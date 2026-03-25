पश्चिम बंगाल की राजनीति में सिद्धार्थ शंकर राय (Siddhartha Shankar Ray) का एक अलग ही अंदाज था—सीधा, बेबाक और कई बार चौंका देने वाला। एक इंटरव्यू में जब उनसे उनके फैसलों और विवादों पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बिना किसी लाग-लपेट के कहा—“मैं किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहा।” उन्होंने साफ कर दिया कि एक वकील के तौर पर वह किसी का भी केस लड़ सकते हैं, बशर्ते सामने वाला फीस देने में सक्षम हो। राजनीति में जहां नेता अपने फैसलों को नैतिकता के खोल में पेश करते हैं, वहां राय का यह स्पष्ट रुख उनके व्यक्तित्व की असली पहचान था—एक ऐसा नेता, जो खुद को पहले पेशेवर और फिर राजनेता मानता था।

दिलचस्प यह भी है कि इतने बेबाक होने के बावजूद वे हर सवाल का जवाब तुरंत देने में विश्वास नहीं रखते थे। जब उनसे आपातकाल और उसमें उनकी भूमिका पर तीखे सवाल किए गए, तो उन्होंने कहा—“इसका जवाब मैं सही समय पर दूंगा।” यह टालने का तरीका नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक शैली थी—कब बोलना है और कब चुप रहना है, यह उन्हें बखूबी आता था। यही संतुलन उन्हें एक ओर सख्त फैसले लेने वाला नेता बनाता था, तो दूसरी ओर उन्हें सत्ता के सबसे संवेदनशील रिश्तों को निभाने में भी सक्षम बनाता था, खासकर इंदिरा गांधी के साथ।

ज्योति बसु के जितने कट्टर विरोधी थे, उतने ही उनके करीबी भी थे

लेकिन राय की राजनीतिक कहानी का सबसे रोचक पहलू उनका रिश्ता था ज्योति बसु (Jyoti Basu) के साथ। विचारधारा के स्तर पर दोनों एक-दूसरे के ठीक उलट थे—एक कट्टर मार्क्सवादी, तो दूसरा उतना ही सख्त एंटी-मार्क्सवादी। विधानसभा के भीतर उनकी बहसें इतनी तीखी होती थीं कि देखने वालों को लगता, यह टकराव कभी खत्म नहीं होगा। मगर सियासत की इस गर्माहट के पीछे एक अलग ही रिश्ता था—दोस्ती और आपसी सम्मान का।

राय खुद कहते थे कि विधानसभा में वे और बसु “किलकेनी कैट्स” की तरह लड़ते थे। लेकिन जैसे ही बहस खत्म होती, दोनों एकदम सहज हो जाते। उनकी बहसें जितनी आक्रामक होती थीं, निजी संबंध उतने ही सहज। यही वजह थी कि लोग अक्सर हैरान रह जाते—अभी जो दो नेता एक-दूसरे पर तीखे हमले कर रहे थे, वही कुछ देर बाद हंसते-बोलते साथ नजर आते थे।

इस रिश्ते की सबसे दिलचस्प झलक 1971 की एक गुप्त मुलाकात में देखने को मिलती है। उस दौर में राजनीतिक परिस्थितियां बेहद संवेदनशील थीं। राय ने आधी रात को अपनी पत्नी की कार में ज्योति बसु को बैठाया और उन्हें चुपचाप दिल्ली के सफदरजंग स्थित इंदिरा गांधी के आवास ले गए। मकसद था—एक ऐसी मुलाकात, जिसकी भनक किसी को न लगे।

करीब आधे घंटे की बातचीत के बाद जब दोनों वापस लौटने लगे, तो एक अजीब स्थिति पैदा हो गई। राय, जो आमतौर पर खुद गाड़ी नहीं चलाते थे, उस रात ड्राइव कर रहे थे—और रास्ता भटक गए। दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी गोल-गोल चक्कर काटने लगी। स्थिति थोड़ी असहज होने लगी। परेशान होकर राय ने कहा कि किसी पुलिसकर्मी से रास्ता पूछ लेते हैं। बसु ने तुरंत धीमे स्वर में कहा—“मूर्ख! ऐसा किया तो पूरी दिल्ली को पता चल जाएगा कि हम यहां क्या कर रहे हैं।”

इसके बाद दोनों कुछ देर तक चुपचाप घूमते रहे, जब तक कि राय को सही रास्ता नहीं मिल गया। वह मुलाकात आखिर तक गुप्त ही बनी रही। यह छोटा सा किस्सा बताता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों के बीच भरोसा कितना गहरा था, और यह भी कि सत्ता के बड़े फैसलों के पीछे कभी-कभी ऐसे ही अनकहे, अनदेखे पल छिपे होते हैं।

राय का जीवन सिर्फ किस्सों तक सीमित नहीं था, बल्कि फैसलों से भरा हुआ था—ऐसे फैसले, जिनका असर देश की राजनीति पर लंबे समय तक रहा। 1972 में वे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बने और 1977 तक इस पद पर रहे। यह वह दौर था, जब राज्य को एक ओर पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए शरणार्थियों की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था, तो दूसरी ओर माओवादी उग्रवाद से निपटना भी बड़ी जिम्मेदारी थी।

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लेकिन उनके राजनीतिक जीवन की सबसे विवादित पहचान भारत में आपातकाल से जुड़ी। माना जाता है कि आपातकाल लागू करने के पीछे जो कानूनी और संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया, उसमें राय की भूमिका अहम थी। उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सलाह दी थी कि किस तरह संविधान के दायरे में रहते हुए सख्त कदम उठाए जा सकते हैं।

आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है। इस पर राय का नजरिया भी उतना ही स्पष्ट था। बाद के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उस समय देश के कई हिस्सों में अफरातफरी थी और सख्त कदम उठाना जरूरी था। यह राय की वही बेबाकी थी, जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी—वह अपने फैसलों से पीछे हटने वालों में नहीं थे।

सिद्धार्थ शंकर राय की कहानी केवल एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है। यह उस दौर की कहानी है, जब राजनीति में विचारधाराएं टकराती थीं, लेकिन रिश्ते टूटते नहीं थे; जब फैसले सख्त होते थे, लेकिन उनके पीछे तर्क भी होते थे; और जब एक नेता अपनी बात कहने से हिचकता नहीं था, चाहे वह कितनी ही विवादास्पद क्यों न हो।

“किस्सा मुख्यमंत्री का” में राय का यह चेहरा इसलिए खास है, क्योंकि यहां सत्ता के गलियारों से निकलकर एक ऐसा इंसान सामने आता है, जो कभी आधी रात को रास्ता भटक जाता है, तो कभी देश के सबसे बड़े राजनीतिक फैसलों के पीछे खड़ा नजर आता है।

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कोलकाता का कर्जन पार्क। साल 1969 की उमस भरी दोपहर। शहर की राजनीति उस समय पहले ही उथल-पुथल से गुजर रही थी, लेकिन उस दिन जो दृश्य वहां मौजूद लोगों ने देखा, वह भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में लगभग अनोखा था। पार्क में एक मंच लगा था और उसके ऊपर बैठे व्यक्ति कोई विपक्षी नेता नहीं थे, न ही किसी आंदोलनकारी संगठन के कार्यकर्ता। वे उस समय राज्य की सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्ति थे यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां पर करें क्लिक

यह सीरीज पश्चिम बंगाल के सभी मुख्यमंत्रियों की कहानी प्रस्तुत करती है। पढ़ें अगली कड़ी में ज्योति बसु की राजनीतिक यात्रा।