असम की राजनीति में महेंद्र मोहन चौधरी (Mahendra Mohan Choudhury) का नाम एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज है, जिनकी पहचान सत्ता से ज्यादा संघर्ष से बनी। यह कहानी किसी साधारण राजनीतिक सफर की नहीं, बल्कि उस जिद की है, जो एक युवा स्वतंत्रता सेनानी को जेल की सलाखों से उठाकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले आई।

12 अप्रैल 1908 को असम के एक साधारण परिवार में जन्मे महेंद्र मोहन चौधरी का शुरुआती जीवन किसी बड़े राजनीतिक परिवार से जुड़ा नहीं था। उन्होंने कला में स्नातक किया और फिर कानून की पढ़ाई पूरी की। लेकिन उनका असली रुझान अदालत की बहसों से ज्यादा आजादी की लड़ाई की ओर था। यही कारण था कि पढ़ाई पूरी करते ही उन्होंने अपने करियर की दिशा बदल दी।

1932, 1941 और 1945—ये तीन साल उनके जीवन के ऐसे पड़ाव बने, जब उन्हें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लेने के कारण जेल जाना पड़ा। यह कोई एक बार की भूल नहीं थी, बल्कि एक सोच-समझकर उठाया गया रास्ता था। हर बार जेल से निकलने के बाद वे और अधिक दृढ़ होकर आंदोलन में जुट जाते। यही जिद उन्हें एक सच्चे गांधीवादी नेता के रूप में पहचान दिलाती है।

आजादी के बाद जहां कई नेता सत्ता के केंद्र में आने के लिए संघर्ष कर रहे थे, वहीं चौधरी ने संगठन और जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने पर ध्यान दिया। 1946 में वे असम विधानसभा के सदस्य बने और धीरे-धीरे राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते गए। उन्होंने संसदीय सचिव, राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया।

लेकिन उनकी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तब आता है, जब वे सत्ता के सबसे ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। 1970 में वे असम के मुख्यमंत्री बने। यह वह समय था, जब राज्य कई सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। ग्रामीण इलाकों में विकास की कमी, किसानों की समस्याएं और बुनियादी सुविधाओं का अभाव—ये सब उनके सामने बड़ी चुनौतियों के रूप में मौजूद थे।

मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका अंदाज नहीं बदला। वे तब भी उसी सादगी और स्पष्टता के साथ काम करते रहे, जो उनके आंदोलन के दिनों की पहचान थी। कहा जाता है कि एक बार एक अधिकारी ने किसी योजना को लेकर लंबी-चौड़ी फाइल और तकनीकी शब्दों से भरी रिपोर्ट पेश की। चौधरी ने उसे ध्यान से सुना और फिर मुस्कराकर कहा—“इतनी बड़ी योजना है, लेकिन इसमें गांव के आदमी की भाषा कहां है?”

यह एक साधारण टिप्पणी नहीं थी। यह उस सोच का प्रतिबिंब थी, जिसमें विकास का मतलब सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि आम आदमी की समझ और भागीदारी भी है। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं को इस तरह तैयार किया जाए, जिसे गांव का आम व्यक्ति भी समझ सके।

छोटे कार्यकाल में भी संवेदनशील राजनेता की पहचान बनाई

उनका यह दृष्टिकोण केवल प्रशासनिक नहीं था, बल्कि उनके पूरे राजनीतिक जीवन की झलक देता था। उन्होंने भूमि सुधारों की वकालत की, किसानों को सशक्त बनाने की कोशिश की और शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने पर जोर दिया। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा—1970 से 1972 तक—लेकिन इस छोटे से समय में उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था में एक मानवीय दृष्टिकोण लाने की कोशिश की। यही वजह है कि उन्हें केवल एक राजनेता नहीं, बल्कि एक संवेदनशील नेता के रूप में याद किया जाता है।

उनकी एक और खासियत थी—सादगी। सत्ता में आने के बाद भी उन्होंने अपने जीवनशैली में कोई खास बदलाव नहीं किया। वे उन नेताओं में से थे, जो सत्ता को विशेषाधिकार नहीं, बल्कि जिम्मेदारी मानते थे। यही कारण था कि उनके सहयोगी और विरोधी, दोनों ही उनके व्यक्तित्व का सम्मान करते थे।

मुख्यमंत्री पद के बाद भी उनका सार्वजनिक जीवन सक्रिय रहा। वे पंजाब के राज्यपाल भी बने और वहां भी उन्होंने अपने प्रशासनिक अनुभव का उपयोग किया। लेकिन उनकी असली पहचान हमेशा असम की राजनीति से ही जुड़ी रही।

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महेंद्र मोहन चौधरी का जीवन हमें यह सिखाता है कि राजनीति केवल सत्ता हासिल करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज को बदलने का एक जरिया भी हो सकती है। उन्होंने अपने संघर्ष, सादगी और विचारों के जरिए यह साबित किया कि एक नेता की असली ताकत उसकी कुर्सी नहीं, बल्कि उसकी प्रतिबद्धता होती है।

“किस्सा मुख्यमंत्री का” में उनकी यह कहानी इसलिए खास है, क्योंकि यह हमें उस दौर में ले जाती है, जब राजनीति में विचार और सिद्धांत सबसे ऊपर होते थे। जब जेल जाना किसी बदनामी का कारण नहीं, बल्कि गर्व की बात होती थी। और जब एक नेता अपने फैसलों में आम आदमी को केंद्र में रखता था।

आज जब राजनीति अक्सर आरोप-प्रत्यारोप और सत्ता के खेल तक सीमित नजर आती है, तब महेंद्र मोहन चौधरी जैसे नेताओं की कहानियां हमें यह याद दिलाती हैं कि जनसेवा का असली अर्थ क्या होता है। उनका जीवन एक उदाहरण है—संघर्ष से सत्ता तक और फिर सत्ता से समाज तक।

यह सीरीज असम के सभी मुख्यमंत्रियों की कहानी प्रस्तुत करती है। पढ़ें अगली कड़ी में सरत चन्द्र सिन्हा की राजनीतिक यात्रा।