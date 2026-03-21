असम सचिवालय का वह दिन आज भी किस्सों में जिंदा है। नई-नई सरकार बनी थी और अफसरों को लग रहा था कि सब कुछ पहले की तरह ही चलेगा यानी फाइलें आएंगी, साइन होंगे और काम आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। बिष्णुराम मेधी ने अपने सामने लंबित फाइलों का ढेर मंगवाया और एक-एक पन्ना खुद पढ़ना शुरू कर दिया। कमरे में बैठे अधिकारी हैरान थे, क्योंकि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं थी। मेधी हर फैसले पर सवाल पूछ रहे थे—“इसका फायदा किसे होगा?” और “यह खर्च जरूरी क्यों है?” तभी एक फाइल पर उनकी नजर ठहर गई, जिसमें बिना ठोस वजह के बड़ा खर्च प्रस्तावित था। उन्होंने फाइल बंद की, नजर उठाई और कहा — “सरकार जनता के पैसे से चलती है, इसे किसी की सुविधा का जरिया मत बनाइए।” उस एक वाक्य ने पूरे सिस्टम का मिजाज बदल दिया।

यही वह पल था, जहां से बिष्णुराम मेधी की पहचान बननी शुरू हुई एक ऐसे मुख्यमंत्री की, जो न तो दबाव में आता है और न ही दिखावे में विश्वास करता है। लेकिन यह तेवर अचानक नहीं आया था। 24 अप्रैल 1888 को गुवाहाटी के पास हाजो के एक साधारण परिवार में जन्मे मेधी ने अपने जीवन की शुरुआत बेहद सामान्य हालात में की। पढ़ाई में तेज थे, कॉटन कॉलेजिएट स्कूल से पढ़ाई के बाद वे कोलकाता पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक किया और आगे ढाका विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की।

पढ़ाई के बाद उन्होंने कानून के क्षेत्र में कदम रखा और 1914 में गुवाहाटी बार एसोसिएशन से जुड़ गए, लेकिन उनका मन केवल पेशेवर जीवन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह देश और समाज के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। देश उस समय आजादी की लड़ाई लड़ रहा था और 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन ने उन्हें भी सड़क पर ला खड़ा किया।

1930 में असम प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए

स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रियता ने उन्हें एक अलग पहचान दी। 1930 में वे असम प्रांतीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने और लगातार सामाजिक व राजनीतिक कामों में जुटे रहे। यही वह दौर था, जब उन्होंने सत्ता को लक्ष्य नहीं, बल्कि साधन के रूप में देखना शुरू किया। बाद में 1946 में गोपीनाथ बोरदोलोई की सरकार में उन्हें मंत्री बनने का मौका मिला। यहां उन्होंने प्रशासन को करीब से समझा, कैसे फैसले बनते हैं, कैसे बिगड़ते हैं और कहां सुधार की जरूरत है।

1950 में जब वे असम के मुख्यमंत्री बने, तो राज्य एक नए दौर से गुजर रहा था। आजादी के बाद की चुनौतियां थीं, संसाधन सीमित थे और उम्मीदें बहुत बड़ी थीं। मेधी ने शुरुआत से ही साफ कर दिया कि सरकार का काम लोकप्रिय फैसले लेना नहीं, बल्कि सही फैसले लेना है। इसी सोच के तहत उन्होंने अवैध प्रवासियों के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाया और 1951 में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी की प्रक्रिया शुरू करवाई। यह कदम उस समय बेहद संवेदनशील था, लेकिन उन्होंने इसे राज्य की पहचान और संतुलन के लिए जरूरी माना।

आम जिंदगी में बेहद सादगी से रहना पसंद करते थे

उनकी सख्ती सिर्फ बड़े फैसलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि रोजमर्रा के कामकाज में भी दिखती थी। एक बार कुछ अधिकारियों ने उन्हें सलाह दी कि मुख्यमंत्री होने के नाते उन्हें ज्यादा सुरक्षा और बड़े काफिले के साथ चलना चाहिए। मेधी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया — “अगर जनता साथ है, तो सुरक्षा की जरूरत नहीं, और अगर जनता साथ नहीं है, तो सुरक्षा भी बेकार है।” यह जवाब सुनकर अधिकारी चुप रह गए, लेकिन लोगों के बीच यह बात तेजी से फैल गई और उनकी सादगी की चर्चा होने लगी।

उनके कार्यकाल का सबसे अहम मोड़ वह माना जाता है, जब उन्होंने दबाव के बावजूद अपने फैसले बदलने से इनकार कर दिया। एक बड़े प्रशासनिक मुद्दे पर प्रभावशाली लोगों का दबाव था कि सरकार अपना रुख बदले, लेकिन मेधी ने साफ शब्दों में कह दिया—“नीति दबाव से नहीं, तर्क से बदलती है।” यह सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि उनकी कार्यशैली का मूल सिद्धांत था। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया कि मेधी के सामने राजनीति नहीं, बल्कि नीति चलेगी।

धीरे-धीरे उनकी छवि एक सख्त और अनुशासनप्रिय प्रशासक की बन गई। लोग उन्हें ‘आयरन मैन ऑफ असम’ कहने लगे। लेकिन इस सख्ती के पीछे एक सादगी भरा जीवन भी था। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने निजी जीवन में कोई बदलाव नहीं किया। न दिखावा, न शौक—बस काम और जिम्मेदारी। यही वजह थी कि लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, बल्कि भरोसेमंद व्यक्ति के रूप में देखते थे।

1958 में उन्हें मद्रास का राज्यपाल बनाया गया। यह उनके लिए एक नया अनुभव था, लेकिन यहां भी उन्होंने अपनी सादगी और संस्कृति को साथ रखा। एक दिलचस्प प्रसंग यह है कि उनकी पत्नी अपने साथ असम का पारंपरिक गमोचा बुनने का सामान लेकर गई थीं। वहां के लोगों ने इस कला को देखा और धीरे-धीरे यह एक नई जगह पर पहचान बनाने लगी। यह छोटा सा किस्सा बताता है कि मेधी का जीवन सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं था, बल्कि वह संस्कृति से भी गहराई से जुड़े थे।

राजनीति में लंबे समय तक सक्रिय रहने के बाद भी बिष्णुराम मेधी कभी विवादों में नहीं उलझे। 1967 से 1972 तक वे फिर से विधानसभा में सक्रिय रहे। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश उनके अंतिम दिनों में मिला, जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति समाज के लिए दान कर दी। यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि उनके पूरे जीवन के विचारों का निष्कर्ष था—सत्ता और संपत्ति दोनों का उद्देश्य समाज की सेवा है।

21 जनवरी 1981 को लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनके फैसले और उनके किस्से जिंदा रहे। असम की राजनीति में जब भी सख्त और ईमानदार नेतृत्व की बात होती है, तो बिष्णुराम मेधी का नाम जरूर लिया जाता है। राजनीति में सबसे बड़ी ताकत पद नहीं, बल्कि नीयत होती है। और जब नीयत साफ हो तो एक फैसले से ही पूरा सिस्टम बदल सकता है। यही वजह है कि फाइलों के उस ढेर से शुरू हुआ उनका सफर आज भी एक मिसाल बनकर याद किया जाता है।

यह सीरीज असम के सभी मुख्यमंत्रियों की कहानी प्रस्तुत करती है। पढ़ें अगली कड़ी में बिमला प्रसाद चालिहा की राजनीतिक यात्रा।