भी थे और जनांदोलन के सेनानी भी; वे आश्रम के संस्थापक भी थे और नवगठित राज्य के पहले मुख्यमंत्री भी। पश्चिम बंगाल की राजनीतिक यात्रा का पहला अध्याय उनके नाम से शुरू होता है — और यह अध्याय केवल सत्ता का नहीं, बल्कि सेवा, सिद्धांत और साहस का इतिहास है।

डॉ. प्रफुल्ल चंद्र घोष की कहानी केवल एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है; यह उस पीढ़ी की कथा है जिसने पहले आजादी जीती और फिर राष्ट्र को संभाला। यह सीरीज पश्चिम बंगाल के सभी मुख्यमंत्रियों की कहानी प्रस्तुत करती है। पढ़ें अगली कड़ी में बिधान चन्द्र राय की राजनीतिक यात्रा।

