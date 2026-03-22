असम की राजनीति में एक समय ऐसा आया जब एक शांत, कम बोलने वाला लेकिन भीतर से बेहद दृढ़ नेता पूरे राज्य को जैसे अपनी इच्छाशक्ति से जोड़े हुए था। यह कहानी है बिमला प्रसाद चालिहा (Bimala Prasad Chaliha) की। एक ऐसे मुख्यमंत्री की, जिनके रहते असम एकजुट बना रहा, लेकिन उनके जाते ही धीरे-धीरे उसका नक्शा बदलने लगा। यही इस पूरे किस्से का सबसे बड़ा टर्निंग प्वाइंट है और शायद उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान भी।

सिवसागर की जमीन से निकले चालिहा का स्वभाव जितना शांत था, उनका इरादा उतना ही मजबूत। उनकी राजनीति की शुरुआत सत्ता से नहीं, बल्कि आंदोलन से हुई। कॉलेज के दिनों में ही भारत छोड़ा आंदोलन (Quit India Movement) का असर उन पर इतना गहरा पड़ा कि उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। जेल गए, संघर्ष किया और यहीं से उनकी छवि एक जुझारू नेता के रूप में बनी। यही वजह थी कि जब वे 1957 में मुख्यमंत्री बने, तो वे सिर्फ एक राजनेता नहीं, बल्कि जनता के भरोसे से निकले हुए जन-नेता थे।

साधारण जीवन जीते थे लेकिन फैसले सख्त लेते थे

मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। उनका जीवन बेहद अनुशासित और साधारण था, लेकिन प्रशासनिक फैसलों में वे बेहद सख्त माने जाते थे। उस समय असम कई तरह के तनावों से जूझ रहा था — भाषा, पहचान और क्षेत्रीय असंतोष जैसे मुद्दे लगातार उभर रहे थे। ऐसे में चालिहा ने जो रास्ता चुना, वह आसान नहीं था। 1960 में उन्होंने असम राजभाषा अधिनियम (Assam Official Language Act) लागू किया, जिसके तहत असमिया को राज्य की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया।

यह फैसला असमिया पहचान के लिए ऐतिहासिक माना गया, लेकिन इसी ने राज्य में भाषाई तनाव भी बढ़ा दिए। असमिया अखबारों और साहित्यिक मंचों पर इस फैसले को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने उन्हें “असमिया अस्मिता का रक्षक” बताया, तो कुछ ने उनके इस कदम को विभाजन की जमीन तैयार करने वाला कहा। लेकिन चालिहा अपने फैसले पर अडिग रहे।

इसी बीच 1962 में भारत-चीन युद्ध ने हालात और चुनौतीपूर्ण बना दिए। असम अचानक एक संवेदनशील सीमा राज्य बन गया। डर, असुरक्षा और विस्थापन की स्थिति ने प्रशासन पर भारी दबाव डाल दिया। लेकिन इस कठिन समय में चालिहा की असली नेतृत्व क्षमता सामने आई। उन्होंने धैर्य और समझदारी से हालात को संभाला और एक “क्राइसिस मैनेजर” के रूप में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद 1966 में मिजो विद्रोह और अन्य जनजातीय क्षेत्रों में अलग राज्य की मांग ने हालात को और जटिल कर दिया। राज्य के कई हिस्सों में असंतोष बढ़ने लगा और सशस्त्र आंदोलन शुरू हो गए।

इन सबके बीच चालिहा की सबसे खास बात यह रही कि वे “ना” कहने से नहीं डरते थे। उन्होंने असम को छोटे-छोटे राज्यों में बांटने के विचार का खुलकर विरोध किया। उनका मानना था कि एकीकृत असम ही मजबूत असम हो सकता है। उन्होंने आखिरी समय तक नागालैंड, मेघालय और मिजोरम जैसे अलग राज्यों के गठन का विरोध किया। लेकिन इतिहास ने अलग ही मोड़ लिया। 1970 में स्वास्थ्य कारणों से उनका कार्यकाल समाप्त हुआ और 1971 में उनके निधन के बाद धीरे-धीरे वही असम कई हिस्सों में बंट गया। मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अलग राज्य बन गए। यह एक ऐसा संयोग था जिसने उनकी राजनीतिक भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया—जैसे उनकी मौजूदगी ही उस एकता को बनाए हुए थी।

हालांकि चालिहा की पहचान सिर्फ राजनीतिक संघर्षों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने असम के विकास के लिए भी महत्वपूर्ण काम किए। इंजीनियरिंग और कृषि शिक्षा के क्षेत्र में संस्थानों के विस्तार में उनकी बड़ी भूमिका रही, जिसे असम के आधुनिक ढांचे की नींव माना जाता है। फिर भी उनके कार्यकाल के अंतिम वर्षों में उनके फैसलों को लेकर आलोचना भी हुई। कुछ लोगों ने उनके सख्त रवैये को लोकतांत्रिक संवाद के खिलाफ बताया, जबकि उनके समर्थकों का मानना था कि अगर वे सख्त नहीं होते, तो असम बहुत पहले ही बिखर जाता।

आखिरकार, बिमला प्रसाद चालिहा की कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर की कहानी है जब असम अपनी पहचान, अपनी सीमाओं और अपने भविष्य को लेकर संघर्ष कर रहा था। उन्होंने विकास और सांस्कृतिक आत्मसम्मान — दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की। वे पूरी तरह सफल हुए या नहीं, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन यह बात तय है कि उनके रहते असम एकजुट रहा और उनके जाने के बाद जो बदलाव आए, उन्होंने उनकी भूमिका को इतिहास में एक अलग ही महत्व दे दिया।

यह सीरीज असम के सभी मुख्यमंत्रियों की कहानी प्रस्तुत करती है। पढ़ें अगली कड़ी में महेंद्र मोहन चौधरी की राजनीतिक यात्रा।